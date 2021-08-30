Малюська взял на работу в Минюст пожизненную заключенную: "Работает нормально"
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Министр юстиции Денис Малюська взял на работу в министерство приговоренную к пожизненному заключению женщину.
Об этом глава Минюста сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Пожизненника (точнее пожизненницу) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны", - говорится в сообщении.
По его словам, работать надо всем трудоспособным.
"На шее у государства сидеть крайне нежелательно. А в ситуации с пожизненным это не просто заработок, но и ресоциализация - главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков", - добавил Малюська.
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Нижче - два фото Малюськи. Навіщо він це робить? Мабуть, просто "па пріколу".
2. Неотвратимость + окончательность наказания. Преступники будут больше бояться.
и этот вася туда же - дали возможность объясниться - и никаких подробностей.
Если она сидит на зоне, и работает оттуда - то пусть работает, какая разница. пусть пользу приносит.
А если она на воле - то это непорядок.
но из этой новости никаких выводов сделать нельзя - где она сейчас
Они там все в 95 квартал играют, что ли?
И вправду, где же еще заключенным работать как не в органах власти?
Ось і вся робота !
Це пробний шар, тому і обрана для експеременту жінка, тому і замовчують її злочини, так би мовити, нам поступово відкривають вікна овертона.
Питання що далі?!
Якщо з годуванням ув'язнених швах - то що далі з ними робити? на волі і звичайним працівникам робіт не вистачає.
А нахрена ресоциализация ПОЖИЗНЕННОМУ?
Ресоціалізація (лат. re (повторне, відновлювальна дія) + лат. socialis (суспільний), англ. resocialization, нім. Resozialisierung) - в загальному значені, це пристосування людини до життя в новому співтоваристві. Наприклад еміграція, набуття нового віросповідання, входження в інший соціальний клас.
В значенні правового терміну під ресоціалізацією розуміють, свідоме відновлення засудженого в соціальному статусі повноправного члена суспільства. Необхідною умовою для ресоціалізації є виправлення засуджених. (ч.1, 2 ст.6 Кримінально-виконавчий кодекс України).