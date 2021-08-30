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Российские СМИ распространяют фейк об "украинских" карателях во время Второй мировой войны Баюрове, Мысякове, Чубаткине, Аксенкине и других

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Российские СМИ распространяют фейк об

Российские пропагандистские СМИ распространили информацию от ФСБ с перечнем якобы "украинцев", которые уничтожали мирное население в Орловской области в годы Второй мировой войны. В списке "украинских" карателей значатся Баюров, Пересыпкин, Шатаев, Оськин, Ильян, Миронычев, Мысяков, Чубаткин, Мандрусов, Мирошин, Кошкин, Тарасов, Аксенкин и Шереметов.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке бывший глава правления банка "Аваль", совладелец группы "Молочный Альянс" Александр Деркач, передает Цензор.НЕТ.

"Я редко пишу про наших старших, так сказать, братьев и сестер. Но сегодня не могу удержаться. Уж слишком ярко зашло. Как-то неудобно даже шутить на такую вообще не шутейную тему. Кого заденет, прошу прощения заранее. Мне самому это совершенно не в кайф. Но из песни слов не выкинешь. Все российские "серьезные" СМИ, включая Коммерсант и РБК, с утра делятся со своими читателями откровениями Орловского ФСБ, которое "рассекретило" имена "украинских карателей", уничтожавших местное население в годы немецкой оккупации. Наслаждайтесь именами "украинских" карателей. Баюров, Пересыпкин, Шатаев, Оськин, Ильян, Миронычев, Мысяков, Чубаткин, Мандрусов, Мирошин, Кошкин, Тарасов, Аксенкин и Шереметов", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российская пропаганда распространяет фейк о якобы брошенных украинских военных в Афганистане

