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У 2022 році відбудеться перший політ української місії на Місяць

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Технології

У 2022 році відбудеться перший політ української місії на Місяць

У межах місії вартістю $ 1,5 млн на Місяць доставлять вироблену в Україні техніку для наукових досліджень. До цього техніку на Місяць доставляли тільки США, Китай і РФ.

Запуск здійснить британська компанія Spacebit, заснована українцем Павлом Танасюком. Про це сам Танасюк розповів на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Це дуже важлива подія. Ми сьогодні анонсуємо першу українську місію на Місяць", - сказав він.

Місія доставить на Місяць камери і радіаційні сенсори, виготовлені українськими інженерами і протестовані компанією спільно з Конструкторським бюро "Південне", Науково-виробничим підприємством "Меридіан" ім. Королева, підприємством "Екотест" і "ТітанЕра".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вийшла з двох угод з СНД в галузі космосу

"Про цей проєкт дізнаються в усьому світі, адже Україна стане однією з небагатьох країн, яка змогла успішно доставити науковий вантаж на Місяць", - додав Танасюк.

Spacebit – це приватна британська компанія, яка розробляє технології космічної робототехніки для місячних і планетарних місій, працює над інструментами аналізу космічних даних і роботизованими концепціями дослідження космосу, які включають штучний інтелект і передову мікробототехніку. Spacebit була заснована в 2014 році українцем Павлом Танасюком.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Зе! відправте В 2022 году состоится первый полет украинской миссии на Луну - Цензор.НЕТ 3150в один кінець.
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30.08.2021 21:46
+18
всем кварталом
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30.08.2021 21:48
+15
В 2022 году состоится первый полет украинской миссии на Луну - Цензор.НЕТ 4462
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30.08.2021 21:56
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Зе! відправте В 2022 году состоится первый полет украинской миссии на Луну - Цензор.НЕТ 3150в один кінець.
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30.08.2021 21:46 Відповісти
всем кварталом
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30.08.2021 21:48 Відповісти
всех жителей Кривбасса туда ,за президента пипипи
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30.08.2021 22:09 Відповісти
И чем ты,ублюдок,лучше кацапов?
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31.08.2021 08:27 Відповісти
В 2022 году состоится первый полет украинской миссии на Луну - Цензор.НЕТ 9996
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30.08.2021 21:49 Відповісти
Великая книга для детей, кстати.
Незнайка на Луне и Чиполлино.
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30.08.2021 22:50 Відповісти
У 2022 році відбудеться перший політ української місії на Місяць - Цензор.НЕТ 1129

"Эту песню зеленский пел в космосе" (с)

У 2022 році відбудеться перший політ української місії на Місяць - Цензор.НЕТ 7807
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30.08.2021 22:25 Відповісти
Его лучше на Марс или еще подальше.
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30.08.2021 22:26 Відповісти
Ну наконец то,вот теперь и заживем.
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30.08.2021 21:46 Відповісти
ідійот, щоб "зажівьом", треба самому щось робить. Та комуняки типу тебе чекають манни небесної, і нічого окрім парафінити працю інших не можеш.
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30.08.2021 21:52 Відповісти
вот ты и не жди манны небесной,бегом наперегонки с Незнайкой прокладывать дорогу на Луну для любимого вовочки.
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30.08.2021 22:05 Відповісти
До чого тут Вовочка, якщо в тексті говориться про приватну компанію, з власником Українцем? Якщо загуглити власника компанії, то вдасться з'ясувати що власник не Вовочка.
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31.08.2021 03:47 Відповісти
Мощно. На Луну за $1,5 млн.
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30.08.2021 21:48 Відповісти
Полёт на луну по версии квартала 95:

