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Чиновники на Харьковщине присваивали пенсии, предназначенные для жителей ОРДЛО, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Чиновники на Харьковщине присваивали пенсии, предназначенные для жителей ОРДЛО, - СБУ

На Харьковщине чиновники "выплачивали" пенсии гражданам, проживающим в ОРДЛО, однако на самом деле присваивали средства. По предварительным оценкам, ущерб государству от незаконных социальных выплат составляет почти 5 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следствие установило, что к схемам с государственными средствами причастны должностные лица пенсионного фонда и банка.

Злоумышленники, пользуясь служебным положением, вносили недостоверные сведения в базу данных. В частности, они меняли информацию о выплатах пенсий лицам, находящимся на временно оккупированных территориях. Далее сообщники оформляли банковские карточки и получали на них средства. Все это происходило без ведома самих пенсионеров, часть из которых, возможно, уже умерла.

По информации СБУ, такая схема действовала в течение нескольких лет. По предварительным выводам специалистов, злоумышленникам удалось присвоить около 5 млн грн.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли незаконно оформленные банковские карты и черновую документацию, которая доказывает многомиллионные схемы с социальными выплатами.

Двум участникам сделки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+17
Может пора прикрыть те пенсии, чтобы не было соблазна, им же Россия платит.
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30.08.2021 14:29
+11
Пенсии должны выплатиться с приходом Украины. Иначе какой смысл ждать ее прихода. Две пенсии лучше чем одна. На этом и держится любовь до рахи у пенсов. Прием не хитрый.Но действенный.
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30.08.2021 14:32
+8
вообще надо прекратить платить им пенсии!!
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30.08.2021 14:33
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Может пора прикрыть те пенсии, чтобы не было соблазна, им же Россия платит.
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30.08.2021 14:29 Ответить
еще один повод прекратить это безобразие
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30.08.2021 14:41 Ответить
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Чиновники на Харьковщине присваивали пенсии, предназначенные для жителей ОРДЛО, - СБУ - Цензор.НЕТ 9352
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30.08.2021 14:30 Ответить
эти деньги и так потеряны для бюджета . а кому они достались мудакам или предателям не принципиально
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30.08.2021 14:30 Ответить
лучше мудакам,они их хоть в дыре не потратят...
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30.08.2021 14:32 Ответить
Думаю это маленькая часть раскрытых преступлений.Котрые готовились зараннее. Бизнес на крови очень выгоден людоедам.
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30.08.2021 14:35 Ответить
Если они их украли, это не значит, что их не придется ЕЩЕ РАЗ выплатить при обращении пенсов.
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30.08.2021 14:46 Ответить
Пенсии должны выплатиться с приходом Украины. Иначе какой смысл ждать ее прихода. Две пенсии лучше чем одна. На этом и держится любовь до рахи у пенсов. Прием не хитрый.Но действенный.
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30.08.2021 14:32 Ответить
В Донецке и Луганске люди получают две пенсии? Разве для российской пенсии не нужен российский паспорт, что соответственно аннулирует украинский?
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30.08.2021 14:38 Ответить
Не нужен. Но они половинят ту пенсию. Беря процент за услуги доставки.
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30.08.2021 14:40 Ответить
7-10%!!! Это 300 000 000 грн в месяц за WEB Banking из 3 млрд ежемесячных выплат в ОРДЛО...300 лямов только за обнал на финансирование терроризма
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30.08.2021 19:54 Ответить
Паспорта нацисты там выдают недавно, а пенсии там платят уже лет 6.
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30.08.2021 14:47 Ответить
вообще надо прекратить платить им пенсии!!
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30.08.2021 14:33 Ответить
Впервые не осуждаю воров
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30.08.2021 14:35 Ответить
Одной ср..ой на два базара? Хорошо устроились.
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30.08.2021 14:36 Ответить
Это не пенсы придумали. Это все планировалось задолго до этого.И не ими.
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30.08.2021 14:49 Ответить
Русские скоты! Да-да, к вам, визжащим "не смейте прекратить выплачивать пенсии в "Новороссии"!".
Вопрос без политики. Чисто технически - А КАК?!! Вот расскажите мне, работнику банка - как?
Когда вы, нацистское отребье, громили банки, вы-то уж точно думали про стариков, не правда ли? Когда "денежной единицей молодой республики" выбрали фашистский оккупационный рубль - вы-то точно думали про обездоленных, правда?
Вот как? Банковской системы нет, хождения законной валюты там нет, связи нет - наликом возить на дилижансах, как на Диком Западе? А вы, русские подонки, гарантируете безопасность инкассаторов?
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30.08.2021 14:52 Ответить
Та ну такий собі злочин. Все одно вони потрапили б до ворога
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30.08.2021 14:58 Ответить
І так потраплять, просто ще раз з бюджету виділять.
Навіть якщо тих прямо розстріляють, грошики-то вже тю-тю...
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30.08.2021 15:03 Ответить
Та отож треба припиняти це скотство. Забезпеченням окупованих територій має займатись окупант. Як будуть деокуповані - тоді можна виплатити. Навіть за весь час, що не виплачуватимуться
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30.08.2021 15:44 Ответить
це, якісь дрібні чиновники. Їм просто на квиток для підвищення не вистачало.
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30.08.2021 15:07 Ответить
Обещанного 3 года ждут ! Одним из обещаний президента было аудит всей страны и упор сделать на пенсионный фонд.До 3х лет немного осталось.
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30.08.2021 15:11 Ответить
Типичное повсеместное поведение коррупционеров ПР-БПП-ПЕСов
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30.08.2021 16:38 Ответить
Судить с конфискацией всего имущество.И пусть возмещают убытки по полной со своей зарплаты в тюрьме!!!
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30.08.2021 17:31 Ответить
Это правильно
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30.08.2021 19:57 Ответить
 
 