Российские СМИ распространяют фейк об украинских карателях во время Второй мировой войны Баюрове, Мысякове, Чубаткине, Аксенкине и других 01
Российские СМИ распространяют фейк об украинских карателях во время Второй мировой войны Баюрове, Мысякове, Чубаткине, Аксенкине и других 02
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Топ комментарии
+42
настоящие украинские фамилии.. Российские СМИ распространяют фейк об "украинских" карателях во время Второй мировой войны Баюрове, Мысякове, Чубаткине, Аксенкине и других - Цензор.НЕТ 2989
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30.08.2021 11:23
+24
И, главное, нигде у них даже в мозгу не шевельнулось то, что среди "рассекреченных фамилий украинских карателей" - нет ни одной украинской фамилии...
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30.08.2021 11:24
+23
Рассказали бы что-нибудь о кацапских карателях, которые терроризировали Украину с 1917 года.
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30.08.2021 11:26
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настоящие украинские фамилии.. Российские СМИ распространяют фейк об "украинских" карателях во время Второй мировой войны Баюрове, Мысякове, Чубаткине, Аксенкине и других - Цензор.НЕТ 2989
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30.08.2021 11:23 Ответить
а под списком то..запись..... составил Раввин Ребе Сруль Говнюкевич.... агент "Дебильный" НКВД....
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30.08.2021 11:31 Ответить
И, главное, нигде у них даже в мозгу не шевельнулось то, что среди "рассекреченных фамилий украинских карателей" - нет ни одной украинской фамилии...
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30.08.2021 11:24 Ответить
Рассказали бы что-нибудь о кацапских карателях, которые терроризировали Украину с 1917 года.
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30.08.2021 11:26 Ответить
Ульянов Ленин..еврей
\Урицкий еврей
Свердлров еврей
Якир еврей
Тройцкий еврей
Бухарин еврей
Маленков еврей
и так далее все "одуховторенные русские" типа
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30.08.2021 11:33 Ответить
Ульянов, Мухамедзянов, Шакірянов,.. - це татарські призвіща. У татарському походженні мільйонів росіян немає нічого поганого. Погано те, що росіяни не знають, що татари, стояли у витоків московського царства. Ми різні. Але в тому, що різні якраз і є багатство Бога!.
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30.08.2021 12:40 Ответить
до цих пір Вікі не публікує персональний склад "парохода Троцького", Це ганстери з Бронкса в кількості 300 чоловік відплили з НьюЙорка в Росію, а по дорозі були на тримісяці затримані бритами. Потім хлопці з УоолСтріта вмішались і їх відпустили. Однак в 1937 році НКВД відновило список. Там були і Урицький і Свердлова брат та багато інших "революціонерів".
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30.08.2021 13:47 Ответить
По сведениям украинского Красного Креста, в первые дни после установления власти Муравьёва в Киеве было убито до пяти тысяч человек, из них - до трёх тысяч офицеров бывшей Русской императорской армии. Это была одна из крупнейших, если не самая крупная за всю Гражданскую войну, одномоментная расправа над русским офицерством[18].
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30.08.2021 11:38 Ответить
на відміну від німецького офіцерського корпусу, який для захисту Німеччини створив фрайкор. офіцери "єдіной і неделімой" розбіглися по всіх усюдах і по домівках і були масово знищені. Які офіцери то такий і кінець.Останніх(біля трьох тисяч осіб) "ізялі" вже в 30 році. А як швидко розібрались з вождями німецького комунізму Карлом і Розою. - приїхав на зустріч до них Карл Радек, бувший кавалер Рози. Фрайкор його взяв в оборот, брутально вдарили в писок, він видав адрес, прийшли, пересвідчились в іменах і втопили у річці. Ленін жодного жалю не видав. А за рік фрайкор справився із бунтарями в середині і відбив охоту у інших змінювати кордони. А як розібрались в 1938 році із самим Радеком -послали в ізолятор бувшого коменданта НКВС той його і задушив, списали на кримінальників.
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30.08.2021 13:59 Ответить
да плевать на вату. тем, у кого сралин в башке, ***** в сердце - не нужны никакие фейки, чтобы добровольно сидя в говне ненавидеть все и вся вокруг за то, что сидят в говне.
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30.08.2021 11:28 Ответить
Все вірно ,вони перевдягались в українців і нищили своїх задля пропаганди.
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30.08.2021 11:29 Ответить
