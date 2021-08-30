РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5282 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
407 3
ВР (28728) госбюджет (1156) Кабмин (13801) Разумков Дмитрий (1521)

Кабмин подаст в Раду проект госбюджета-2022 в предусмотренные законом сроки, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин подаст в Раду проект госбюджета-2022 в предусмотренные законом сроки, - Разумков

Кабинет Министров Украины передаст проект государственного бюджета на 2022 год в установленные законом сроки, уверен председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Верховная Рада всегда придерживается тех сроков, которые должны быть… Мы ожидаем до 15 сентября проект бюджета от Кабинета Министров Украины. По предварительной информации, они сделают все вовремя, (соблюдая. – Ред.) требования закона", - сказал Разумков журналистам в понедельник в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам спикера парламента, как только проект бюджета поступит в Верховную Раду, над ним начнут работать профильные комитеты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На борьбу с COVID-19 уже потратили 29 млрд грн из предусмотренных на год 36 млрд грн, - Минфин. ИНФОГРАФИКА

"К этому готовы уже все комитеты… по каждому направлению будет действовать профильный комитет… Самая большая нагрузка ляжет на плечи бюджетного комитета, он также уже готовится к этому процессу", - отметил Разумков.

Председатель Верховной Рады также сообщил, что в министерства вовремя были поданы бюджетные запросы областей.

"Я надеюсь , что мы увидим сбалансированный бюджет с учетом всех тех вызовов, которые будут в следующем году – это и война, в первую очередь, и поддержка украинской армии, и государственный оборонный заказ… Это и инфраструктурные проекты, и COVID-19, к сожалению, он также никуда не девается… Мы, как армия, должны быть готовы к любым вызовам и быстро реагировать на них", - подытожил Разумков.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А якщо не дотримуються вимог закона ,то їх покарають ???))
показать весь комментарий
30.08.2021 12:05 Ответить
Великолепно... То, что было подано (на стол) в прошлом году мы все ощутили на собственной шкуре. Все в диком восторге. Ждём, что эта свора моральных уродов превзойдёт сама себя...
показать весь комментарий
30.08.2021 12:16 Ответить
На велике крадівництво скільки?
показать весь комментарий
30.08.2021 12:21 Ответить
 
 