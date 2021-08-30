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Новости Общество
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банки (1906) кредит (2344) Мининфраструктуры (935) Большая стройка (722)

"Укравтодор" получит $376 млн кредита на инфраструктурные проекты

Новости Цензор.НЕТ Общество

"Укравтодор" и консорциум из шести украинских банков подписали соглашение о предоставлении кредит в $376 млн. Средства выделяются под госгарантии на 5 лет под 4,9% годовых.

О подписании соглашения Министерство инфраструктуры сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в консорциум, открывший кредитную линию, вошли Укрэксимбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ТАСкомбанк, Банк Кредит Днепр и ПУМБ. 45% от всего кредитного пакета приходится на долю государственного Укрэксимбанка.

В 2020 году "Украэксимбанк" уже принимал участие в кредитовании президентской программы "Большая стройка". Тогда средства "Укрэксимбанка" стали третьими по величине среди всех источников финансирования.

В Мининфраструктуры сообщили, что выгода от сделки обоюдна, так как, с одной стороны, государство получает надежный дополнительный источник финансирования, а у банков, в свою очередь, появляется возможность для реальных и эффективных инвестиций.

Подписанное соглашение говорит также о доверии банковской системы и готовности инвестировать в крупные инфраструктурные проекты.

Ожидается, что в перспективе сотрудничество с банками в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" может быть расширено на обновление и строительство аэропортов, железных дорог, морской и речной инфраструктуры.

Напомним, в июне для привлечения дополнительных средств на реализацию программы Владимира Зеленского "Большая стройка" на Лондонской фондовой бирже Укравтодор разместил еврооблигации на сумму 700 млн долларов США на срок 7 лет под 6,25% годовых.

Читайте: Украина усиливает автомобильное и ж/д сообщение с Молдовой, - Кубраков. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Велике крадівництво вже все закатане в асфальт. Давайте ще.
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30.08.2021 10:22
+3
Ключове під держгарантії.
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30.08.2021 10:25
+3
из каждого утюга кричат шо практически каждый день выделяют все больше и больше денег на строительство дорог . перенаправляют все что можно . и из ковидного фонда берут и так понимаю у армии забирают . и тут вдруг выясняется шо Автодору приходится брать кредит . это как ? "Укравтодор" получит $376 млн кредита на инфраструктурные проекты - Цензор.НЕТ 121 а выделенные где ? и выделяют ли их вообще или это очередная ЗЕленая фантазия ? "Укравтодор" получит $376 млн кредита на инфраструктурные проекты - Цензор.НЕТ 6810
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30.08.2021 10:28
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спасиба
"Укравтодор" получит $376 млн кредита на инфраструктурные проекты - Цензор.НЕТ 7035
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30.08.2021 10:20 Ответить
Не для того вони вклали гроші в Зелену Ваву, щоб уривався потік їх прибутків.
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30.08.2021 10:50 Ответить
У цих кончених в бюджеті уже грошей немає, то вони банки почали доїти, вкладникам вищевказаних банків потрібно напружитись, правда головне не всраться. Але віддавать знову будемо усі. Терміново потрібно зупинити нарколигу і його свору.
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30.08.2021 16:00 Ответить
Отдайте эти деньги туркам, и получите дороги.
А не воровство.
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30.08.2021 10:21 Ответить
Велике крадівництво вже все закатане в асфальт. Давайте ще.
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30.08.2021 10:22 Ответить
Ключове під держгарантії.
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30.08.2021 10:25 Ответить
Вот если бы за кредиты платили только 75% зебилов, тогда пусть берут.
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30.08.2021 10:28 Ответить
из каждого утюга кричат шо практически каждый день выделяют все больше и больше денег на строительство дорог . перенаправляют все что можно . и из ковидного фонда берут и так понимаю у армии забирают . и тут вдруг выясняется шо Автодору приходится брать кредит . это как ? "Укравтодор" получит $376 млн кредита на инфраструктурные проекты - Цензор.НЕТ 121 а выделенные где ? и выделяют ли их вообще или это очередная ЗЕленая фантазия ? "Укравтодор" получит $376 млн кредита на инфраструктурные проекты - Цензор.НЕТ 6810
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30.08.2021 10:28 Ответить
Як де? Розікрали. І хочуть ще. Апетити ж зростають. Офшори зачекалиля поповнення. Тому, кредит. Все рівно віддавати не їм, а "мудрому" наріду. І борг, і відсотки.
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30.08.2021 10:53 Ответить
Нужно немножко талибана, чтобы прекратить этот беспредел.
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30.08.2021 13:40 Ответить
 
 