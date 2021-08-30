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ДТЕК у серпні наростив запаси вугілля на ТЕС на 6%

Новини Цензор.НЕТ Економіка

ДТЕК у серпні наростив запаси вугілля на ТЕС на 6%

Запаси вугілля на складах ТЕС компанії "ДТЕК Енерго" за серпень збільшилися на 6%, або на 33 тис. т.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Для цього компанія накопичує вугілля на складах: як за рахунок видобутку на власних шахтах, так і імпорту палива із-за кордону. З початку серпня запаси вугілля на складах ТЕС "ДТЕК Енерго" збільшилися на понад 6%, або на 33 тис. тонн. Так, якщо на 1 серпня їх було майже 521 тис. тонн, то 30 серпня запаси палива становили понад 554 тис. тонн", - повідомили в компанії.

Лише за 30 днів серпня на ТЕС ДТЕК із власних шахт і збагачувальних фабрик компанії було поставлено понад 980 тис. тонн вугілля.

За 7 місяців поточного року на шахтах "ДТЕК Енерго" ввели в роботу 17 нових лав і добули майже 10 млн тонн газового вугілля.

"Крім пріоритетного видобутку українського вугілля, "ДТЕК Енерго" почав його імпорт з Польщі. 19 серпня перша партія польського вугілля, обсягом 2700 тонн, надійшла в Україну. Поставка передбачена в межах підписаного нещодавно компанією "ДТЕК Енерго" і вугледобувним підприємством Bogdanka угоди на імпорт 320 тис. тонн енергетичного вугілля із сусідньої країни", - повідомили в ДТЕК.

Також компанія очікує постачання палива із США та Казахстану. Наприкінці минулого тижня "ДТЕК Енерго" та ПАТ "Центренерго" погодили поставку 75 тис. тонн вугілля. Об’єм вугілля буде розподілено рівними частинами (по 37,5 тис. тонн) для потреб ТЕС приватної та державної генерацій.

Нагадаємо, у травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.

Автор: Наталя Джума
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запасы угля на ТЭС/ Витрати умовного палива на вироблення електроенергії на ТЕС на сьогодні ( 2020р.) при роботі в базовому режимі складають 400-550 г у.п./кВт•год/ 400 грамм это не просто много. Это очень много.Это всё равно что от ноутбуков вернуться к ЭВМ"Урал-4", на которой рассчитывались ТЭС и АЭС. "Урал-4" -5000 операций в секунду, занимала площадь 250 кв. м. и потребляла мощность 60 кВт .85% этой мощности шли в тепло, поэтому стояли мощные кондиционеры с шумными вентиляторами, из-за чего операторы "Урал-4" простуживались-так же , как простуживаются операторы ТЭС. В Германии в 1935 г. на судне "Гейзенау" стояла паротурбинная установка мощностью всего лишь 10 МВт но с удельным расходом топлива 390 грамм. Удельный расход топлива на европейских ТЭС 280 г у.т./кВт час. Ну а 550 г у.т./кВт час разум возмущённый энергетиков воспринимать отказывется, начинает кипеть: за что же мы боролись, за что же мы страдали.
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30.08.2021 13:25 Відповісти
Сдох бы уже ваш кровопийца-дтэк.
Скоты! Твари! Мрази !!!
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30.08.2021 13:31 Відповісти
новость ниже....
Украине для прохождения зимы необходимо импортировать около 3,5 млн тонн угля, - Галущенко
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30.08.2021 13:50 Відповісти
Просто щоб розуміли, хто не в курсі, одна українська шахта дає 1,5-2 мільйона тон на рік. Шахти в Україні знищюють зі швидкістю світла.
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30.08.2021 14:37 Відповісти
 
 