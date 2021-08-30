Российские СМИ распространяют фейк об "украинских" карателях во время Второй мировой войны Баюрове, Мысякове, Чубаткине, Аксенкине и других
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Российские пропагандистские СМИ распространили информацию от ФСБ с перечнем якобы "украинцев", которые уничтожали мирное население в Орловской области в годы Второй мировой войны. В списке "украинских" карателей значатся Баюров, Пересыпкин, Шатаев, Оськин, Ильян, Миронычев, Мысяков, Чубаткин, Мандрусов, Мирошин, Кошкин, Тарасов, Аксенкин и Шереметов.
Об этом написал на своей странице в Фейсбуке бывший глава правления банка "Аваль", совладелец группы "Молочный Альянс" Александр Деркач, передает Цензор.НЕТ.
"Я редко пишу про наших старших, так сказать, братьев и сестер. Но сегодня не могу удержаться. Уж слишком ярко зашло. Как-то неудобно даже шутить на такую вообще не шутейную тему. Кого заденет, прошу прощения заранее. Мне самому это совершенно не в кайф. Но из песни слов не выкинешь. Все российские "серьезные" СМИ, включая Коммерсант и РБК, с утра делятся со своими читателями откровениями Орловского ФСБ, которое "рассекретило" имена "украинских карателей", уничтожавших местное население в годы немецкой оккупации. Наслаждайтесь именами "украинских" карателей. Баюров, Пересыпкин, Шатаев, Оськин, Ильян, Миронычев, Мысяков, Чубаткин, Мандрусов, Мирошин, Кошкин, Тарасов, Аксенкин и Шереметов", - рассказал он.
Пожалуйста, подождите...
\Урицкий еврей
Свердлров еврей
Якир еврей
Тройцкий еврей
Бухарин еврей
Маленков еврей
и так далее все "одуховторенные русские" типа
в РФ тільки один раз були опубліковані відомості про втрати ЧА по роках війни. Зазначено,що на співпрацю з німцями перейшло біля 800000 бувших червоноармійців. Кожна дивізія вермахту, за німецькими даними, містила до 15 відсотків вояків ЧА. В Сталінградському котлі з 96 тисячі полонених було 41 000 вояків ЧА.
Заодно на досуге кацапня пусть почитает прежде чем подымать вонь в сторону той же УПА и Степашки что такое - Чёрный кот (Белоруссия).
Батальон Муравьёва, Боевой союз русских националистов, Братство Русской Правды, Дивизия Россия также - Дивизия «Руссланд», Добровольческий полк СС «Варяг», Зеленая армия особого назначения, Казачий Стан, Комитет освобождения народов России (КОНР), Локотская республика, Народная Социалистическая Партия, Народно-трудовой союз российских солидаристов, Организация Цеппелин, Республика Зуева, РОНА, РОА, Русская гражданская вспомогательная полиция(Севастополь), Русский корпус, Русский отряд 9-й армии вермахта, Русская национально-трудовая партия, Российская фашистская партия, Хиви, Русская вспомогательная полиция (шуцманшафт) , 15-й казачий кавалерийский корпус СС, 1-я русская национальная бригада СС «Дружина», известна также как 1-й Русский национальный отряд СС, 29-я гренадерская дивизия СС (русская Нр.1), 30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская), ВВС КОНР (ВВС РОА), 1-я дивизия РОА / ВС КОНР (600-пехотная дивизия вермахта) , 2-я дивизия РОА/ВС КОНР (650-я пехотная дивизия), 600-я русская дивизия вермахта, 602-й Ост-батальон, 645-й батальон, РОНД/РНСД, Бригада Асано - русские подразделения Квантунской армии, Гвардия русской фашистской партии, Корпус русской монархической партии, «Russen» (Россия) - агентство новостей и пропаганды.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3668580.html
У мережі користувачі жартують із такої новини та звертають увагу на прізвища нібито українських карателів.
«Насолоджуйтесь іменами українських карателів», - написав Олександр Деркач на своїй сторінці у Facebook.
«Воістину українські прізвища. А назва батальйону - щоб вже навєрняка».
«Я так розумію, по техніці жанру вони скоро оголосять що Алькаїду теж бандерівці заснували», «Дивно, що ті, хто публікував цю «сенсацію» самі не помітили, що серед карателів не було ні одного з українським прізвищем, хоча всі були «українцями» - пишуть у коментарях до публікації Олександра Деркача.
(с)
"Ашан" за полгода закрыл в России 17 магазинов. По итогам 2020 года компания впервые за 5 лет показала чистый убыток в размере 4,8 млрд рублей.