У 2022 році відбудеться перший політ української місії на Місяць - Цензор.НЕТ 6500
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30.08.2021 22:26 Відповісти
В 2022 году состоится первый полет украинской миссии на Луну - Цензор.НЕТ 6883
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30.08.2021 21:49 Відповісти
вот миЛЬЯрд деревьев взростим, и айда Луну покорять.
Все на Луну В 2022 году состоится первый полет украинской миссии на Луну - Цензор.НЕТ 6741
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30.08.2021 21:49 Відповісти
в отличии от ЗЕленых фантазий это предприятие может и получиться В 2022 году состоится первый полет украинской миссии на Луну - Цензор.НЕТ 6356
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30.08.2021 21:50 Відповісти
Частник рискует своими или заемными деньгами, значит будет из кожи лезть, чтобы получилось. А всякие держкосмосы рискуют деньгами налогоплательщиков, и им пофиг. Если что пойдет не так, то налогоплательщики еще денег дадут.
Быть государством это вообще золотой билет. Ты просто купаешься в чужих деньгах и ни за что не отвечаешь. При этом идиоты пересичные почему-то тебя любят, а частника (барыгу, буржуя) - терпеть не могут.
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30.08.2021 21:58 Відповісти
Откуда частник сегодня может получить прибыль на Луне, кроме как с государства? Неужели непонятно что это развод лохов как с космодромом в Канаде?
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30.08.2021 22:03 Відповісти
В США государство организует конкуренцию между несколькими частниками. И тот, кто добился большего успеха, получает больше денег. У нас же очередной держкосмос будет пилить очередной бюджет.
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30.08.2021 22:29 Відповісти
Так на Луне и посадим.
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30.08.2021 21:53 Відповісти
перша думка коли прочитав заголовок - зэлю знов наглючило В 2022 году состоится первый полет украинской миссии на Луну - Цензор.НЕТ 2315
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30.08.2021 21:49 Відповісти
Мощная миссия!
Коробочек с приборами.)
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30.08.2021 21:52 Відповісти
У 2022 році відбудеться перший політ української місії на Місяць - Цензор.НЕТ 56
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30.08.2021 21:58 Відповісти
Потужно
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30.08.2021 23:19 Відповісти
Ну 99% стран в мире и этого не могут...
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30.08.2021 23:32 Відповісти
Щось після США ніхто не може більше висадитися на Місяць.Тоді дійсно були першопроходці.І навіть совкова космічна програма була дуже сильна,що до зараз літають на апаратах союз.
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30.08.2021 21:53 Відповісти
Может всё дело в том, что никаких американцев на Луне не было ?
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30.08.2021 22:08 Відповісти
Звісно були і совок це навіть визнав.Це сьогоднішня москальщина каже протилежне.
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30.08.2021 22:10 Відповісти
Не знаю, что там говорит москальщина, но лично меня удовлетворяют доводы сторонников фальсификации лунной программы США. И среди них не только москали...
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30.08.2021 22:29 Відповісти
Shtolz Фальсифікації розвінчані.
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30.08.2021 23:11 Відповісти
та чи мало хто там тебе задовольняє ))) маргінальні теорії нікого не цікавлять.
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31.08.2021 03:49 Відповісти
А у політ Гагаріна віриш?
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30.08.2021 22:12 Відповісти
Да.
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30.08.2021 22:33 Відповісти
Гагаріна не було в космосі. Це обман. Нам навіть відео з орбіти не показали. Показали тільки змонтовані наперед кадри.
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30.08.2021 22:39 Відповісти
Ну допустим, не было Гагарина в космосе, но другие-то люди летали, и летают туда регулярно... А об возможности полёта человека на Луну за 40 лет никто даже не заикнулся...
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30.08.2021 23:02 Відповісти
Чому? От НАСА в 2024 чи 2025 хоче летіти - гугли проект Артеміда. Ну і Маск теж не проти...
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30.08.2021 23:13 Відповісти
Дядя, там уже Марс исколесили, через пару лет уже там люди бегать будут, Сатурн со всех сторон в цвете фотографировали, за пределы Солнечной Системы вылетели... Ты динозавр со своими теориями заговоров.
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31.08.2021 00:04 Відповісти
Не разочаровуйте поклонников кацапского нтв
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31.08.2021 04:29 Відповісти
Ок, інший приклад, в один час із американцями на Місяці був створений найшвидший пасажирський літак у світі - Конкорд. Найшвидшим він лишається і досі. Чому зараз не можуть швидший літак збудувати???
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30.08.2021 22:27 Відповісти
Потому,что отражатели до сих пор работают,на Луне установленные. Но для поклонников кацапских теорий заговоров это не аргумент. Гагарин летал,хоть доказательств нет,а американцы нет,потому,что доказательства есть.Л-логика
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31.08.2021 04:34 Відповісти
А как они в тесной капсуле две недели без туалета прожили?
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31.08.2021 07:08 Відповісти
А як інші космонавти жили? Яка різниця, де ця капсула летить - до Місяця чи на орбіті Землі?
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31.08.2021 09:02 Відповісти
На орбите земли две недели никто не летал, они в памперсах причаливали к своей станции оборудованной биотуалетом.
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31.08.2021 21:03 Відповісти
От взяв і перевірив: політ на Місяць тривав сумарно не 2 тижні, а 195 годин, тобто 8 днів. Для порівняння: політ Союз-Аполон, наприклад - це аж 9 днів на орбіті Землі. Аполон, по суті, такий же, як на Місяць літав. Питання є?
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31.08.2021 21:13 Відповісти
Так как они 16 дней без туалета прожили?
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31.08.2021 21:24 Відповісти
Які 16? Ще раз - повторяю для дітей природи: політ на Місяць туди і назад тривав 8 днів і 3 години. Злетіли з мису Канаверал 16 липня 1969, приземлились в океані 24 липня.

