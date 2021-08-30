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Минюст (1700) пожизненное заключение (52) Малюська Денис (292)

Малюська взял на работу в Минюст пожизненную заключенную: "Работает нормально"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Малюська взял на работу в Минюст пожизненную заключенную:

Министр юстиции Денис Малюська взял на работу в министерство приговоренную к пожизненному заключению женщину.

Об этом глава Минюста сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Пожизненника (точнее пожизненницу) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны", - говорится в сообщении.

По его словам, работать надо всем трудоспособным.

"На шее у государства сидеть крайне нежелательно. А в ситуации с пожизненным это не просто заработок, но и ресоциализация - главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков", - добавил Малюська.

Также читайте: В Украине более 1,5 тыс. пожизненно осужденных, - Малюська

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+22
Узяли на роботу для обміну досвідом. Скоро Малюські і всім покидькам з банди Зеленського самим прийдеться відбувати терміни.
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30.08.2021 10:31
+19
пожизненное? убийство. причем нескольких людей или с особой жестокостью ну или в составе группы
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30.08.2021 10:35
+18
самый отбитый министр
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30.08.2021 10:34
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И мне бы пожизненного раба на дачку...
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30.08.2021 10:31 Ответить
Узяли на роботу для обміну досвідом. Скоро Малюські і всім покидькам з банди Зеленського самим прийдеться відбувати терміни.
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30.08.2021 10:31 Ответить
Клоун. Яка, цікаво, в неї стаття КК?
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30.08.2021 10:31 Ответить
пожизненное? убийство. причем нескольких людей или с особой жестокостью ну или в составе группы
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30.08.2021 10:35 Ответить
Зелені кадри стають дедалі цікавішими.
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30.08.2021 10:48 Ответить
посмемся когда прочитает новость пожизненица таки вилкой перебила у морг половину Минюста включая Малюска....
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30.08.2021 10:52 Ответить
она скорее всего трудится там, где сидит, до минюста не достанет
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30.08.2021 10:59 Ответить
что-то типа: "алё, это служба безопасности банка"
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30.08.2021 11:09 Ответить
Так новые же лица. Такого позора как при Зеублюдках Украина ещё не знала.
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30.08.2021 11:31 Ответить
робоча сосна суворого режиму
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30.08.2021 10:33 Ответить
Так вот чем министр должен занимацца! Не систематизацией правовой базы Украины, а пиаром на ремонте камер СИЗО и приеме на работу нескольких заключенных! То-то про Малюську в 2019 СМИ писали-"очень продвинутый и перспективный".
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30.08.2021 10:33 Ответить
самый отбитый министр
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30.08.2021 10:34 Ответить
Гірше дурня тільки дурень з ініціативою. Який клоун, такий і цирк.
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30.08.2021 10:46 Ответить
Еге. Відтоді як клоуни прийшли до влади, країна перетворилась на шапіто.
Нижче - два фото Малюськи. Навіщо він це робить? Мабуть, просто "па пріколу".

