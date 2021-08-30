В 2022 году состоится первый полет украинской миссии на Луну
Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии
В рамках миссии стоимостью $1,5 млн на Луну доставят произведенную в Украине технику для научных исследований. До этого технику на Луну доставляли только США, Китай и РФ.
Запуск осуществит британская компания Spacebit, основанная украинцем Павлом Танасюком. Об этом сам Танасюк рассказал на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Это очень важное событие. Мы сегодня анонсируем первую украинскую миссию на Луну", - сказал он.
Миссия доставит на Луну камеры и радиационные сенсоры, изготовленные украинскими инженерами и протестированные компанией совместно с Конструкторским бюро "Южное", Научно-производственным предприятием "Меридиан" им. Королева, предприятием "Экотест" и "ТитанЕра".
"Об этом проекте узнают во всем мире, ведь Украина станет одной из немногих стран, которая смогла успешно доставить научный груз на Луну", - добавил Танасюк.
Spacebit - частная британская компания, которая разрабатывает технологии космической робототехники для лунных и планетарных миссий, работает над инструментами анализа космических данных и роботизированными концепциями исследования космоса, которые включают искусственный интеллект и передовую микробототехнику. Spacebit была основана в 2014 году украинцем Павлом Танасюком.
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Незнайка на Луне и Чиполлино.
"Эту песню зеленский пел в космосе" (с)
Все на Луну
Быть государством это вообще золотой билет. Ты просто купаешься в чужих деньгах и ни за что не отвечаешь. При этом идиоты пересичные почему-то тебя любят, а частника (барыгу, буржуя) - терпеть не могут.
Коробочек с приборами.)
Зустрічне питання: як 9 днів прожили Союз-Аполон без туалету?
Надеюсь к этому аппарату не подпускали прыщавых кулхакеров из ведомства Федорова.
Не РФ, а СССР. РФ только планирует. Запуск Луны-25 назначен на 1 октября этого года.
и пусть посланцем))) окажется самый лучший в мире и найсветлейший преЗЕдент...
Малой не говори, пусть думают, что полет на луну : первая украинская миссия это они кино на чужие бабки катают.
Во времена Интернета, врать невозможно, на луну высадили свои спутники :
США 1962
СССР 1959
Китай 2009
Япония 1993
Евросоюз 2006
Индия 2008
Израиль 2019
Кстати, Россия не доставляла свой спутник на луну....
Список искусственных объектов на Луне - Википедия (wikipedia.org)
Короче, бабло перекидывается за бугор а там - все вопросы к лунатикам!
Как, млять, компания "Spacebit - частная британская компания, которая разрабатывает технологии космической робототехники для лунных и планетарных миссий" может ДОСТАВИТЬ "произведенную в Украине технику для научных исследований" на Луну???