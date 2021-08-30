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В 2022 году состоится первый полет украинской миссии на Луну

Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии

В 2022 году состоится первый полет украинской миссии на Луну

В рамках миссии стоимостью $1,5 млн на Луну доставят произведенную в Украине технику для научных исследований. До этого технику на Луну доставляли только США, Китай и РФ.

Запуск осуществит британская компания Spacebit, основанная украинцем Павлом Танасюком. Об этом сам Танасюк рассказал на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Это очень важное событие. Мы сегодня анонсируем первую украинскую миссию на Луну", - сказал он.

Миссия доставит на Луну камеры и радиационные сенсоры, изготовленные украинскими инженерами и протестированные компанией совместно с Конструкторским бюро "Южное", Научно-производственным предприятием "Меридиан" им. Королева, предприятием "Экотест" и "ТитанЕра".

"Об этом проекте узнают во всем мире, ведь Украина станет одной из немногих стран, которая смогла успешно доставить научный груз на Луну", - добавил Танасюк.

Смотрите: Ракета-носитель "Антарес" с украинской первой ступенью вывела на орбиту грузовой корабль NASA. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Spacebit - частная британская компания, которая разрабатывает технологии космической робототехники для лунных и планетарных миссий, работает над инструментами анализа космических данных и роботизированными концепциями исследования космоса, которые включают искусственный интеллект и передовую микробототехнику. Spacebit была основана в 2014 году украинцем Павлом Танасюком.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+23
Зе! відправте В 2022 году состоится первый полет украинской миссии на Луну - Цензор.НЕТ 3150в один кінець.
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30.08.2021 21:46
+18
всем кварталом
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30.08.2021 21:48
+15
В 2022 году состоится первый полет украинской миссии на Луну - Цензор.НЕТ 4462
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30.08.2021 21:56
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Зе! відправте В 2022 году состоится первый полет украинской миссии на Луну - Цензор.НЕТ 3150в один кінець.
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30.08.2021 21:46 Ответить
всем кварталом
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30.08.2021 21:48 Ответить
всех жителей Кривбасса туда ,за президента пипипи
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30.08.2021 22:09 Ответить
И чем ты,ублюдок,лучше кацапов?
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31.08.2021 08:27 Ответить
В 2022 году состоится первый полет украинской миссии на Луну - Цензор.НЕТ 9996
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30.08.2021 21:49 Ответить
Великая книга для детей, кстати.
Незнайка на Луне и Чиполлино.
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30.08.2021 22:50 Ответить
У 2022 році відбудеться перший політ української місії на Місяць - Цензор.НЕТ 1129

"Эту песню зеленский пел в космосе" (с)

У 2022 році відбудеться перший політ української місії на Місяць - Цензор.НЕТ 7807
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30.08.2021 22:25 Ответить
Его лучше на Марс или еще подальше.
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30.08.2021 22:26 Ответить
Ну наконец то,вот теперь и заживем.
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30.08.2021 21:46 Ответить
ідійот, щоб "зажівьом", треба самому щось робить. Та комуняки типу тебе чекають манни небесної, і нічого окрім парафінити працю інших не можеш.
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30.08.2021 21:52 Ответить
вот ты и не жди манны небесной,бегом наперегонки с Незнайкой прокладывать дорогу на Луну для любимого вовочки.
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30.08.2021 22:05 Ответить
До чого тут Вовочка, якщо в тексті говориться про приватну компанію, з власником Українцем? Якщо загуглити власника компанії, то вдасться з'ясувати що власник не Вовочка.
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31.08.2021 03:47 Ответить
Мощно. На Луну за $1,5 млн.
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30.08.2021 21:48 Ответить
Полёт на луну по версии квартала 95:

