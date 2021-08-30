Российские СМИ распространяют фейк об "украинских" карателях во время Второй мировой войны Баюрове, Мысякове, Чубаткине, Аксенкине и других

Российские пропагандистские СМИ распространили информацию от ФСБ с перечнем якобы "украинцев", которые уничтожали мирное население в Орловской области в годы Второй мировой войны. В списке "украинских" карателей значатся Баюров, Пересыпкин, Шатаев, Оськин, Ильян, Миронычев, Мысяков, Чубаткин, Мандрусов, Мирошин, Кошкин, Тарасов, Аксенкин и Шереметов.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке бывший глава правления банка "Аваль", совладелец группы "Молочный Альянс" Александр Деркач, передает Цензор.НЕТ.

"Я редко пишу про наших старших, так сказать, братьев и сестер. Но сегодня не могу удержаться. Уж слишком ярко зашло. Как-то неудобно даже шутить на такую вообще не шутейную тему. Кого заденет, прошу прощения заранее. Мне самому это совершенно не в кайф. Но из песни слов не выкинешь. Все российские "серьезные" СМИ, включая Коммерсант и РБК, с утра делятся со своими читателями откровениями Орловского ФСБ, которое "рассекретило" имена "украинских карателей", уничтожавших местное население в годы немецкой оккупации. Наслаждайтесь именами "украинских" карателей. Баюров, Пересыпкин, Шатаев, Оськин, Ильян, Миронычев, Мысяков, Чубаткин, Мандрусов, Мирошин, Кошкин, Тарасов, Аксенкин и Шереметов", - рассказал он.

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