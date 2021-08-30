"Укравтодор" отримає $376 млн кредиту на інфраструктурні проєкти

"Укравтодор" і консорціум із шести українських банків підписали угоду про надання кредиту в $376 млн. Кошти виділяються під держгарантії на 5 років під 4,9% річних.

Про підписання угоди Міністерство інфраструктури повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до консорціуму, який відкрив кредитну лінію, увійшли "Укрексімбанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк", "ТАСкомбанк", "Банк Кредит Дніпро" і ПУМБ. 45% від усього кредитного пакету припадають на частку державного "Укрексімбанку".

У 2020 році "Украексімбанк" вже брав участь у кредитуванні президентської програми "Велике будівництво". Тоді кошти "Укрексімбанку" стали третіми за величиною серед усіх джерел фінансування.

У Мінінфраструктури повідомили, що вигода від угоди обопільна, тому що, з одного боку, держава отримує надійне додаткове джерело фінансування, а в банків своєю чергою з'являється можливість для реальних і ефективних інвестицій.

Підписана угода свідчить також про довіру банківської системи і готовність інвестувати у великі інфраструктурні проєкти.

Очікується, що в перспективі співпраця з банками в межах програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" може бути розширена на оновлення і будівництво аеропортів, залізниць, морську і річкову інфраструктури.

Нагадаємо, в червні для залучення додаткових коштів на реалізацію програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" на Лондонській фондовій біржі "Укравтодор" розмістив єврооблігації на суму 700 млн доларів США на термін 7 років під 6,25% річних.

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