У 2022 році відбудеться перший політ української місії на Місяць - Цензор.НЕТ 6500
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30.08.2021 22:26 Ответить
В 2022 году состоится первый полет украинской миссии на Луну - Цензор.НЕТ 6883
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30.08.2021 21:49 Ответить
вот миЛЬЯрд деревьев взростим, и айда Луну покорять.
Все на Луну В 2022 году состоится первый полет украинской миссии на Луну - Цензор.НЕТ 6741
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30.08.2021 21:49 Ответить
в отличии от ЗЕленых фантазий это предприятие может и получиться В 2022 году состоится первый полет украинской миссии на Луну - Цензор.НЕТ 6356
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30.08.2021 21:50 Ответить
Частник рискует своими или заемными деньгами, значит будет из кожи лезть, чтобы получилось. А всякие держкосмосы рискуют деньгами налогоплательщиков, и им пофиг. Если что пойдет не так, то налогоплательщики еще денег дадут.
Быть государством это вообще золотой билет. Ты просто купаешься в чужих деньгах и ни за что не отвечаешь. При этом идиоты пересичные почему-то тебя любят, а частника (барыгу, буржуя) - терпеть не могут.
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30.08.2021 21:58 Ответить
Откуда частник сегодня может получить прибыль на Луне, кроме как с государства? Неужели непонятно что это развод лохов как с космодромом в Канаде?
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30.08.2021 22:03 Ответить
В США государство организует конкуренцию между несколькими частниками. И тот, кто добился большего успеха, получает больше денег. У нас же очередной держкосмос будет пилить очередной бюджет.
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30.08.2021 22:29 Ответить
Так на Луне и посадим.
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30.08.2021 21:53 Ответить
перша думка коли прочитав заголовок - зэлю знов наглючило В 2022 году состоится первый полет украинской миссии на Луну - Цензор.НЕТ 2315
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30.08.2021 21:49 Ответить
Мощная миссия!
Коробочек с приборами.)
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30.08.2021 21:52 Ответить
У 2022 році відбудеться перший політ української місії на Місяць - Цензор.НЕТ 56
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30.08.2021 21:58 Ответить
Потужно
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30.08.2021 23:19 Ответить
Ну 99% стран в мире и этого не могут...
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30.08.2021 23:32 Ответить
Щось після США ніхто не може більше висадитися на Місяць.Тоді дійсно були першопроходці.І навіть совкова космічна програма була дуже сильна,що до зараз літають на апаратах союз.
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30.08.2021 21:53 Ответить
Может всё дело в том, что никаких американцев на Луне не было ?
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30.08.2021 22:08 Ответить
Звісно були і совок це навіть визнав.Це сьогоднішня москальщина каже протилежне.
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30.08.2021 22:10 Ответить
Не знаю, что там говорит москальщина, но лично меня удовлетворяют доводы сторонников фальсификации лунной программы США. И среди них не только москали...
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30.08.2021 22:29 Ответить
Shtolz Фальсифікації розвінчані.
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30.08.2021 23:11 Ответить
та чи мало хто там тебе задовольняє ))) маргінальні теорії нікого не цікавлять.
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31.08.2021 03:49 Ответить
А у політ Гагаріна віриш?
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30.08.2021 22:12 Ответить
Да.
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30.08.2021 22:33 Ответить
Гагаріна не було в космосі. Це обман. Нам навіть відео з орбіти не показали. Показали тільки змонтовані наперед кадри.
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30.08.2021 22:39 Ответить
Ну допустим, не было Гагарина в космосе, но другие-то люди летали, и летают туда регулярно... А об возможности полёта человека на Луну за 40 лет никто даже не заикнулся...
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30.08.2021 23:02 Ответить
Чому? От НАСА в 2024 чи 2025 хоче летіти - гугли проект Артеміда. Ну і Маск теж не проти...
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30.08.2021 23:13 Ответить
Дядя, там уже Марс исколесили, через пару лет уже там люди бегать будут, Сатурн со всех сторон в цвете фотографировали, за пределы Солнечной Системы вылетели... Ты динозавр со своими теориями заговоров.
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31.08.2021 00:04 Ответить
Не разочаровуйте поклонников кацапского нтв
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31.08.2021 04:29 Ответить
Ок, інший приклад, в один час із американцями на Місяці був створений найшвидший пасажирський літак у світі - Конкорд. Найшвидшим він лишається і досі. Чому зараз не можуть швидший літак збудувати???
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30.08.2021 22:27 Ответить
Потому,что отражатели до сих пор работают,на Луне установленные. Но для поклонников кацапских теорий заговоров это не аргумент. Гагарин летал,хоть доказательств нет,а американцы нет,потому,что доказательства есть.Л-логика
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31.08.2021 04:34 Ответить
А как они в тесной капсуле две недели без туалета прожили?
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31.08.2021 07:08 Ответить
А як інші космонавти жили? Яка різниця, де ця капсула летить - до Місяця чи на орбіті Землі?
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31.08.2021 09:02 Ответить
На орбите земли две недели никто не летал, они в памперсах причаливали к своей станции оборудованной биотуалетом.
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31.08.2021 21:03 Ответить
От взяв і перевірив: політ на Місяць тривав сумарно не 2 тижні, а 195 годин, тобто 8 днів. Для порівняння: політ Союз-Аполон, наприклад - це аж 9 днів на орбіті Землі. Аполон, по суті, такий же, як на Місяць літав. Питання є?
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31.08.2021 21:13 Ответить
Так как они 16 дней без туалета прожили?
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31.08.2021 21:24 Ответить
Які 16? Ще раз - повторяю для дітей природи: політ на Місяць туди і назад тривав 8 днів і 3 години. Злетіли з мису Канаверал 16 липня 1969, приземлились в океані 24 липня.

