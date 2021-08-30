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Новости Политика Украины
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Украина может быть для США стратегически важным союзником, - Ванетик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина может быть для США стратегически важным союзником, - Ванетик

Американский политический консультант, адвокат Юрий Ванетик рассказал, чего можно ожидать от встречи президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.



Об этом он пишет в своей колонке в американском издании newsmax.com.

В статье Юрий Ванетик указывает, что президент Байден может оказаться в глубокой неприятности только через семь месяцев своего президентства, главным образом из-за событий в Афганистане. Президент Байден требует политического прорыва, и его новый союзник в Украине может ему помочь, когда оба лидера встретятся в Белом доме.


"На встрече, которая состоится 1 сентября, оба лидера должны договориться о начале создания более прочного стратегического союза между двумя странами, направленного на реформирование и укрепление отсталой экономики Украины и укрепление ее обороны в качестве противовеса их совместному сопернику - Российской Федерации", - отмечает Ванетик.
Американский политический эксперт также отмечает, что после распада Афганистана Россия и Китай открыты для отношений с талибами, и Россия слишком дружественна с Ираном, опасным агентом терроризма, а теперь также другом талибов.


"Мы против них, и Украина может быть для нас стратегически важным союзником", - говорит Юрий Ванетик.
Он отмечает, что США может предоставить Украине помощь в привлечении инвестиций, в том числе компаний с мировым именем, в частности в сфере энергетики.
На пути плодотворного сотрудничества может стать украинский олигархат, который контролирует большую часть общества. Американский политический консультант Венетик предлагает ввести ограниченную, но точную программу амнистии для украинской бизнес-элиты, чтобы привлечь их на путь уплаты налогов и принять социальные обязательства для своих заводов, торговых центров и трубопроводов.
Подытоживая, Юрий Ванетик отмечает, что Америке нужен новый друг, и Украина может стать этим другом.
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Самые важные слова-" .. может быть"...
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30.08.2021 11:13 Ответить
может быть/ а может и не быть. Казала Настя як удасьтся-философствует адвокат Юрий Ванетик .
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30.08.2021 11:20 Ответить
Наверное так и будет после импичмента Зеле.
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30.08.2021 11:21 Ответить
с этим? ))))
Украина может быть для США стратегически важным союзником, - Ванетик - Цензор.НЕТ 5586
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30.08.2021 11:25 Ответить
"Віслючок,така була мирна тваринка, а після порівнянням с ЗЕлайном і від нього відвернулися."😶
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30.08.2021 12:56 Ответить
Конечно может. После Талибана - который уже стал стратегическим союзником США - как не союзнику можно просто так за бесплатно оставить такой арсенал оружия? Это вам не то, что Украина вымаливает годами у американцев мелкие подачки.

https://news.pn/ru/politics/259275
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30.08.2021 11:29 Ответить
...і після рахи, бо дєдушка Жо вже порозумівся з дєдушкою Пу. Україна його не цікавить, але воно продовжує повторювати ритуальні фрази про підтримку, бо якось незручно перед нормальними людьми відверто підтримувати агресора. Тому підтримують мовчки. Кажуть одне, а роБЛЯТЬ друге. Тобто, може стати, але не стане. Бо з рахи, кетаю й арапів, які фінансують талібанців, дєдушка Жо матиме значно більше корупційних дєнюжок.
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30.08.2021 12:23 Ответить
На пути .... может стать украинский олигархат, который контролирует большую часть общества! Вот это причина и следствие одновременно 30-ти летней руины... Олигархи Украины как рак паразит Саккули́на /Sacculina, который на последней стадии развития личинки женского пола прикрепляется к клешне краба, проникает внутрь тела, оседают на поверхности пищеварительного тракта и делятся, образуя тело паразита с корневидными выростами, оплетающими внутренние органы краба, поглощают из гемолимфы хозяина питательные вещества, причём заходят даже в глазные стебельки и т.д. и т.п.- наберите у W Саккулина и вы обнаружите удивительное сходство украинских олигархов и их обслуги при власти со тактиками и стратегиями рак паразита Саккули́на /Sacculina, которые постепенно, через собственные СМИ, изменяют мышление и социальное поведение населения, делая его послушными рабами, кормовой базой...
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30.08.2021 11:39 Ответить
Знов брехня . До стратегічно важливих союзників , візові режими не застосовують . Я сповідую всі західні цінності , окрім брехні і підлості . Оці дві західні "цінності" я зневажаю відкрито і повністю , як це робить більшість східноєвропейських народів .
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30.08.2021 13:35 Ответить
 
 