Малюська взял на работу в Минюст пожизненную заключенную: "Работает нормально" - Цензор.НЕТ 4596
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30.08.2021 11:28 Ответить
Малюська взял на работу в Минюст пожизненную заключенную: "Работает нормально" - Цензор.НЕТ 2862
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30.08.2021 11:28 Ответить
Малюська продажами тюрем и камер таки себя обеспечил и теперь чудит.
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30.08.2021 10:34 Ответить
Кловуни не перестають дивувати.
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30.08.2021 10:35 Ответить
Это зелёный треш. Вы их еще в СБУ, ГРУ, армию возьмите. Ну а чё тут такого?
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30.08.2021 10:36 Ответить
Не знаю як в СБУ, а в мусарні вже під 90% кримінальних злочинців працює, у всякому разі перевищення владних повноважень і служюове підроблення - це в будь-якого поцорульного копчикоїда в кейсі, до гадалки не ходи.
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30.08.2021 10:43 Ответить
подозреваемый сотрудник СБЕРГБАНКА в краже денег с моей карточки через пол года после вручения подозрения стал на офицерскую посаду в том отделении полиции, где велось дело. Дело мусора развалили.
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30.08.2021 11:13 Ответить
Нехай би ще серійного вбивцю у власну охорону, чи охорону главзебіла прилаштував. Довічне е дають за економічні злочини. Навіть за вбивство з необережно ті не дають. О же було з умислом, або наперед сплановане, або з особливою жорсткістю, або групоб(бандою), або декілька вбивств. Малюська таки клоун. Безвідповідальний.
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30.08.2021 10:36 Ответить
довбню, який сенс соціализувати того, хто ніколи не вийде в соціум?
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30.08.2021 10:36 Ответить
скоро этот дурак начнет жить и работать - "по понятиям....."
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30.08.2021 10:38 Ответить
"Шкода", що Онопрієнко не дожив до ціх свтлих часів. Ато був би замом в мінюсті.
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30.08.2021 10:42 Ответить
Идиот блин! Пожизненное - это тот же расстрел. Человека вычеркают из общества за его опасность. А этот дурачок говорит о ресоциализации.
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30.08.2021 10:42 Ответить
какая польза обществу если человека расстреляли?
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30.08.2021 10:51 Ответить
огромная! Малюська взял на работу в Минюст пожизненную заключенную: "Работает нормально" - Цензор.НЕТ 5343 избавили общество от опасности Малюська взял на работу в Минюст пожизненную заключенную: "Работает нормально" - Цензор.НЕТ 3297
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30.08.2021 11:13 Ответить
1. Как минимум - три порции еды в день.
2. Неотвратимость + окончательность наказания. Преступники будут больше бояться.
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30.08.2021 11:37 Ответить
А що робити нам, засудженим на 5-ть років?!
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30.08.2021 10:43 Ответить
В стране миллион людей без работы...законопослушных...и без судимостей.... и работать будут нормально....ты только дай им эту работу...
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30.08.2021 10:43 Ответить
Я так понял что для того что бы получить работу в минюсте...нужно для начала заработать пожизненный срок.....а без этого никак...
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30.08.2021 10:44 Ответить
Ще портрети мертвих президентів, як правило американських, підійдуть
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30.08.2021 10:46 Ответить
Дорогой министр юстиции, объясните, как возможна работа мошеннических т.н. "коллцентров" в тюрьмах?
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30.08.2021 10:50 Ответить
везде вижу эту новость, включая российские СМИ. И нигде не вижу информации - она как работает? на удаленке, из камеры? если пожизненное - то она сидит на зоне?
и этот вася туда же - дали возможность объясниться - и никаких подробностей.
Если она сидит на зоне, и работает оттуда - то пусть работает, какая разница. пусть пользу приносит.
А если она на воле - то это непорядок.
но из этой новости никаких выводов сделать нельзя - где она сейчас
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30.08.2021 10:51 Ответить
и не найдешь. В Украине сейчас про зеленых прячется практически вся егативная информация
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30.08.2021 11:01 Ответить
Вон Трухин в ДТП несколько человек травмировал, и нигде не найдёшь. Типа всё правильно у него лицензия или карт-бланш.
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30.08.2021 11:14 Ответить
Відбування покарння це насамперед режим відповідних обмежень. Якщо посадова особа порушує встановленні правила і обмеження відбування покарання засудженною людиною, вона перевищує свої поваження. А перевищення повноважень посадовою особою це предмет реагування ДБР.
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30.08.2021 11:27 Ответить
Когда надеюсь она тебя прирежет трудоустроим ее на работу к другому министру
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30.08.2021 10:52 Ответить
Люди устали от этого всего. Безумие какое-то.
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30.08.2021 10:56 Ответить
какие люди? Это те которые "мы их сделали"? Эти что ли? так они только во вкус входят
Малюська взял на работу в Минюст пожизненную заключенную: "Работает нормально" - Цензор.НЕТ 4144
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30.08.2021 11:04 Ответить
Власть "зеленых" это уже не диагноз. Это приговор Грабят, убивают, сажают и нагло ржут в лицо. Ну как вам монобольшинство, а зебильнутые?
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30.08.2021 10:59 Ответить
Логіка в цьому є - пожиттєво засуджений не боїться тюремного сроку