Зустрічне питання: як 9 днів прожили Союз-Аполон без туалету?
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31.08.2021 21:37 Ответить
Ну хорошо, восемь дней, иди 14, это ничего не меняет. Да мне вообще то пофик, на ихние проблемы с ихними метаболизмами и пищеварительными системами. Это просто характерный, наглядный яркий пример, один из многих, вызывающий сомнение в прилунении человека. В экспедиции союз-аполон. Да они и за пределы земной орбиты не выходили, и при этом у них были шлюзы, довольно просторные помещения с атмосферным давлением. Там наверное можно было штаны снять, памперсы поменять. Моё мнение, что люди крутились на орбите луны, и управляли своими луноходами которые и забирали лунный грунт. Всё таки, середина прошлого столетия, это ещё детство человечества. Не было ни компьютеров ни искусственного интеллекта, а тут надо было не только достигнуть луны, но и в ручном режиме управления на каком то промежуточном мотоцикле опуститься на луну, и по пути не заблудиться, вернуться на нём на свой корабль который ожидал их на орбите и состыковаться с ним, не потеряв запасы воздуха и энергии для нагрева и охлаждения скафандров, затем прицельно вернуться на землю. И это во времена, когда у них даже смартфона с гуглом не было. Отчего же сегодняшние космонавты не тусуются по лунным дорожкам? Отчего они сегодня после многодневной невесомости, первое время не могут стоять на ногах?
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01.09.2021 07:23 Ответить
А як в 1969 могли побудувати надзвуковий пасажирський Конкорд, а зараз не можуть? Чи Конкорда насправді теж не було?? У 2022 році відбудеться перший політ української місії на Місяць - Цензор.НЕТ 1213
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01.09.2021 09:05 Ответить
Сотня тысяч людей летали и были свидетелями полётов конкорда. И сегодня во всём мире масса сверхзвуковых самолётов.
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01.09.2021 13:55 Ответить
І скільки з них пасажирські?
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01.09.2021 20:50 Ответить
В 21м веке на первом плане прагматизм, целесообразность, рентабельность. Нет никакого смысла делать сверхзвук для пассажиров.
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01.09.2021 20:54 Ответить
Ну от, ви самі відповіли... Це стосується і польотів на Місяць також! Тим більше, польоти на Місяць потребували в десятки разів більше бабок, ніж створення Конкорда!
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01.09.2021 20:57 Ответить
Ну да, согласен. Керосин подорожал, и множество проектов стали недоступными. То есть, другими словами, нет денег тратиться на ерунду. Один раз блеснули, да ещё и пропиарились с помощью голивуда, так, что хватит на целое столетие.
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01.09.2021 21:03 Ответить
Угу. И Земля плоская, а Элвис Пресли живой. У 2022 році відбудеться перший політ української місії на Місяць - Цензор.НЕТ 2135
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30.08.2021 22:30 Ответить
А ми ще з роскосмоса та рогозіна сміялись...а тут таке ось....
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30.08.2021 21:53 Ответить
В 2022 году состоится первый полет украинской миссии на Луну - Цензор.НЕТ 4462
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30.08.2021 21:56 Ответить
Был квартал 95, теперь станет Луна 95.
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30.08.2021 21:55 Ответить
Голубая
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30.08.2021 22:11 Ответить
А я-то думаю, чего мне не хватало для счастья?..
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30.08.2021 21:58 Ответить
Кабы миссию на спутник Марса успешно провалили блатные программисты института кибернетики.
Надеюсь к этому аппарату не подпускали прыщавых кулхакеров из ведомства Федорова.
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30.08.2021 22:05 Ответить
***, какая Луна, дайте субсидию !!!
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30.08.2021 22:11 Ответить
У 2022 році відбудеться перший політ української місії на Місяць - Цензор.НЕТ 3725
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30.08.2021 22:12 Ответить
А пробовал работать?
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30.08.2021 22:18 Ответить
До этого технику на Луну доставляли только США, Китай и РФ. Источник: https://censor.net/ru/n3285368