Через пару лет, если кацапия выживет, они будут всем втирать,что украинец Джугашвиленко уничтожил миллионы рабсиян. Он хотел уничтожить их всех, но россиянин Сталин их геройски спас. Российские СМИ распространяют фейк об "украинских" карателях во время Второй мировой войны Баюрове, Мысякове, Чубаткине, Аксенкине и других - Цензор.НЕТ 1417
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30.08.2021 11:29 Ответить
Жодного українського прізвища.
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30.08.2021 11:29 Ответить
Рашистские пропагандоны видимо стесняются написать правду о том, что это были русские участники отрядов РОНА - "русской освободительной народной армии. Она была создана на территории Орловской и Брянской областей Воскобойниковым и Каминским в 1941 году. При поддержке немцев сформировали "Локотскую республику". Позже переформирована в русскую бригаду СС под командованием бригадефюрера Каминского
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30.08.2021 11:34 Ответить
стисло і в тему. Існують рапорти офіцерів вермахту, які у жовтні 1941 перешивали колії і вже тоді зустрілися з першими загонами РОНА, які складалась із дезертирів і була прекрасно озброєна. три дні вермахт роздумував а потім їх визнав і доручив охорону в військовій зоні окупації ( ВЗ - це територія на 250-200 км від лінії фронту) а потім і боротьбу з партизанами.
в РФ тільки один раз були опубліковані відомості про втрати ЧА по роках війни. Зазначено,що на співпрацю з німцями перейшло біля 800000 бувших червоноармійців. Кожна дивізія вермахту, за німецькими даними, містила до 15 відсотків вояків ЧА. В Сталінградському котлі з 96 тисячі полонених було 41 000 вояків ЧА.
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30.08.2021 14:16 Ответить
Все правильно. Ничего не напутано. Сначала, до войны, их переселили в Украину, а потом, территориально, признали украинцами.
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30.08.2021 11:37 Ответить
Вы генералом Власовым, кацапские подонки, перекрыли всех наших "карателей".
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30.08.2021 11:39 Ответить
Небось эти особы до войны проживали в Украине - потому удаётся манипулировать инфой. А копнуть откуда они взялись тут, то "неожиданно" выясниться, что появились с началом индустриалиции в 28-м из... ну сами поняли.
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30.08.2021 11:41 Ответить
А эти кого уничтожали... это не потомки ли этих кацапских героев вонь подымают - не их ли деды входили вы эти подразделения.... Гренадерская бригада войск СС (1-я белорусская), Шуцманшафт бригада «Зиглинг», 30-я гренадерская дивизия СС (1-я белорусская), 36-я гренадерская дивизия СС «Дирлевангер»
Заодно на досуге кацапня пусть почитает прежде чем подымать вонь в сторону той же УПА и Степашки что такое - Чёрный кот (Белоруссия).
Батальон Муравьёва, Боевой союз русских националистов, Братство Русской Правды, Дивизия Россия также - Дивизия «Руссланд», Добровольческий полк СС «Варяг», Зеленая армия особого назначения, Казачий Стан, Комитет освобождения народов России (КОНР), Локотская республика, Народная Социалистическая Партия, Народно-трудовой союз российских солидаристов, Организация Цеппелин, Республика Зуева, РОНА, РОА, Русская гражданская вспомогательная полиция(Севастополь), Русский корпус, Русский отряд 9-й армии вермахта, Русская национально-трудовая партия, Российская фашистская партия, Хиви, Русская вспомогательная полиция (шуцманшафт) , 15-й казачий кавалерийский корпус СС, 1-я русская национальная бригада СС «Дружина», известна также как 1-й Русский национальный отряд СС, 29-я гренадерская дивизия СС (русская Нр.1), 30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская), ВВС КОНР (ВВС РОА), 1-я дивизия РОА / ВС КОНР (600-пехотная дивизия вермахта) , 2-я дивизия РОА/ВС КОНР (650-я пехотная дивизия), 600-я русская дивизия вермахта, 602-й Ост-батальон, 645-й батальон, РОНД/РНСД, Бригада Асано - русские подразделения Квантунской армии, Гвардия русской фашистской партии, Корпус русской монархической партии, «Russen» (Россия) - агентство новостей и пропаганды.
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30.08.2021 11:47 Ответить
Украинский блогер Микала Рушиця раздобыл секретные данные из Архива НКВД СССР...,помесячные расстрелы в красной армии начиная с 1940 по 1945 год....,тихий ужос.....если сложить все 5 лет,то получается 20 дивизий....
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30.08.2021 12:03 Ответить
"...це командири взводів Иван Баюров, Иван Зеркаль, Алексей Пересыпкин, командири відділень Василий Шатаев, Василий Оськин, Семён Ильян, рядові Михаил Мироничев, Иван Мисяков, Алексей Чубаткин, Михаил Мандрусов, Василий Мирошин, Петр Кошкин, Афанасий Тарасов, Иван Аксенкин і Шереметов."
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3668580.html

