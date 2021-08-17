Російська пропаганда поширює фейк про нібито покинутих українських військових в Афганістані

Хаотичні події в Афганістані дозволили російській пропаганді в найкоротші терміни реалізувати доволі масштабну пропагандистську кампанію з дискредитації США.

Про це у своєму блозі пише Злий одесит, передає Цензор.НЕТ.

"Хаотичні події в Афганістані дозволили російській пропаганді в найкоротші терміни реалізувати досить масштабну пропагандистську кампанію з дискредитації США, а так само розповсюдження величезної кількості фейків і маніпуляцій. І одним з таких фейків є повідомлення, масштабно тиражоване спочатку в російських ЗМІ, а потім інтегроване в український медіапростір про те, що в Афганістані "забули" українських військових. А приводом для поширення такого наративу стало відео, на якому нібито українці демонструють порожню військову базу США і нарікають, що їх нібито кинули. Насправді ж цей фейк не витримує і елементарної критики, адже зшитий він з украй дешевих маніпуляцій, покликаних деморалізувати українське суспільство і вчергове завдати удару по репутації США як надійного союзника", - зазначає блогер.

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"По-перше, на відео були зображені не військові. Україна ще в червні вивела весь особовий склад національного персоналу в складі НАТО в Афганістані, в межах місії "Рішуча Підтримка". Останній український військовослужбовець з Афганістану в Україну повернувся 5 червня 2021 року рейсом літака повітряних сил ЗС України Іл-76МД", - пояснив блогер.

"По-друге, на відео зображені контрактники, які укладали договори з приватними компаніями і саме ці компанії повинні були подбати про їхню евакуації, що в нинішній ситуації, при всьому бажанні, вкрай важко виконати. Наприклад, евакуаційний борт ВПС Німеччини зміг вивезти за один рейс тільки 7 своїх громадян. Це було пов'язано з тим, що у виниклому хаосі не всі громадяни Німеччини змогли встигнути на свій рейс. Що ж до згаданих вище українців, то крім 12 українських контрактників, а не військовослужбовців, на базі перебували на момент зйомки відео ПОПівці з Румунії, Болгарії та Грузії. Всього такий іноземний контингент на тому об'єкті становив 40 осіб. Тобто проблематика однакова для всіх іноземних громадян, які опинилися в цій непростій ситуації", - додав він.

"По-третє - прямо зараз, прямо в ці хвилини, триває евакуація представників охоронних фірм, тобто контрактників, до того ж силами ВПС США. І на цьому можна було б поставити дуже жирну крапку, якби не цілий низка "АЛЕ", - акцентував блогер.

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"Вчергове в український простір інтегрують російський фейк, не тільки російські ЗМІ, а й українські ресурси. Вчергове для рейтингу на ажіотажі використовуються маніпуляції, що піднімають перегляди окремих інформаційних майданчиків, але тотально шкодять інформаційному простору України", - резюмував він.

Раніше стало відомо, що на військовій базі в Афганістані заблоковані 12 громадян України, які працювали за приватним військовим контрактом: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю". Пізніше в МЗС України повідомили, що їм відомо про 12 українців, заблокованих на військовій базі в Афганістані: посольство підтримує з ними зв'язок.