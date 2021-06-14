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На саммите НАТО расширят действие коллективной обороны на космос, - Столтенберг

На саммите НАТО расширят действие коллективной обороны на космос, - Столтенберг

На саммите НАТО, который сегодня пройдет в Брюсселе, ожидается, что альянс расширит действие коллективной обороны на космос. Это означает, что нападение на союзника в космосе, в том числе на космический аппарат, будет поводом для коллективного ответа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, одной из тем саммита должна стать борьба с угрозами в киберпространстве и космосе.

"НАТО подтвердит, что нападения на космические аппараты альянса или нападения из космоса могут привести к коллективному ответу", - отметил Столтенберг.

Таким образом статья, которая касается принципов коллективной самообороны НАТО, будет распространена не только на землю, воду и воздух, но и на космическое пространство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия из-за санкций не может запустить в космос спутники, - глава "Роскосмоса" Рогозин

Автор: 

космос (785) НАТО (9961) Столтенберг Йенс (1619)


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То есть если кацапский косьмонавт на МКС побъёт американского, то на помощь прилетят французские и британские?
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14.06.2021 12:33 Ответить
То есть русню больше в космос не возьмут...
в 2024 году США выводят свою новую станцию
на орбиту Луны а свое участие в МКС сворачивают вместе с МКС...
...в общем русня будет прыгать только на рогозинском батуте)))
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14.06.2021 12:47 Ответить
Похоже русня не в курсе такого коварного плана, поскольку на 15 июля назначен старт "Протона" с новым многострадальным модулем "Наука".
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14.06.2021 12:53 Ответить
Ну тогда сам просвети свою русню:
https://lenta.ru/news/2018/01/25/endsupport/ США откажутся от МКС из-за ее ненужности для космонавтики
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14.06.2021 13:15 Ответить
"12 апреля <2021г.>, в День космонавтики, было объявлено о решении создать собственную орбитальную станцию и отказаться от использования Международной космической станции (МКС). Информация об этом прозвучала в эфире телеканала «Россия 1»
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/04/2021/607c12ea9a794760e3e97389
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14.06.2021 13:47 Ответить
Какой подлый удар в спину ж...
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14.06.2021 12:59 Ответить
 
 