У 2022 році відбудеться перший політ української місії на Місяць

У межах місії вартістю $ 1,5 млн на Місяць доставлять вироблену в Україні техніку для наукових досліджень. До цього техніку на Місяць доставляли тільки США, Китай і РФ.

Запуск здійснить британська компанія Spacebit, заснована українцем Павлом Танасюком. Про це сам Танасюк розповів на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Це дуже важлива подія. Ми сьогодні анонсуємо першу українську місію на Місяць", - сказав він.

Місія доставить на Місяць камери і радіаційні сенсори, виготовлені українськими інженерами і протестовані компанією спільно з Конструкторським бюро "Південне", Науково-виробничим підприємством "Меридіан" ім. Королева, підприємством "Екотест" і "ТітанЕра".

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"Про цей проєкт дізнаються в усьому світі, адже Україна стане однією з небагатьох країн, яка змогла успішно доставити науковий вантаж на Місяць", - додав Танасюк.

Spacebit – це приватна британська компанія, яка розробляє технології космічної робототехніки для місячних і планетарних місій, працює над інструментами аналізу космічних даних і роботизованими концепціями дослідження космосу, які включають штучний інтелект і передову мікробототехніку. Spacebit була заснована в 2014 році українцем Павлом Танасюком.