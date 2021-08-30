Чиновники на Харьковщине присваивали пенсии, предназначенные для жителей ОРДЛО, - СБУ
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
На Харьковщине чиновники "выплачивали" пенсии гражданам, проживающим в ОРДЛО, однако на самом деле присваивали средства. По предварительным оценкам, ущерб государству от незаконных социальных выплат составляет почти 5 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Следствие установило, что к схемам с государственными средствами причастны должностные лица пенсионного фонда и банка.
Злоумышленники, пользуясь служебным положением, вносили недостоверные сведения в базу данных. В частности, они меняли информацию о выплатах пенсий лицам, находящимся на временно оккупированных территориях. Далее сообщники оформляли банковские карточки и получали на них средства. Все это происходило без ведома самих пенсионеров, часть из которых, возможно, уже умерла.
По информации СБУ, такая схема действовала в течение нескольких лет. По предварительным выводам специалистов, злоумышленникам удалось присвоить около 5 млн грн.
Во время обысков сотрудники СБУ изъяли незаконно оформленные банковские карты и черновую документацию, которая доказывает многомиллионные схемы с социальными выплатами.
Двум участникам сделки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) Уголовного кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
Вопрос без политики. Чисто технически - А КАК?!! Вот расскажите мне, работнику банка - как?
Когда вы, нацистское отребье, громили банки, вы-то уж точно думали про стариков, не правда ли? Когда "денежной единицей молодой республики" выбрали фашистский оккупационный рубль - вы-то точно думали про обездоленных, правда?
Вот как? Банковской системы нет, хождения законной валюты там нет, связи нет - наликом возить на дилижансах, как на Диком Западе? А вы, русские подонки, гарантируете безопасность инкассаторов?
Навіть якщо тих прямо розстріляють, грошики-то вже тю-тю...