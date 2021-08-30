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Україна може бути для США стратегічно важливим союзником, - Ванетик

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна може бути для США стратегічно важливим союзником, - Ванетик

Американський політичний консультант, адвокат Юрій Ванетик розповів, чого можна очікувати від зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського.

Про це він пише у своїй колонці в американському виданні newsmax.com.

У статті Юрій Ванетик вказує на те, що президент Байден може опинитися у глибокій неприємності тільки через сім місяців свого президентства, головним чином через події в Афганістані. Президент Байден потребує політичного прориву, і його новий союзник в Україні може йому допомогти, коли обидва лідери зустрінуться в Білому домі.

"На зустрічі, яка відбудеться 1 вересня, обидва лідери мають домовитися про початок створення більш міцного стратегічного союзу між двома країнами, спрямованого на реформування і зміцнення відсталої економіки України і зміцнення її оборони як противаги їхньому спільному супернику – Російській Федерації", - зазначає Ванетик .

Американський політичний експерт також зауважує, що після розпаду Афганістану Росія і Китай відкриті для відносин з талібами, і Росія дуже дружня з Іраном, небезпечним агентом тероризму, а тепер також другом талібів.

"Ми проти них, і Україна може бути для нас стратегічно важливим союзником", - говорить Юрій Ванетик.

Він зазначає, що США може надати Україні допомогу в залученні інвестицій, в тому числі компаній зі світовим ім'ям, зокрема у сфері енергетики.

На шляху плідного співробітництва може стати український олігархат, який контролює більшу частину суспільства. Американський політичний консультант Ванетик пропонує ввести обмежену, але точну програму амністії для української бізнес-еліти, щоб залучити їх на шлях сплати податків і прийняти соціальні зобов'язання для своїх заводів, торгових центрів і трубопроводів.

Підсумовуючи, Юрій Ванетик зазначає, що Америці потрібен новий друг, і Україна може стати цим другом.

Автор: Наталя Джума
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Самые важные слова-" .. может быть"...
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30.08.2021 11:13 Відповісти
может быть/ а может и не быть. Казала Настя як удасьтся-философствует адвокат Юрий Ванетик .
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30.08.2021 11:20 Відповісти
Наверное так и будет после импичмента Зеле.
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30.08.2021 11:21 Відповісти
с этим? ))))
Украина может быть для США стратегически важным союзником, - Ванетик - Цензор.НЕТ 5586
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30.08.2021 11:25 Відповісти
"Віслючок,така була мирна тваринка, а після порівнянням с ЗЕлайном і від нього відвернулися."😶
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30.08.2021 12:56 Відповісти
Конечно может. После Талибана - который уже стал стратегическим союзником США - как не союзнику можно просто так за бесплатно оставить такой арсенал оружия? Это вам не то, что Украина вымаливает годами у американцев мелкие подачки.

https://news.pn/ru/politics/259275
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30.08.2021 11:29 Відповісти
...і після рахи, бо дєдушка Жо вже порозумівся з дєдушкою Пу. Україна його не цікавить, але воно продовжує повторювати ритуальні фрази про підтримку, бо якось незручно перед нормальними людьми відверто підтримувати агресора. Тому підтримують мовчки. Кажуть одне, а роБЛЯТЬ друге. Тобто, може стати, але не стане. Бо з рахи, кетаю й арапів, які фінансують талібанців, дєдушка Жо матиме значно більше корупційних дєнюжок.
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30.08.2021 12:23 Відповісти
На пути .... может стать украинский олигархат, который контролирует большую часть общества! Вот это причина и следствие одновременно 30-ти летней руины... Олигархи Украины как рак паразит Саккули́на /Sacculina, который на последней стадии развития личинки женского пола прикрепляется к клешне краба, проникает внутрь тела, оседают на поверхности пищеварительного тракта и делятся, образуя тело паразита с корневидными выростами, оплетающими внутренние органы краба, поглощают из гемолимфы хозяина питательные вещества, причём заходят даже в глазные стебельки и т.д. и т.п.- наберите у W Саккулина и вы обнаружите удивительное сходство украинских олигархов и их обслуги при власти со тактиками и стратегиями рак паразита Саккули́на /Sacculina, которые постепенно, через собственные СМИ, изменяют мышление и социальное поведение населения, делая его послушными рабами, кормовой базой...
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30.08.2021 11:39 Відповісти
Знов брехня . До стратегічно важливих союзників , візові режими не застосовують . Я сповідую всі західні цінності , окрім брехні і підлості . Оці дві західні "цінності" я зневажаю відкрито і повністю , як це робить більшість східноєвропейських народів .
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30.08.2021 13:35 Відповісти
 
 