На саміті НАТО розширять дію колективної оборони на космос, - Столтенберг

На саміті НАТО, який сьогодні відбудеться в Брюсселі, очікується, що альянс розширить дію колективної оборони на космос. Це означає, що напад на союзника в космосі, зокрема на космічний апарат, буде приводом для колективної відповіді.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, однією з тем саміту має стати боротьба з погрозами в кіберпросторі і космосі.

"НАТО підтвердить, що напади на космічні апарати альянсу або напади з космосу можуть призвести до колективної відповіді", - зазначив Столтенберг.

Таким чином, стаття, яка стосується принципів колективної самооборони НАТО, буде поширена не тільки на землю, воду і повітря, а й на космічний простір.

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