На саммите НАТО расширят действие коллективной обороны на космос, - Столтенберг
На саммите НАТО, который сегодня пройдет в Брюсселе, ожидается, что альянс расширит действие коллективной обороны на космос. Это означает, что нападение на союзника в космосе, в том числе на космический аппарат, будет поводом для коллективного ответа.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, одной из тем саммита должна стать борьба с угрозами в киберпространстве и космосе.
"НАТО подтвердит, что нападения на космические аппараты альянса или нападения из космоса могут привести к коллективному ответу", - отметил Столтенберг.
Таким образом статья, которая касается принципов коллективной самообороны НАТО, будет распространена не только на землю, воду и воздух, но и на космическое пространство.
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на орбиту Луны а свое участие в МКС сворачивают вместе с МКС...
...в общем русня будет прыгать только на рогозинском батуте)))
https://lenta.ru/news/2018/01/25/endsupport/ США откажутся от МКС из-за ее ненужности для космонавтики
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/04/2021/607c12ea9a794760e3e97389
спинуж...