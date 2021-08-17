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Афганістан (450) пропаганда (2570) Росія (47229) США (14478) фейк (649)

Російська пропаганда поширює фейк про нібито покинутих українських військових в Афганістані

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Російська пропаганда поширює фейк про нібито покинутих українських військових в Афганістані

Хаотичні події в Афганістані дозволили російській пропаганді в найкоротші терміни реалізувати доволі масштабну пропагандистську кампанію з дискредитації США.

Про це у своєму блозі пише Злий одесит, передає Цензор.НЕТ.

"Хаотичні події в Афганістані дозволили російській пропаганді в найкоротші терміни реалізувати досить масштабну пропагандистську кампанію з дискредитації США, а так само розповсюдження величезної кількості фейків і маніпуляцій. І одним з таких фейків є повідомлення, масштабно тиражоване спочатку в російських ЗМІ, а потім інтегроване в український медіапростір про те, що в Афганістані "забули" українських військових. А приводом для поширення такого наративу стало відео, на якому нібито українці демонструють порожню військову базу США і нарікають, що їх нібито кинули. Насправді ж цей фейк не витримує і елементарної критики, адже зшитий він з украй дешевих маніпуляцій, покликаних деморалізувати українське суспільство і вчергове завдати удару по репутації США як надійного союзника", - зазначає блогер.

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"По-перше, на відео були зображені не військові. Україна ще в червні вивела весь особовий склад національного персоналу в складі НАТО в Афганістані, в межах місії "Рішуча Підтримка". Останній український військовослужбовець з Афганістану в Україну повернувся 5 червня 2021 року рейсом літака повітряних сил ЗС України Іл-76МД", - пояснив блогер.

"По-друге, на відео зображені контрактники, які укладали договори з приватними компаніями і саме ці компанії повинні були подбати про їхню евакуації, що в нинішній ситуації, при всьому бажанні, вкрай важко виконати. Наприклад, евакуаційний борт ВПС Німеччини зміг вивезти за один рейс тільки 7 своїх громадян. Це було пов'язано з тим, що у виниклому хаосі не всі громадяни Німеччини змогли встигнути на свій рейс. Що ж до згаданих вище українців, то крім 12 українських контрактників, а не військовослужбовців, на базі перебували на момент зйомки відео ПОПівці з Румунії, Болгарії та Грузії. Всього такий іноземний контингент на тому об'єкті становив 40 осіб. Тобто проблематика однакова для всіх іноземних громадян, які опинилися в цій непростій ситуації", - додав він.

"По-третє - прямо зараз, прямо в ці хвилини, триває евакуація представників охоронних фірм, тобто контрактників, до того ж силами ВПС США. І на цьому можна було б поставити дуже жирну крапку, якби не цілий низка "АЛЕ", - акцентував блогер.

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"Вчергове в український простір інтегрують російський фейк, не тільки російські ЗМІ, а й українські ресурси. Вчергове для рейтингу на ажіотажі використовуються маніпуляції, що піднімають перегляди окремих інформаційних майданчиків, але тотально шкодять інформаційному простору України", - резюмував він.

