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ДТЭК в августе нарастил запасы угля на ТЭС на 6%

Новости Цензор.НЕТ Экономика

ДТЭК в августе нарастил запасы угля на ТЭС на 6%

Запасы угля на складах ТЭС компании "ДТЭК Энерго" за август увеличились на 6% или на 33 тыс. тонн.

Об этом говорится в сообщении компании. 


"Для этого компания накапливает уголь на складах: как за счет добычи на собственных шахтах, так и импорта топлива из-за границы. С начала августа запасы угля на складах ТЭС ДТЭК Энерго увеличились более чем на 6% или на 33 тыс. тонн. Так, если на 1 августа их было почти 521 тыс. тонн, то 30 августа запасы топлива составили более 554 тыс. тонн ", - сообщили в компании.
Только за 30 дней августа на ТЭС ДТЭК из своих шахт и обогатительных фабрик компании было поставлено более 980 тыс. тонн угля.
За 7 месяцев текущего года на шахтах "ДТЭК Энерго" ввели в работу 17 новых лав и добыли почти 10 млн тонн газового угля.


"Кроме приоритетной добычи украинского угля, "ДТЭК Энерго" начал его импорт из Польши. 19 августа первая партия польского угля, объемом 2700 тонн, поступила в Украину. Поставка предусмотрена в рамках подписанного недавно компанией ДТЭК Энерго и угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения на импорт 320 тыс. тонн энергетического угля из соседней страны ", - сообщили в ДТЭК.

Также компания ожидает поставки топлива из США и Казахстана. В конце прошлой недели ДТЭК Энерго и ОАО "Центрэнерго" согласовали поставку 75 тыс. тонн угля. Объемы угля будут распределены равными частями (по 37,5 тыс. тонн) для нужд ТЭС частной и государственной генераций.
Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.
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запасы угля на ТЭС/ Витрати умовного палива на вироблення електроенергії на ТЕС на сьогодні ( 2020р.) при роботі в базовому режимі складають 400-550 г у.п./кВт•год/ 400 грамм это не просто много. Это очень много.Это всё равно что от ноутбуков вернуться к ЭВМ"Урал-4", на которой рассчитывались ТЭС и АЭС. "Урал-4" -5000 операций в секунду, занимала площадь 250 кв. м. и потребляла мощность 60 кВт .85% этой мощности шли в тепло, поэтому стояли мощные кондиционеры с шумными вентиляторами, из-за чего операторы "Урал-4" простуживались-так же , как простуживаются операторы ТЭС. В Германии в 1935 г. на судне "Гейзенау" стояла паротурбинная установка мощностью всего лишь 10 МВт но с удельным расходом топлива 390 грамм. Удельный расход топлива на европейских ТЭС 280 г у.т./кВт час. Ну а 550 г у.т./кВт час разум возмущённый энергетиков воспринимать отказывется, начинает кипеть: за что же мы боролись, за что же мы страдали.
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30.08.2021 13:25 Ответить
Сдох бы уже ваш кровопийца-дтэк.
Скоты! Твари! Мрази !!!
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30.08.2021 13:31 Ответить
новость ниже....
Украине для прохождения зимы необходимо импортировать около 3,5 млн тонн угля, - Галущенко
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30.08.2021 13:50 Ответить
Просто щоб розуміли, хто не в курсі, одна українська шахта дає 1,5-2 мільйона тон на рік. Шахти в Україні знищюють зі швидкістю світла.
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30.08.2021 14:37 Ответить
 
 