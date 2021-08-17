Российская пропаганда распространяет фейк о якобы брошенных украинских военных в Афганистане

Хаотичные события в Афганистане позволили российской пропаганде в кротчайшие сроки реализовать довольно масштабную пропагандистскую кампанию по дискредитации США.

Об этом в своем блоге пишет Злой одессит, передает Цензор.НЕТ.

"Хаотичные события в Афганистане позволили российской пропаганде в кротчайшие сроки реализовать довольно масштабную пропагандистскую кампанию по дискредитации США, а так же распространению огромного количества фейков и манипуляций. И одним из таких фейков является сообщение, масштабно тиражированное сначала в российских СМИ, а потом интегрированное в украинское медиапространство о том, что в Афганистане "забыли" украинских военных. А поводом для распространения такого нарратива стало видео, на котором, якобы украинцы, демонстрируют пустую военную базу США и сетуют, что их, якобы, бросили. В действительности же данный фейк не выдерживает и элементарной критики, ведь сшит он из крайне дешёвых манипуляций, призванных деморализовать украинское общество и в очередной раз нанести удар по репутации США как надёжного союзника", - отмечает блогер.

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"Во-первых, на видео были изображены не военные. Украина ещё в июне вывела весь личный состав национального персонала в составе НАТО в Афганистане, в рамках миссии "Решительная Поддержка". Последний украинский военнослужащий из Афганистана в Украину вернулся 5 июня 2021 года рейсом самолета Воздушных сил ВС Украины Ил-76МД", - пояснил блогер.

"Во-вторых, на видео изображены контрактники, заключавшие договора с частными компаниями и именно эти компании должны были позаботиться об их эвакуации, что в сложившейся обстановке, при всём желании, крайне затруднительно выполнить. Например, эвакуационный борт ВВС Германии смог увезти за один рейс только 7 своих граждан. Это было связано с тем, что в возникшем хаосе не все граждане Германии смогли успеть на свой рейс. Что же до упомянутых выше украинцев, то помимо 12 украинских контрактников, а не военнослужащих, на базе находились на тот момент съёмки видео ЧОПовцы из Румынии, Болгарии и Грузии. Всего иностранный контингент ЧОПов на том объекте составлял 40 человек. То есть, проблематика одинаковая для всех оказавшихся в этой непростой ситуации иностранных граждан", - добавил он.

"В третьих – прямо сейчас, прямо в эти минуты, идёт эвакуация представителей ЧОПов, то есть контрактников, причём, силами ВВС США. И на этом можно было бы поставить очень жирную точку, если бы не целый ряд "НО", - акцентировал блогер.

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"В очередной раз в украинское пространство интегрируют российский фейк, не только российские СМИ, но и украинские ресурсы. В очередной раз для рейтинга на ажиотаже используются манипуляции, поднимающие просмотры отдельных информационных площадок, но тотально вредящие информационному пространству Украины", - резюмировал он.

Ранее стало известно, что на военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины, которые работали по частному военному контракту: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие". Позже в МИД Украины сообщили, что им известно о 12 украинцах, заблокированных на военной базе в Афганистане: посольство поддерживает с ними связь.