У мережі користувачі жартують із такої новини та звертають увагу на прізвища нібито українських карателів.
«Насолоджуйтесь іменами українських карателів», - написав Олександр Деркач на своїй сторінці у Facebook.
«Воістину українські прізвища. А назва батальйону - щоб вже навєрняка».
«Я так розумію, по техніці жанру вони скоро оголосять що Алькаїду теж бандерівці заснували», «Дивно, що ті, хто публікував цю «сенсацію» самі не помітили, що серед карателів не було ні одного з українським прізвищем, хоча всі були «українцями» - пишуть у коментарях до публікації Олександра Деркача.
(с)
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30.08.2021 12:08 Ответить
Что-то пошло не так

"Ашан" за полгода закрыл в России 17 магазинов. По итогам 2020 года компания впервые за 5 лет показала чистый убыток в размере 4,8 млрд рублей.
В конце июня 2020 года ретейлер в России управлял 274 точками: 62 гипермаркетами и 212 супермаркетами. За 12 месяцев число супермаркетов снизилось на 32,5%.
Французская торговая сеть Auchan Retail работает в России с 2002 года. Выручка «Ашана» в России по РСБУ, снижается 5 лет подряд.
В то же время в Западной Европе "Ашан" открыл 28 новых магазинов, а в Румынии и Украине - по три новых точки в каждой из стран.
Российские СМИ распространяют фейк об "украинских" карателях во время Второй мировой войны Баюрове, Мысякове, Чубаткине, Аксенкине и других - Цензор.НЕТ 4243
Oranges
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30.08.2021 12:14 Ответить
А Вы не заметили что пропоганда мокшаш настойчиво делает Украину в ВОВ агрессором.А это срану по которй два раза прокатилась война да и по которой два раза прокатились репрессии из голодоморами советской власти?Страну население которой понесло потерей больше чем вся кацапия не считая других национальностей участвующих в ВОВ?Из более чем 20-ти миллионов погибших оказывается что мокшандия понесла найменьше потерь.
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30.08.2021 12:26 Ответить
За поребриком вот уже 7 лет как антиУкраинская истерия.
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30.08.2021 12:39 Ответить
Нет.Истерия началась после того как провалились ожидания мокшан взять нахрапом Украину за 2-3 дня.Им казалось что русские украинцы просто спят и видят Украину мокшанской и провал ***** оказался для них шоком.Шоком когда русские украинцы просто дали отпор тем на кого они найбольше расчитывали.
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30.08.2021 20:54 Ответить
P.S.Ошибкой мокшандии оказалось то что они не окупировали всю Украину а сперва Крым.Тогда украинцы независимо от языка увидели всю подлость и невежество мокшан.
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30.08.2021 20:57 Ответить
Украина слишком велика, чтобы вот так единомоментно оккупировать ее целиком. Откусили то, что смогли. Даже не то, что хотели. А хотели -- Луганскую и Донецкую области целиком.
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31.08.2021 09:10 Ответить
Да еще и сухопутный коридор в Крым.Да вот почему-то никто не ,,заметил,,ни украинская власть ни мировое сообщество попытку прорыва сухопутного коридора полноценными регулярными частями мокшан а только озвучили про ,,заблудившихся,,да и то на совсем другом участке нашей границы.
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31.08.2021 20:48 Ответить
Да, была такая тема. И, наверняка, она остаётся актуальной -- коридор с Донбаса в Крым и отрезание Украины от морей.
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01.09.2021 09:25 Ответить
Если мне память не изменяет то именно Порошенко дал выход к морю окупированым териториям при ,,раделовой,,линии в 30-ть км которую с успехом заняли так званые ополченцы где их было с гулькин хрен.И сдал територии вместе из там живущими людьми которые поддерживали Украину и которые после окупации имели незавидные судьбы.
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01.09.2021 09:31 Ответить
Ну, и сколько это получается лет? Российские СМИ распространяют фейк об "украинских" карателях во время Второй мировой войны Баюрове, Мысякове, Чубаткине, Аксенкине и других - Цензор.НЕТ 5436
Считаем вместе: кацапские оккупационные войска были остановлены в 2014 г. Так? Даже если считать с начала 2015-го, то: 15,16,17,18,19,20,21 == 7. Ну ладно, 6,5 )))
Хотя истерия началась раньше -- еще в конце 2013, во время Майдана. Вспомните "абсолютно правдивые" репортажи расейских пропогандонов.
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31.08.2021 09:16 Ответить
А так: ДА, согласен с каждым Вашим словом.
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31.08.2021 09:17 Ответить
"Судно Sea Bird затонуло в Критском море к востоку от полуострова Пелопоннес (Греция)....

Генеральное грузовое судно Sea Bird, IMO 8202941, дедвейт 7650, постройки 1985 года, флаг Того, менеджер - GMZ Ship Management CO SA, Ливан (EQUASIS).

Казалось бы причем здесь Украина? Ан нет, судно перевозило 7 тыс. тонн украинской пшеницы. Московиты знатно пишут заголовки "Сухогруз с 7 тыс. тонн украинской пшеницы затонул в Критском море"
https://www.interfax.ru/world/787127
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30.08.2021 12:29 Ответить
Мабуть, цапи забули про свої ГУЛаги.Як знищували людей мільйонами.
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30.08.2021 12:38 Ответить
Вот полный список, зачем некоторых выкидывать?

Иван Баюров, Иван Зеркаль, Алексей Пересыпкин, командиры отделений Василий Шатаев, Василий Оськин, Семен Ильян, рядовые Михаил Миронычев, Иван Мысяков, Алексей Чубаткин, Михаил Мандрусов, Василий Мирошин, Петр Кошкин, Афанасий Тарасов, Иван Аксенкин и Шереметов.
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30.08.2021 12:43 Ответить
И что?
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30.08.2021 12:47 Ответить
Сподіваюсь, ніколи в майбутньму українці більше не будуть воювати за кацапів. Лише проти.
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30.08.2021 12:54 Ответить
кацапье от бессилия и злобы уже кипятком мочатся... а что остается ... с 14 года ублюдки пытались потрясти всех мощью а получилось что трясут мощами... мало что в такое гавно залезли еще и свои бараны стойлового содержания блеять начали против кремлевских пастухов.. на " выборах" им напомнят кто хозяин .. дай бог что бы вся эта мразь разделилась на две части и поразбивала себе головы.. запасайтесь попкорном...
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30.08.2021 13:01 Ответить
чубаткине..а где саленко ..шароваренко и хохлоботенко--известные пираты и гуцулы ватных мечтаний)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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30.08.2021 13:32 Ответить
кожна дивізія вермахту на Східному фронті мала у своїму складі дві роти охорони з бувших віськовополонених і перебіжчиків Дивізії по охороні тилу вермахту мали в своєму складі два - три батальони з цих же персон). Судячи з посад це була рота охорони 134 дивізії вермахту. Рота в термінології вермахта це і є "кампанія" (до речі,сапер бувально називався піонером). Ну а пацани с ФСБ Орла не заморочувались -кампанія значить ватага, шаражка, банда. Ну а призвіща видають походження -угрофінські племена(печеніги в тому числі) продукт русскаго міра Євразійці,одним словом.
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30.08.2021 14:30 Ответить
В современной России при каждом удобном случае с экранов телевизоров: в новостях, исторических программах или каких-нибудь шоу, любят укорять соседей в том, что в годы Второй мировой войны, на их территории были сформированы части СС, полицейские подразделения или организации поддерживающие антибольшевистские, антисоветские настроения.