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30.08.2021 11:04 Ответить
Тому він може зливати інфу або перекидати кошти на ліві рахунки без страху покарання.
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30.08.2021 11:06 Ответить
И что, в пенсионный фонд отчисляет? Малюська взял на работу в Минюст пожизненную заключенную: "Работает нормально" - Цензор.НЕТ 5688
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30.08.2021 11:04 Ответить
Обязан отчислять
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30.08.2021 11:37 Ответить
Та що вже так дрібно? Переность всю ОПу, КМУ та ВРУ до лук'янівської колонії або до іншого місця позбавлення волі! Все одно потім туди вас відвезуть, а так державні гроші заощадите. Та й камери під себе ви вже там наробили. То ж сміливіше, креативніше!
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30.08.2021 11:05 Ответить
Господи, какой дебил!
Они там все в 95 квартал играют, что ли?
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30.08.2021 11:07 Ответить
Им Зеля за это доплачивает.
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30.08.2021 11:08 Ответить
Малюська взял на работу в Минюст пожизненную заключенную: "Работает нормально" - Цензор.НЕТ 6721
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30.08.2021 11:08 Ответить
Ну и как ему это разрешили сделать? Это Зеля дальше дно пробивает?
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30.08.2021 11:08 Ответить
Наступний крок: відправити "Мрію" в Афган по ширку...
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30.08.2021 11:13 Ответить
А ты как хотел? Что бы евреи на своем горбу героин возили? Или на самолете бородатой бабушки?
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30.08.2021 11:59 Ответить
Вот это ганьбище!!! Малюська взял на работу в Минюст пожизненную заключенную: "Работает нормально" - Цензор.НЕТ 3396
И вправду, где же еще заключенным работать как не в органах власти?
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30.08.2021 11:15 Ответить
Пля ."! Конверти клеїть для міністерства ! Малюська взял на работу в Минюст пожизненную заключенную: "Работает нормально" - Цензор.НЕТ 3484
Ось і вся робота !
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30.08.2021 11:22 Ответить
така ініціатива не могла з'явитись на пустому місці. значить є ще щось про що ми не знаємо. Імовірно, такий крок продиктований відсутністю бюджету на утримання довічно ув'язнених. От Молюська і викручується/оптимізує як може і як вміє/розуміє.
Це пробний шар, тому і обрана для експеременту жінка, тому і замовчують її злочини, так би мовити, нам поступово відкривають вікна овертона.
Питання що далі?!
Якщо з годуванням ув'язнених швах - то що далі з ними робити? на волі і звичайним працівникам робіт не вистачає.
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30.08.2021 11:27 Ответить
Не могла. Треба висвітлити хто ця бандитка і хто її покровителі.
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30.08.2021 12:06 Ответить
Малюська и есть её покровитель.
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30.08.2021 15:38 Ответить
Малюська уже не раз отсвечивался не адекватным поведением - впрочем, как и вся эта свора Слуг. Ну, на этот раз он превзошел даже себя - видимо был конкретный приход - нормальный работодатель не возьмет на себя такой риск никогда, тем более когда на рынке труда полно соискателей с более достойным резюме. Сказать имбицил - это сказать ничего про него.
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30.08.2021 11:35 Ответить
Масюська!
А нахрена ресоциализация ПОЖИЗНЕННОМУ?
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30.08.2021 11:35 Ответить
таки да, самое время перенимать опыт
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30.08.2021 11:37 Ответить
Жесть! Ее содержание за счет налогоплательщиков, теперь и зарплата с начислениями в ПФ тоже за счет налогоплательщиков. Ну это Ладно. А в чем заключается ее работа? Какое у нее образование? Слушайте, у меня чувство, что мне откровенно в лицо наплевали, при этом сказали, что это Божья роса! За какие закслуги пожизненку взяли в министество? Какими такими профессиональными качествами она обладает, что для нее нашлась вакансия?
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30.08.2021 11:37 Ответить
100%! Для этого и взяли, чтобы нам всем в лицо плюнуть!
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30.08.2021 17:29 Ответить
Звонит людей разводит на деньги?
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30.08.2021 11:49 Ответить
Яка може бути ресоциализация пожиттєво засудженого? Для того світу? Чи це така амністія, чи порушення законодавства, чи просто робимо що хочемо. Країна де 80% зелених товп*бів.---

Ресоціалізація (лат. re (повторне, відновлювальна дія) + лат. socialis (суспільний), англ. resocialization, нім. Resozialisierung) - в загальному значені, це пристосування людини до життя в новому співтоваристві. Наприклад еміграція, набуття нового віросповідання, входження в інший соціальний клас.
В значенні правового терміну під ресоціалізацією розуміють, свідоме відновлення засудженого в соціальному статусі повноправного члена суспільства. Необхідною умовою для ресоціалізації є виправлення засуджених. (ч.1, 2 ст.6 Кримінально-виконавчий кодекс України).
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30.08.2021 11:52 Ответить
Слабовато... Найти аналог Чикатилы, Малютка!
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30.08.2021 12:18 Ответить
Пускай себе в камеру эту "малюску" забирает на пожизненное!
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30.08.2021 17:27 Ответить
Виродок
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30.08.2021 21:37 Ответить
Деятельность Малюськи на посту министра юстиции Украины - это не что иное, как поощрение преступности, поощрение действий воров, бандитов, убиййц, мошенников против граждан Украины.
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31.08.2021 14:16 Ответить
 
 