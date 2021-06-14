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На саміті НАТО розширять дію колективної оборони на космос, - Столтенберг

На саміті НАТО розширять дію колективної оборони на космос, - Столтенберг

На саміті НАТО, який сьогодні відбудеться в Брюсселі, очікується, що альянс розширить дію колективної оборони на космос. Це означає, що напад на союзника в космосі, зокрема на космічний апарат, буде приводом для колективної відповіді.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, однією з тем саміту має стати боротьба з погрозами в кіберпросторі і космосі.

"НАТО підтвердить, що напади на космічні апарати альянсу або напади з космосу можуть призвести до колективної відповіді", - зазначив Столтенберг.

Таким чином, стаття, яка стосується принципів колективної самооборони НАТО, буде поширена не тільки на землю, воду і повітря, а й на космічний простір.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія через санкції не може запустити в космос супутники, - глава "Роскосмосу" Рогозін

Автор: 

космос (860) НАТО (6423) Столтенберг Єнс (1595)


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То есть если кацапский косьмонавт на МКС побъёт американского, то на помощь прилетят французские и британские?
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14.06.2021 12:33 Відповісти
То есть русню больше в космос не возьмут...
в 2024 году США выводят свою новую станцию
на орбиту Луны а свое участие в МКС сворачивают вместе с МКС...
...в общем русня будет прыгать только на рогозинском батуте)))
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14.06.2021 12:47 Відповісти
Похоже русня не в курсе такого коварного плана, поскольку на 15 июля назначен старт "Протона" с новым многострадальным модулем "Наука".
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14.06.2021 12:53 Відповісти
Ну тогда сам просвети свою русню:
https://lenta.ru/news/2018/01/25/endsupport/ США откажутся от МКС из-за ее ненужности для космонавтики
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14.06.2021 13:15 Відповісти
"12 апреля <2021г.>, в День космонавтики, было объявлено о решении создать собственную орбитальную станцию и отказаться от использования Международной космической станции (МКС). Информация об этом прозвучала в эфире телеканала «Россия 1»
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/04/2021/607c12ea9a794760e3e97389
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14.06.2021 13:47 Відповісти
Какой подлый удар в спину ж...
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14.06.2021 12:59 Відповісти
 
 