Однако история не терпит сослагательного наклонения. И правду, какой бы горькой и неприятной она не была, и как бы сильно не хотелось ее скрыть, нынешнему поколению русских, невозможно избежать, замазать или приукрасить.

Таким образом, большую часть, как в иностранных частях и дивизиях СС составляли русские, так и собственно в частях Вермахта, большую часть коллаборантов составляли все те же русские.

В отличие от латышей или эстонцев с украинцами, которых от силы насобиралось по одной дивизии, русских частей СС было даже не несколько.

Вот они:
Добровольческий полк СС «Варяг».1-я русская национальная бригада СС «Дружина».15-й казачий кавалерийский корпус СС.29-я гренадерская дивизия СС «РОНА» (1-я русская).30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).36-я гренадерская дивизия СС «Дирлевангер».КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г., - 5 полков.БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС1-я Русская национальная бригада СС «Дружина» - 3 полка, 12 батальонов.1-я Гвардейская бригада РОА «Зондеркоманда Љ113» СД - 1 батальон, 2 роты.Бригада СС»Центра противобольшевистской борьбы» (ЦПББ) - 3 батальона.Разведовательно-диверсионное соединение Главной Команды «Россия - Центр» зондерштаба «Цеппелин» РСХА- СС - 4 отряда спецназначения.ОСНОВНЫЕ КОЛЛАБОРАЦИОННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ. ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ «СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4 корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии, 2 бригады).«АРМИИ» ВЕРМАХТАРусская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30 бригад.Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов.Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов.Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.КОРПУС АВИАЦИОННЫЙВоенно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов, 1авиагруппа,1 полк.ОХРАННЫЕ КОРПУСА АРМЕЙСКИХ ТЫЛОВЫХ РАЙОНОВ ВЕРМАХТА582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов.583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов.584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов.590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, 4 батальона.580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , 9 батальонов.532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов.559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТАРусский легион «Белый Крест» Вермахта - 4 батальона.ДИВИЗИИ АБВЕРА«Особая дивизия «Россия»» генерала Смысловского - 1 полк, 12 батальонов.БРИГАДЫ АБВЕРАБригада «Граукопф» - «РННА» генерала Иванова - 1 полк, 5 батальонов.ДИВИЗИИ ВЕРМАХТА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ442-я Особого назначения - 2 полка РОА.136-я Особого назначения - 2 полка РОА.210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, 2 отдельных батальона РОА.«ТУЗЕМНЫЕ» ОХРАННЫЕ КОРПУСА И САМООБОРОНАРусский охранный корпус Вермахта в Сербии - 1 бригада, 5 полков.Русская «Народная стража» генерального комиссариата «Москва» (Тылового района группы армий «Центр») - 13 батальонов, 1 кавалерийский дивизион.(РУССКО-ХОРВАТСКИЕ)15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии:русских - 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских - 2 дивизии, 6 полков.69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 дивизия , 8 полков, хорватских - 1 дивизия, 3 полка.
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30.08.2021 15:02 Ответить
Руцкій народний хор "Бояр". )))

Российские СМИ распространяют фейк об "украинских" карателях во время Второй мировой войны Баюрове, Мысякове, Чубаткине, Аксенкине и других - Цензор.НЕТ 8592
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30.08.2021 16:53 Ответить
представили фамилии, а они все российские...
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01.09.2021 12:08 Ответить
 
 