Зустрічне питання: як 9 днів прожили Союз-Аполон без туалету?
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31.08.2021 21:37 Відповісти
Ну хорошо, восемь дней, иди 14, это ничего не меняет. Да мне вообще то пофик, на ихние проблемы с ихними метаболизмами и пищеварительными системами. Это просто характерный, наглядный яркий пример, один из многих, вызывающий сомнение в прилунении человека. В экспедиции союз-аполон. Да они и за пределы земной орбиты не выходили, и при этом у них были шлюзы, довольно просторные помещения с атмосферным давлением. Там наверное можно было штаны снять, памперсы поменять. Моё мнение, что люди крутились на орбите луны, и управляли своими луноходами которые и забирали лунный грунт. Всё таки, середина прошлого столетия, это ещё детство человечества. Не было ни компьютеров ни искусственного интеллекта, а тут надо было не только достигнуть луны, но и в ручном режиме управления на каком то промежуточном мотоцикле опуститься на луну, и по пути не заблудиться, вернуться на нём на свой корабль который ожидал их на орбите и состыковаться с ним, не потеряв запасы воздуха и энергии для нагрева и охлаждения скафандров, затем прицельно вернуться на землю. И это во времена, когда у них даже смартфона с гуглом не было. Отчего же сегодняшние космонавты не тусуются по лунным дорожкам? Отчего они сегодня после многодневной невесомости, первое время не могут стоять на ногах?
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01.09.2021 07:23 Відповісти
А як в 1969 могли побудувати надзвуковий пасажирський Конкорд, а зараз не можуть? Чи Конкорда насправді теж не було?? У 2022 році відбудеться перший політ української місії на Місяць - Цензор.НЕТ 1213
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01.09.2021 09:05 Відповісти
Сотня тысяч людей летали и были свидетелями полётов конкорда. И сегодня во всём мире масса сверхзвуковых самолётов.
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01.09.2021 13:55 Відповісти
І скільки з них пасажирські?
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01.09.2021 20:50 Відповісти
В 21м веке на первом плане прагматизм, целесообразность, рентабельность. Нет никакого смысла делать сверхзвук для пассажиров.
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01.09.2021 20:54 Відповісти
Ну от, ви самі відповіли... Це стосується і польотів на Місяць також! Тим більше, польоти на Місяць потребували в десятки разів більше бабок, ніж створення Конкорда!
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01.09.2021 20:57 Відповісти
Ну да, согласен. Керосин подорожал, и множество проектов стали недоступными. То есть, другими словами, нет денег тратиться на ерунду. Один раз блеснули, да ещё и пропиарились с помощью голивуда, так, что хватит на целое столетие.
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01.09.2021 21:03 Відповісти
Угу. И Земля плоская, а Элвис Пресли живой. У 2022 році відбудеться перший політ української місії на Місяць - Цензор.НЕТ 2135
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30.08.2021 22:30 Відповісти
А ми ще з роскосмоса та рогозіна сміялись...а тут таке ось....
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30.08.2021 21:53 Відповісти
В 2022 году состоится первый полет украинской миссии на Луну - Цензор.НЕТ 4462
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30.08.2021 21:56 Відповісти
Был квартал 95, теперь станет Луна 95.
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30.08.2021 21:55 Відповісти
Голубая
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30.08.2021 22:11 Відповісти
А я-то думаю, чего мне не хватало для счастья?..
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30.08.2021 21:58 Відповісти
Кабы миссию на спутник Марса успешно провалили блатные программисты института кибернетики.
Надеюсь к этому аппарату не подпускали прыщавых кулхакеров из ведомства Федорова.
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30.08.2021 22:05 Відповісти
***, какая Луна, дайте субсидию !!!
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30.08.2021 22:11 Відповісти
У 2022 році відбудеться перший політ української місії на Місяць - Цензор.НЕТ 3725
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30.08.2021 22:12 Відповісти
А пробовал работать?
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30.08.2021 22:18 Відповісти
До этого технику на Луну доставляли только США, Китай и РФ. Источник: https://censor.net/ru/n3285368