Не РФ, а СССР. РФ только планирует. Запуск Луны-25 назначен на 1 октября этого года.
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30.08.2021 22:21 Ответить
С 2014 года переносят. Посмотрим че будет на этот раз.
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30.08.2021 22:54 Ответить
У 2022 році відбудеться перший політ української місії на Місяць - Цензор.НЕТ 177 У 2022 році відбудеться перший політ української місії на Місяць - Цензор.НЕТ 1377 У 2022 році відбудеться перший політ української місії на Місяць - Цензор.НЕТ 8354
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31.08.2021 09:56 Ответить
Уже не этого года! У 2022 році відбудеться перший політ української місії на Місяць - Цензор.НЕТ 9920
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31.08.2021 00:03 Ответить
молодцы ребята, Космос дело хорошее. Любителям считать чужие деньги - за своими следите черти.
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30.08.2021 22:25 Ответить
Мы когда-то в космос запустили первого москаля, так что почему нет.
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30.08.2021 22:31 Ответить
Першим радянським космонавтом, що повернувся живим, був українець Береговий. Жодного доказу пілотованих польотів Востоків та Восходів нема.
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30.08.2021 22:46 Ответить
а можно в конце этого года?
и пусть посланцем))) окажется самый лучший в мире и найсветлейший преЗЕдент...
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30.08.2021 22:52 Ответить
Московиты с 2014 года переносят свой полет на луну. Так что, запускай, казаче.
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30.08.2021 22:52 Ответить
Гей, малий,скажи малому, щоб малий сказав малому, что 1,5 млрд уже в трубу вылетели, следующие их капиталовложения по 1,5 млрд.,в платформу, которую они забросили на фоне кризиса ( здесь идут вариации, но по секрету без вариантов, когда в мозгу ни одного варианта для хоть какого-нибудь разумного варианта ) обещают вылететь до 2022 года.
Малой не говори, пусть думают, что полет на луну : первая украинская миссия это они кино на чужие бабки катают.
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30.08.2021 23:39 Ответить
То є остаточна Зрада. При Петрові подібного не було. Зупинися, клятий Зе, бо буде пізно тікати в Ростов!
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31.08.2021 00:38 Ответить
ХОТЯТ НАЙТИ ПО БОЛЬШЕ ЗЕЛЕНЫХ ЧЕЛОВЕЧКОВ !?)
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31.08.2021 00:47 Ответить
Пусть перекрасят Луну - у московитов будут затяжные месячные.
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31.08.2021 01:34 Ответить
,,До этого технику на Луну доставляли только США, Китай и РФ.,,
Во времена Интернета, врать невозможно, на луну высадили свои спутники :
США 1962
СССР 1959
Китай 2009
Япония 1993
Евросоюз 2006
Индия 2008
Израиль 2019

Кстати, Россия не доставляла свой спутник на луну....
Список искусственных объектов на Луне - Википедия (wikipedia.org)
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31.08.2021 01:53 Ответить
...инопланетяне совершили нападение на Землю. И первой жертвой стала Украина: амёбы под видом человека, могут совершать телодвижения похожие на движения Хомы Сапиенсова и даже издают членораздельные звуки... правда с дефектом - немого с хрипоцой!
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31.08.2021 05:46 Ответить
Господи, а я думал ОП опять обкурился и на Луну летит
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31.08.2021 08:07 Ответить
Зачем? Какой от этого толк?
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31.08.2021 09:07 Ответить
Какое НАГЛЫЙ И НЕПРИКРЫТЫЙ распил государственных денег!
Короче, бабло перекидывается за бугор а там - все вопросы к лунатикам!
Как, млять, компания "Spacebit - частная британская компания, которая разрабатывает технологии космической робототехники для лунных и планетарных миссий" может ДОСТАВИТЬ "произведенную в Украине технику для научных исследований" на Луну???
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31.08.2021 10:10 Ответить
 
 