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Новини За кордоном
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Афганістан (450) Данілов (1191) літак (1996) евакуація (1928)

Сьогодні у Кабул вирушить другий літак для евакуації українських громадян, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Сьогодні у Кабул вирушить другий літак для евакуації українських громадян, - Данілов

До Афганістану 17 серпня з України відправиться другий літак для евакуації українських громадян.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що стосується перевезення громадян, і не тільки нашої країни – виконуємо свою функцію і свою місію. Перший літак знаходиться на території України, наступний має сьогодні відправитись в Афганістан, на Кабул. Ми будемо забирати всіх своїх громадян, скільки б не потрібно було рейсів", - заявив він.

Секретар РНБО наголосив, що президент України Володимир Зеленський тримає ситуацію з евакуацією з Афганістану на особистому контролі.

"Періодично відбуваються зустрічі, він відбирає фахівців з цього питання, і ми це питання тримаємо на контролі. Шкода людей, які потрапили в таку ситуацію, але ще раз наголошую - вона для нас не була несподіванкою, абсоютно прогнозована ситуація", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 120 громадян України і членів їхніх сімей потребують евакуації з Афганістану, - речник МЗС Ніколенко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
"Зеленский держит ситуацию с эвакуацией из Афганистана на собственном контроле..."
Переживаю за наших граждан... Сегодня в Кабул отправится второй самолет для эвакуации украинских граждан, - Данилов - Цензор.НЕТ 9329
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17.08.2021 16:47
+3
Було б дуже гомерично , якщо б не було такого жаху .

Тут Байден - презідент галактики не может "тримати під власним контролем" , але ж є якись там клову з КВН - ось він "усьо контролює" .

Вивозити було треба до 15 серпня , коли Кабул й його аєропорт був в руках адекватних правителів , хоча й вони умовно адекватні , якщо втекли , залишивши на призволяще інтелігенцію місцеву , лікарів, вчителів , музикантів , інженерів . Ось їм куди тікати .

Й через скілка поколінь йще з"явиться в цьому діябольському кутку світу доброволець, яких не злякається вчити в школі дівчат математиці й біології , не злякається , що його влада кине на призволяще , прийдуть бородаті підараси й почнуть різати й вішати !
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17.08.2021 16:57
+3
// ..американский и британский спецназ находятся в аэропорту Кабула. Принимаются и выпускаются только военные самолёты НАТО... Полёты гражданской авиации как в Кабуле... так и над всей территорией Афганистана запрещены. Всё управление осуществляют воздушные командные пункты Авакс барражирующие в Персидском заливе и в северной части Пакистана. Не переживайте за американцев. Они своё дело очень хорошо знают.
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17.08.2021 17:32
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За чей счет банкет?
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17.08.2021 16:43 Відповісти
За счёт пилота
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17.08.2021 16:45 Відповісти
Скоро цілими провінціями пуштунів будемо вивозити?
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17.08.2021 16:58 Відповісти
Да сколько ж их там?
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17.08.2021 16:46 Відповісти
"Зеленский держит ситуацию с эвакуацией из Афганистана на собственном контроле..."
Переживаю за наших граждан... Сегодня в Кабул отправится второй самолет для эвакуации украинских граждан, - Данилов - Цензор.НЕТ 9329
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17.08.2021 16:47 Відповісти
Афганцы, которым удалось попасть на эвакуационный C-17A Globemaster III ВВС США.Сегодня в Кабул отправится второй самолет для эвакуации украинских граждан, - Данилов - Цензор.НЕТ 1520
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17.08.2021 16:48 Відповісти
Как я это хочу видеть: помёт, сестры скабеевы, ведро говна, ядреный пепел, бобриха и остальная шелупонь делит шасси медведевского самолёта.Сегодня в Кабул отправится второй самолет для эвакуации украинских граждан, - Данилов - Цензор.НЕТ 6564
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17.08.2021 16:54 Відповісти
Посол Соединенного Королевства в Афганистане Лори Бристоу в аэропорту Кабула лично выдавал визы, вместо того, чтобы улететь самому.
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17.08.2021 16:57 Відповісти
Було б дуже гомерично , якщо б не було такого жаху .

Тут Байден - презідент галактики не может "тримати під власним контролем" , але ж є якись там клову з КВН - ось він "усьо контролює" .

Вивозити було треба до 15 серпня , коли Кабул й його аєропорт був в руках адекватних правителів , хоча й вони умовно адекватні , якщо втекли , залишивши на призволяще інтелігенцію місцеву , лікарів, вчителів , музикантів , інженерів . Ось їм куди тікати .

Й через скілка поколінь йще з"явиться в цьому діябольському кутку світу доброволець, яких не злякається вчити в школі дівчат математиці й біології , не злякається , що його влада кине на призволяще , прийдуть бородаті підараси й почнуть різати й вішати !
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17.08.2021 16:57 Відповісти
И куда он полетит если аэропорт уже под контролем талибов и все рейсы остановлены. И интересно где хваленый американский спецназ который охранял аэропорт?
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17.08.2021 16:59 Відповісти
// ..американский и британский спецназ находятся в аэропорту Кабула. Принимаются и выпускаются только военные самолёты НАТО... Полёты гражданской авиации как в Кабуле... так и над всей территорией Афганистана запрещены. Всё управление осуществляют воздушные командные пункты Авакс барражирующие в Персидском заливе и в северной части Пакистана. Не переживайте за американцев. Они своё дело очень хорошо знают.
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17.08.2021 17:32 Відповісти
Ці громадяни України , часом не афганського походження ?
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17.08.2021 21:01 Відповісти
 
 