Малюська взял на работу в Минюст пожизненную заключенную: "Работает нормально"

Министр юстиции Денис Малюська взял на работу в министерство приговоренную к пожизненному заключению женщину.

Об этом глава Минюста сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Пожизненника (точнее пожизненницу) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны", - говорится в сообщении.

По его словам, работать надо всем трудоспособным.

"На шее у государства сидеть крайне нежелательно. А в ситуации с пожизненным это не просто заработок, но и ресоциализация - главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков", - добавил Малюська.

Также читайте: В Украине более 1,5 тыс. пожизненно осужденных, - Малюська