Сьогодні у Кабул вирушить другий літак для евакуації українських громадян, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
До Афганістану 17 серпня з України відправиться другий літак для евакуації українських громадян.
Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
"Те, що стосується перевезення громадян, і не тільки нашої країни – виконуємо свою функцію і свою місію. Перший літак знаходиться на території України, наступний має сьогодні відправитись в Афганістан, на Кабул. Ми будемо забирати всіх своїх громадян, скільки б не потрібно було рейсів", - заявив він.
Секретар РНБО наголосив, що президент України Володимир Зеленський тримає ситуацію з евакуацією з Афганістану на особистому контролі.
"Періодично відбуваються зустрічі, він відбирає фахівців з цього питання, і ми це питання тримаємо на контролі. Шкода людей, які потрапили в таку ситуацію, але ще раз наголошую - вона для нас не була несподіванкою, абсоютно прогнозована ситуація", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Переживаю за наших граждан...
Тут Байден - презідент галактики не может "тримати під власним контролем" , але ж є якись там клову з КВН - ось він "усьо контролює" .
Вивозити було треба до 15 серпня , коли Кабул й його аєропорт був в руках адекватних правителів , хоча й вони умовно адекватні , якщо втекли , залишивши на призволяще інтелігенцію місцеву , лікарів, вчителів , музикантів , інженерів . Ось їм куди тікати .
Й через скілка поколінь йще з"явиться в цьому діябольському кутку світу доброволець, яких не злякається вчити в школі дівчат математиці й біології , не злякається , що його влада кине на призволяще , прийдуть бородаті підараси й почнуть різати й вішати !