Раніше стало відомо, що на військовій базі в Афганістані заблоковані 12 громадян України, які працювали за приватним військовим контрактом: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю". Пізніше в МЗС України повідомили, що їм відомо про 12 українців, заблокованих на військовій базі в Афганістані: посольство підтримує з ними зв'язок.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Меньше по расейским информпомойкам надо лазить и голова здоровее будет Российская пропаганда распространяет фейк о якобы брошенных украинских военных в Афганистане - Цензор.НЕТ 8598
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17.08.2021 17:03
+13
Такое впечатление, что для кацапов в мире существуют лишь они и Украина.))
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17.08.2021 17:23
+11
Почти 20 лет пропагандисты из балалайни, жестко клеймили США за оккупацию Афганистана - хотя эта оккупация была выгодна прежде всего самой России, так как США сдерживали экспансию Талибана в южные республики СНГ. И вот наконец сегодня, мечта идиотов-скрепоносцев сбылась - теперь вместо предсказуемых американцев, Россия будет граничить с боевиками запрещённого на России радикального движения «Талибан»...
Ставки повышаются ежечасно, сегодня Пуйло уже отправило в Таджикистан 5 000 российских военных и вагнеровцев для попытки сдержать талибов на границе. Но вангую, что этими полумерами проблему решить не удастся и кооперативу «Озеро» придется закладывать в следующий бюджет России контрибуцию талибам размером намного выше чем та которую сегодня лапти выплачивают Чечне - иначе через пару лет талибы принесут радикальный исламизм на Кавказ, на Башкирию и на Татарстан.
Но как бы не легли карты, теперь у россиянцев по любому, останется меньше денег, меньше ресурсов и меньше солдат - для того чтобы посылать их на Донбасс...
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17.08.2021 17:03
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Меньше по расейским информпомойкам надо лазить и голова здоровее будет Российская пропаганда распространяет фейк о якобы брошенных украинских военных в Афганистане - Цензор.НЕТ 8598
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17.08.2021 17:03 Відповісти
Почти 20 лет пропагандисты из балалайни, жестко клеймили США за оккупацию Афганистана - хотя эта оккупация была выгодна прежде всего самой России, так как США сдерживали экспансию Талибана в южные республики СНГ. И вот наконец сегодня, мечта идиотов-скрепоносцев сбылась - теперь вместо предсказуемых американцев, Россия будет граничить с боевиками запрещённого на России радикального движения «Талибан»...
Ставки повышаются ежечасно, сегодня Пуйло уже отправило в Таджикистан 5 000 российских военных и вагнеровцев для попытки сдержать талибов на границе. Но вангую, что этими полумерами проблему решить не удастся и кооперативу «Озеро» придется закладывать в следующий бюджет России контрибуцию талибам размером намного выше чем та которую сегодня лапти выплачивают Чечне - иначе через пару лет талибы принесут радикальный исламизм на Кавказ, на Башкирию и на Татарстан.
Но как бы не легли карты, теперь у россиянцев по любому, останется меньше денег, меньше ресурсов и меньше солдат - для того чтобы посылать их на Донбасс...
показати весь коментар
17.08.2021 17:03 Відповісти
зачем те расейские помойки, когда вчера весь день (и не только на Цензоре) лахтинские боты и местные латентные идиоты разгоняли зраду в этом стиле, про "ненадежного союзника" и "США потеряло свою мощь".. даже Бутусов включился в этот тренд))
https://www.youtube.com/watch?v=_i4JnaZDf18Тайные помощники? Двойная игра Москвы и Пекина потерпела фиаско
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17.08.2021 17:06 Відповісти
Меньше слушайте их задрот каналы!!!!!
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17.08.2021 17:04 Відповісти
"..сшит он из крайне дешёвых манипуляций, призванных деморализовать украинское общество и в очередной раз нанести удар по репутации США как надёжного союзника"

вчера весь день (и не только на Цензоре) лахтинские боты и местные латентные идиоты разгоняли зраду в этом стиле, про "ненадежного союзника" и "США потеряло свою мощь"..
даже Бутусов включился в этот тренд))
https://www.youtube.com/watch?v=_i4JnaZDf18

Тайные помощники? Двойная игра Москвы и Пекина потерпела фиаско
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17.08.2021 17:05 Відповісти
В смысле?
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17.08.2021 17:14 Відповісти
Ну так бросили же, чего уж там изворачиваться.
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17.08.2021 17:15 Відповісти
Тебя через х..?😧
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17.08.2021 17:20 Відповісти
Тю,дебил.😲
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17.08.2021 17:31 Відповісти
Чего делать украинцам в Афгане, кроме как незаконно воевать? Так этим все страдают. А нормальным военным в Украине есть кого мочить, кооператив Озеро старается.
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17.08.2021 17:21 Відповісти
Не надо полуправды.. нет там наших военных.
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17.08.2021 17:28 Відповісти
Такое впечатление, что для кацапов в мире существуют лишь они и Украина.))
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17.08.2021 17:23 Відповісти
На она и пропаганда параши,что б везде врать.
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17.08.2021 17:27 Відповісти
Кацапам верить - себя не уважать.
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17.08.2021 17:39 Відповісти
скабєєва, кісєльова, талстова, жиріновскава мать
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17.08.2021 17:50 Відповісти
Російська пропаганда поширює фейк про нібито покинутих українських військових в Афганістані - Цензор.НЕТ 6182
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17.08.2021 17:58 Відповісти
Так крашеный петух кулеба пишет что все восхищены как мы спасаем своих граждан и да же козлостан не забыл.
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17.08.2021 18:52 Відповісти
Так чего их не закривають, наша сб
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17.08.2021 18:59 Відповісти
В Афганистане застряли украинские военные

В Афганистане застряла группа украинских военных на базе в Кабуле.

Об этом сообщил министр иностранных дел Олег Николенко, передает "Украинская правда".

По его словам, на военной базе эвакуации, в частности, ожидают 12 солдат. Украинское посольство поддерживает с ними связь.

Военнослужащие будут проинструктированы о дальнейших шагах, когда появится возможность их эвакуировать.

Уточняется, что талибы отобрали у украинских бойцов все оружие и предостерегли их от любого сопротивления. Что примечательно, американцы уже эвакуированы с базы, где в настоящее время также находятся грузины, румыны и болгары.

Один из украинцев сказал изданию "Обозреватель", что на базе в общей сложности находится около 400 человек
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17.08.2021 21:09 Відповісти
Ого, як зкріпи заскрипіли!
Чи то скрегіт зубовний у виконані зайвохромосомних?
Російська пропаганда поширює фейк про нібито покинутих українських військових в Афганістані - Цензор.НЕТ 5449
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17.08.2021 21:37 Відповісти
 
 