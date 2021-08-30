Украина может быть для США стратегически важным союзником, - Ванетик

Американский политический консультант, адвокат Юрий Ванетик рассказал, чего можно ожидать от встречи президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.





Об этом он пишет в своей колонке в американском издании newsmax.com.

В статье Юрий Ванетик указывает, что президент Байден может оказаться в глубокой неприятности только через семь месяцев своего президентства, главным образом из-за событий в Афганистане. Президент Байден требует политического прорыва, и его новый союзник в Украине может ему помочь, когда оба лидера встретятся в Белом доме.



"На встрече, которая состоится 1 сентября, оба лидера должны договориться о начале создания более прочного стратегического союза между двумя странами, направленного на реформирование и укрепление отсталой экономики Украины и укрепление ее обороны в качестве противовеса их совместному сопернику - Российской Федерации", - отмечает Ванетик.

Американский политический эксперт также отмечает, что после распада Афганистана Россия и Китай открыты для отношений с талибами, и Россия слишком дружественна с Ираном, опасным агентом терроризма, а теперь также другом талибов.



"Мы против них, и Украина может быть для нас стратегически важным союзником", - говорит Юрий Ванетик.

Он отмечает, что США может предоставить Украине помощь в привлечении инвестиций, в том числе компаний с мировым именем, в частности в сфере энергетики.

На пути плодотворного сотрудничества может стать украинский олигархат, который контролирует большую часть общества. Американский политический консультант Венетик предлагает ввести ограниченную, но точную программу амнистии для украинской бизнес-элиты, чтобы привлечь их на путь уплаты налогов и принять социальные обязательства для своих заводов, торговых центров и трубопроводов.

Подытоживая, Юрий Ванетик отмечает, что Америке нужен новый друг, и Украина может стать этим другом.