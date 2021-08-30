У 2022 році відбудеться перший політ української місії на Місяць
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Технології
У межах місії вартістю $ 1,5 млн на Місяць доставлять вироблену в Україні техніку для наукових досліджень. До цього техніку на Місяць доставляли тільки США, Китай і РФ.
Запуск здійснить британська компанія Spacebit, заснована українцем Павлом Танасюком. Про це сам Танасюк розповів на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Це дуже важлива подія. Ми сьогодні анонсуємо першу українську місію на Місяць", - сказав він.
Місія доставить на Місяць камери і радіаційні сенсори, виготовлені українськими інженерами і протестовані компанією спільно з Конструкторським бюро "Південне", Науково-виробничим підприємством "Меридіан" ім. Королева, підприємством "Екотест" і "ТітанЕра".
"Про цей проєкт дізнаються в усьому світі, адже Україна стане однією з небагатьох країн, яка змогла успішно доставити науковий вантаж на Місяць", - додав Танасюк.
Spacebit – це приватна британська компанія, яка розробляє технології космічної робототехніки для місячних і планетарних місій, працює над інструментами аналізу космічних даних і роботизованими концепціями дослідження космосу, які включають штучний інтелект і передову мікробототехніку. Spacebit була заснована в 2014 році українцем Павлом Танасюком.
Будь ласка, зачекайте...
Незнайка на Луне и Чиполлино.
"Эту песню зеленский пел в космосе" (с)
Все на Луну
Быть государством это вообще золотой билет. Ты просто купаешься в чужих деньгах и ни за что не отвечаешь. При этом идиоты пересичные почему-то тебя любят, а частника (барыгу, буржуя) - терпеть не могут.
Коробочек с приборами.)
Зустрічне питання: як 9 днів прожили Союз-Аполон без туалету?
Надеюсь к этому аппарату не подпускали прыщавых кулхакеров из ведомства Федорова.
Не РФ, а СССР. РФ только планирует. Запуск Луны-25 назначен на 1 октября этого года.
и пусть посланцем))) окажется самый лучший в мире и найсветлейший преЗЕдент...
Малой не говори, пусть думают, что полет на луну : первая украинская миссия это они кино на чужие бабки катают.
Во времена Интернета, врать невозможно, на луну высадили свои спутники :
США 1962
СССР 1959
Китай 2009
Япония 1993
Евросоюз 2006
Индия 2008
Израиль 2019
Кстати, Россия не доставляла свой спутник на луну....
Список искусственных объектов на Луне - Википедия (wikipedia.org)
Короче, бабло перекидывается за бугор а там - все вопросы к лунатикам!
Как, млять, компания "Spacebit - частная британская компания, которая разрабатывает технологии космической робототехники для лунных и планетарных миссий" может ДОСТАВИТЬ "произведенную в Украине технику для научных исследований" на Луну???