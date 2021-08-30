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банки (956) кредит (587) Мінінфраструктури (691) Велике будівництво (718)

"Укравтодор" отримає $376 млн кредиту на інфраструктурні проєкти

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

"Укравтодор" і консорціум із шести українських банків підписали угоду про надання кредиту в $376 млн. Кошти виділяються під держгарантії на 5 років під 4,9% річних.

Про підписання угоди Міністерство інфраструктури повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до консорціуму, який відкрив кредитну лінію, увійшли "Укрексімбанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк", "ТАСкомбанк", "Банк Кредит Дніпро" і ПУМБ. 45% від усього кредитного пакету припадають на частку державного "Укрексімбанку".

У 2020 році "Украексімбанк" вже брав участь у кредитуванні президентської програми "Велике будівництво". Тоді кошти "Укрексімбанку" стали третіми за величиною серед усіх джерел фінансування.

У Мінінфраструктури повідомили, що вигода від угоди обопільна, тому що, з одного боку, держава отримує надійне додаткове джерело фінансування, а в банків своєю чергою з'являється можливість для реальних і ефективних інвестицій.

Підписана угода свідчить також про довіру банківської системи і готовність інвестувати у великі інфраструктурні проєкти.

Очікується, що в перспективі співпраця з банками в межах програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" може бути розширена на оновлення і будівництво аеропортів, залізниць, морську і річкову інфраструктури.

Нагадаємо, в червні для залучення додаткових коштів на реалізацію програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" на Лондонській фондовій біржі "Укравтодор" розмістив єврооблігації на суму 700 млн доларів США на термін 7 років під 6,25% річних.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Велике крадівництво вже все закатане в асфальт. Давайте ще.
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30.08.2021 10:22
+3
Ключове під держгарантії.
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30.08.2021 10:25
+3
из каждого утюга кричат шо практически каждый день выделяют все больше и больше денег на строительство дорог . перенаправляют все что можно . и из ковидного фонда берут и так понимаю у армии забирают . и тут вдруг выясняется шо Автодору приходится брать кредит . это как ? "Укравтодор" получит $376 млн кредита на инфраструктурные проекты - Цензор.НЕТ 121 а выделенные где ? и выделяют ли их вообще или это очередная ЗЕленая фантазия ? "Укравтодор" получит $376 млн кредита на инфраструктурные проекты - Цензор.НЕТ 6810
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30.08.2021 10:28
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"Укравтодор" получит $376 млн кредита на инфраструктурные проекты - Цензор.НЕТ 7035
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30.08.2021 10:20 Відповісти
Не для того вони вклали гроші в Зелену Ваву, щоб уривався потік їх прибутків.
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30.08.2021 10:50 Відповісти
У цих кончених в бюджеті уже грошей немає, то вони банки почали доїти, вкладникам вищевказаних банків потрібно напружитись, правда головне не всраться. Але віддавать знову будемо усі. Терміново потрібно зупинити нарколигу і його свору.
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30.08.2021 16:00 Відповісти
Отдайте эти деньги туркам, и получите дороги.
А не воровство.
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30.08.2021 10:21 Відповісти
Велике крадівництво вже все закатане в асфальт. Давайте ще.
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30.08.2021 10:22 Відповісти
Ключове під держгарантії.
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30.08.2021 10:25 Відповісти
Вот если бы за кредиты платили только 75% зебилов, тогда пусть берут.
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30.08.2021 10:28 Відповісти
из каждого утюга кричат шо практически каждый день выделяют все больше и больше денег на строительство дорог . перенаправляют все что можно . и из ковидного фонда берут и так понимаю у армии забирают . и тут вдруг выясняется шо Автодору приходится брать кредит . это как ? "Укравтодор" получит $376 млн кредита на инфраструктурные проекты - Цензор.НЕТ 121 а выделенные где ? и выделяют ли их вообще или это очередная ЗЕленая фантазия ? "Укравтодор" получит $376 млн кредита на инфраструктурные проекты - Цензор.НЕТ 6810
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30.08.2021 10:28 Відповісти
Як де? Розікрали. І хочуть ще. Апетити ж зростають. Офшори зачекалиля поповнення. Тому, кредит. Все рівно віддавати не їм, а "мудрому" наріду. І борг, і відсотки.
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30.08.2021 10:53 Відповісти
Нужно немножко талибана, чтобы прекратить этот беспредел.
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30.08.2021 13:40 Відповісти
 
 