В конце июня 2020 года ретейлер в России управлял 274 точками: 62 гипермаркетами и 212 супермаркетами. За 12 месяцев число супермаркетов снизилось на 32,5%.
Французская торговая сеть Auchan Retail работает в России с 2002 года. Выручка «Ашана» в России по РСБУ, снижается 5 лет подряд.
В то же время в Западной Европе "Ашан" открыл 28 новых магазинов, а в Румынии и Украине - по три новых точки в каждой из стран.
Oranges
Считаем вместе: кацапские оккупационные войска были остановлены в 2014 г. Так? Даже если считать с начала 2015-го, то: 15,16,17,18,19,20,21 == 7. Ну ладно, 6,5 )))
Хотя истерия началась раньше -- еще в конце 2013, во время Майдана. Вспомните "абсолютно правдивые" репортажи расейских пропогандонов.
Генеральное грузовое судно Sea Bird, IMO 8202941, дедвейт 7650, постройки 1985 года, флаг Того, менеджер - GMZ Ship Management CO SA, Ливан (EQUASIS).
Казалось бы причем здесь Украина? Ан нет, судно перевозило 7 тыс. тонн украинской пшеницы. Московиты знатно пишут заголовки "Сухогруз с 7 тыс. тонн украинской пшеницы затонул в Критском море"
https://www.interfax.ru/world/787127
Иван Баюров, Иван Зеркаль, Алексей Пересыпкин, командиры отделений Василий Шатаев, Василий Оськин, Семен Ильян, рядовые Михаил Миронычев, Иван Мысяков, Алексей Чубаткин, Михаил Мандрусов, Василий Мирошин, Петр Кошкин, Афанасий Тарасов, Иван Аксенкин и Шереметов.
Однако история не терпит сослагательного наклонения. И правду, какой бы горькой и неприятной она не была, и как бы сильно не хотелось ее скрыть, нынешнему поколению русских, невозможно избежать, замазать или приукрасить.
Таким образом, большую часть, как в иностранных частях и дивизиях СС составляли русские, так и собственно в частях Вермахта, большую часть коллаборантов составляли все те же русские.
В отличие от латышей или эстонцев с украинцами, которых от силы насобиралось по одной дивизии, русских частей СС было даже не несколько.
Вот они:
Добровольческий полк СС «Варяг».1-я русская национальная бригада СС «Дружина».15-й казачий кавалерийский корпус СС.29-я гренадерская дивизия СС «РОНА» (1-я русская).30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).36-я гренадерская дивизия СС «Дирлевангер».КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г., - 5 полков.БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС1-я Русская национальная бригада СС «Дружина» - 3 полка, 12 батальонов.1-я Гвардейская бригада РОА «Зондеркоманда Љ113» СД - 1 батальон, 2 роты.Бригада СС»Центра противобольшевистской борьбы» (ЦПББ) - 3 батальона.Разведовательно-диверсионное соединение Главной Команды «Россия - Центр» зондерштаба «Цеппелин» РСХА- СС - 4 отряда спецназначения.ОСНОВНЫЕ КОЛЛАБОРАЦИОННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ. ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ «СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4 корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии, 2 бригады).«АРМИИ» ВЕРМАХТАРусская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30 бригад.Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов.Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов.Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.КОРПУС АВИАЦИОННЫЙВоенно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов, 1авиагруппа,1 полк.ОХРАННЫЕ КОРПУСА АРМЕЙСКИХ ТЫЛОВЫХ РАЙОНОВ ВЕРМАХТА582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов.583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов.584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов.590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, 4 батальона.580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , 9 батальонов.532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов.559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТАРусский легион «Белый Крест» Вермахта - 4 батальона.ДИВИЗИИ АБВЕРА«Особая дивизия «Россия»» генерала Смысловского - 1 полк, 12 батальонов.БРИГАДЫ АБВЕРАБригада «Граукопф» - «РННА» генерала Иванова - 1 полк, 5 батальонов.ДИВИЗИИ ВЕРМАХТА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ442-я Особого назначения - 2 полка РОА.136-я Особого назначения - 2 полка РОА.210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, 2 отдельных батальона РОА.«ТУЗЕМНЫЕ» ОХРАННЫЕ КОРПУСА И САМООБОРОНАРусский охранный корпус Вермахта в Сербии - 1 бригада, 5 полков.Русская «Народная стража» генерального комиссариата «Москва» (Тылового района группы армий «Центр») - 13 батальонов, 1 кавалерийский дивизион.(РУССКО-ХОРВАТСКИЕ)15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии:русских - 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских - 2 дивизии, 6 полков.69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 дивизия , 8 полков, хорватских - 1 дивизия, 3 полка.