Чиновники на Харьковщине присваивали пенсии, предназначенные для жителей ОРДЛО, - СБУ

На Харьковщине чиновники "выплачивали" пенсии гражданам, проживающим в ОРДЛО, однако на самом деле присваивали средства. По предварительным оценкам, ущерб государству от незаконных социальных выплат составляет почти 5 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следствие установило, что к схемам с государственными средствами причастны должностные лица пенсионного фонда и банка.

Злоумышленники, пользуясь служебным положением, вносили недостоверные сведения в базу данных. В частности, они меняли информацию о выплатах пенсий лицам, находящимся на временно оккупированных территориях. Далее сообщники оформляли банковские карточки и получали на них средства. Все это происходило без ведома самих пенсионеров, часть из которых, возможно, уже умерла.

По информации СБУ, такая схема действовала в течение нескольких лет. По предварительным выводам специалистов, злоумышленникам удалось присвоить около 5 млн грн.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли незаконно оформленные банковские карты и черновую документацию, которая доказывает многомиллионные схемы с социальными выплатами.

Двум участникам сделки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) Уголовного кодекса Украины.

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