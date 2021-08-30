Україна може бути для США стратегічно важливим союзником, - Ванетик

Американський політичний консультант, адвокат Юрій Ванетик розповів, чого можна очікувати від зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського.

Про це він пише у своїй колонці в американському виданні newsmax.com.

У статті Юрій Ванетик вказує на те, що президент Байден може опинитися у глибокій неприємності тільки через сім місяців свого президентства, головним чином через події в Афганістані. Президент Байден потребує політичного прориву, і його новий союзник в Україні може йому допомогти, коли обидва лідери зустрінуться в Білому домі.

"На зустрічі, яка відбудеться 1 вересня, обидва лідери мають домовитися про початок створення більш міцного стратегічного союзу між двома країнами, спрямованого на реформування і зміцнення відсталої економіки України і зміцнення її оборони як противаги їхньому спільному супернику – Російській Федерації", - зазначає Ванетик .

Американський політичний експерт також зауважує, що після розпаду Афганістану Росія і Китай відкриті для відносин з талібами, і Росія дуже дружня з Іраном, небезпечним агентом тероризму, а тепер також другом талібів.

"Ми проти них, і Україна може бути для нас стратегічно важливим союзником", - говорить Юрій Ванетик.

Він зазначає, що США може надати Україні допомогу в залученні інвестицій, в тому числі компаній зі світовим ім'ям, зокрема у сфері енергетики.

На шляху плідного співробітництва може стати український олігархат, який контролює більшу частину суспільства. Американський політичний консультант Ванетик пропонує ввести обмежену, але точну програму амністії для української бізнес-еліти, щоб залучити їх на шлях сплати податків і прийняти соціальні зобов'язання для своїх заводів, торгових центрів і трубопроводів.

Підсумовуючи, Юрій Ванетик зазначає, що Америці потрібен новий друг, і Україна може стати цим другом.