Не РФ, а СССР. РФ только планирует. Запуск Луны-25 назначен на 1 октября этого года.
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30.08.2021 22:21 Відповісти
С 2014 года переносят. Посмотрим че будет на этот раз.
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30.08.2021 22:54 Відповісти
У 2022 році відбудеться перший політ української місії на Місяць - Цензор.НЕТ 177 У 2022 році відбудеться перший політ української місії на Місяць - Цензор.НЕТ 1377 У 2022 році відбудеться перший політ української місії на Місяць - Цензор.НЕТ 8354
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31.08.2021 09:56 Відповісти
Уже не этого года! У 2022 році відбудеться перший політ української місії на Місяць - Цензор.НЕТ 9920
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31.08.2021 00:03 Відповісти
молодцы ребята, Космос дело хорошее. Любителям считать чужие деньги - за своими следите черти.
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30.08.2021 22:25 Відповісти
Мы когда-то в космос запустили первого москаля, так что почему нет.
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30.08.2021 22:31 Відповісти
Першим радянським космонавтом, що повернувся живим, був українець Береговий. Жодного доказу пілотованих польотів Востоків та Восходів нема.
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30.08.2021 22:46 Відповісти
а можно в конце этого года?
и пусть посланцем))) окажется самый лучший в мире и найсветлейший преЗЕдент...
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30.08.2021 22:52 Відповісти
Московиты с 2014 года переносят свой полет на луну. Так что, запускай, казаче.
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30.08.2021 22:52 Відповісти
Гей, малий,скажи малому, щоб малий сказав малому, что 1,5 млрд уже в трубу вылетели, следующие их капиталовложения по 1,5 млрд.,в платформу, которую они забросили на фоне кризиса ( здесь идут вариации, но по секрету без вариантов, когда в мозгу ни одного варианта для хоть какого-нибудь разумного варианта ) обещают вылететь до 2022 года.
Малой не говори, пусть думают, что полет на луну : первая украинская миссия это они кино на чужие бабки катают.
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30.08.2021 23:39 Відповісти
То є остаточна Зрада. При Петрові подібного не було. Зупинися, клятий Зе, бо буде пізно тікати в Ростов!
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31.08.2021 00:38 Відповісти
ХОТЯТ НАЙТИ ПО БОЛЬШЕ ЗЕЛЕНЫХ ЧЕЛОВЕЧКОВ !?)
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31.08.2021 00:47 Відповісти
Пусть перекрасят Луну - у московитов будут затяжные месячные.
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31.08.2021 01:34 Відповісти
,,До этого технику на Луну доставляли только США, Китай и РФ.,,
Во времена Интернета, врать невозможно, на луну высадили свои спутники :
США 1962
СССР 1959
Китай 2009
Япония 1993
Евросоюз 2006
Индия 2008
Израиль 2019

Кстати, Россия не доставляла свой спутник на луну....
Список искусственных объектов на Луне - Википедия (wikipedia.org)
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31.08.2021 01:53 Відповісти
...инопланетяне совершили нападение на Землю. И первой жертвой стала Украина: амёбы под видом человека, могут совершать телодвижения похожие на движения Хомы Сапиенсова и даже издают членораздельные звуки... правда с дефектом - немого с хрипоцой!
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31.08.2021 05:46 Відповісти
Господи, а я думал ОП опять обкурился и на Луну летит
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31.08.2021 08:07 Відповісти
Зачем? Какой от этого толк?
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31.08.2021 09:07 Відповісти
Какое НАГЛЫЙ И НЕПРИКРЫТЫЙ распил государственных денег!
Короче, бабло перекидывается за бугор а там - все вопросы к лунатикам!
Как, млять, компания "Spacebit - частная британская компания, которая разрабатывает технологии космической робототехники для лунных и планетарных миссий" может ДОСТАВИТЬ "произведенную в Украине технику для научных исследований" на Луну???
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31.08.2021 10:10 Відповісти
 
 