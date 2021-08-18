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Україна вийшла з двох угод з СНД в галузі космосу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна вийшла з двох угод з СНД в галузі космосу

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про вихід України з Угоди про порядок фінансування спільної діяльності з дослідження і використання космічного простору. Рішення прийнято під час засідання уряду 18 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, угода була підписана 13 листопада 1992 року в Москві. Основним предметом угоди є затвердження принципу фінансування за рахунок пайових внесків міждержавних програм дослідження і використання космічного простору, які затверджуються Радою глав держав СНД.

"За результатами проведеного аналізу пропонується припинити участь української сторони в Угоді про порядок фінансування спільної діяльності по дослідженню і використанню космічного простору у зв'язку з тим, що Угода не відповідає національним інтересам України, не має практичного значення для України та не застосовуються", - йдеться в документі.

Крім того, Україна розриває угоду з СНД про порядок утримання та використання об'єктів космічної інфраструктури в інтересах виконання космічних програм, підписану 15 травня 1992 року пише korrespondent.net.

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Автор: Анастасія Потіха
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Та ну, как могла? Зеля как нюхнет, то часто в космос и астрал уходит Украина вышла из двух соглашений с СНГ в области космоса - Цензор.НЕТ 8125
Украина вышла из двух соглашений с СНГ в области космоса - Цензор.НЕТ 3970
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18.08.2021 16:59 Відповісти
зеля як прийшов так і піде - незабаром)), а от Україні треба з усіх договорняків з СНГ виходити. П'ятьом минулим клепки не хватало чи шо?
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18.08.2021 17:07 Відповісти
Повыходили из кучи договоров, в том числе и "об СНГ". ты только из бункера вылез чи шо? Україна вийшла з двох угод з СНД в галузі космосу - Цензор.НЕТ 1584
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20.08.2021 13:26 Відповісти
Ссср сдох,СНГ сдохло,чьто осталось на Мавзолейной трубэ? Украина вышла из двух соглашений с СНГ в области космоса - Цензор.НЕТ 627правильно...Куранты...
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18.08.2021 17:11 Відповісти
Мы до сих пор связаны договорняками с СНГ??!!
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18.08.2021 18:20 Відповісти
 
 