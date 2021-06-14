На саміті НАТО розширять дію колективної оборони на космос, - Столтенберг
На саміті НАТО, який сьогодні відбудеться в Брюсселі, очікується, що альянс розширить дію колективної оборони на космос. Це означає, що напад на союзника в космосі, зокрема на космічний апарат, буде приводом для колективної відповіді.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
За його словами, однією з тем саміту має стати боротьба з погрозами в кіберпросторі і космосі.
"НАТО підтвердить, що напади на космічні апарати альянсу або напади з космосу можуть призвести до колективної відповіді", - зазначив Столтенберг.
Таким чином, стаття, яка стосується принципів колективної самооборони НАТО, буде поширена не тільки на землю, воду і повітря, а й на космічний простір.
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в 2024 году США выводят свою новую станцию
на орбиту Луны а свое участие в МКС сворачивают вместе с МКС...
...в общем русня будет прыгать только на рогозинском батуте)))
https://lenta.ru/news/2018/01/25/endsupport/ США откажутся от МКС из-за ее ненужности для космонавтики
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/04/2021/607c12ea9a794760e3e97389
спинуж...