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Украина вышла из двух соглашений с СНГ в области космоса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина вышла из двух соглашений с СНГ в области космоса

Кабинет Министров принял решение о выходе Украины из Соглашения о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства. Решение принято во время заседания правительства 18 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, соглашение было подписано 13 ноября 1992 года в Москве. Основным предметом соглашения является утверждение принципа финансирования за счет паевых взносов межгосударственных программ исследования и использования космического пространства, которые утверждаются Советом глав государств СНГ.

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"По результатам проведенного анализа предлагается прекратить участие украинской стороны в Соглашении о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства в связи с тем, что соглашение не отвечает национальным интересам Украины, не имеет практического значения для Украины и не применяются", - говорится в документе.

Кроме того, Украина расторгает соглашение с СНГ о порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ, подписанное 15 мая 1992 года, пишет korrespondent.net.
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Та ну, как могла? Зеля как нюхнет, то часто в космос и астрал уходит Украина вышла из двух соглашений с СНГ в области космоса - Цензор.НЕТ 8125
Украина вышла из двух соглашений с СНГ в области космоса - Цензор.НЕТ 3970
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18.08.2021 16:59 Ответить
зеля як прийшов так і піде - незабаром)), а от Україні треба з усіх договорняків з СНГ виходити. П'ятьом минулим клепки не хватало чи шо?
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18.08.2021 17:07 Ответить
Повыходили из кучи договоров, в том числе и "об СНГ". ты только из бункера вылез чи шо? Україна вийшла з двох угод з СНД в галузі космосу - Цензор.НЕТ 1584
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20.08.2021 13:26 Ответить
Ссср сдох,СНГ сдохло,чьто осталось на Мавзолейной трубэ? Украина вышла из двух соглашений с СНГ в области космоса - Цензор.НЕТ 627правильно...Куранты...
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18.08.2021 17:11 Ответить
Мы до сих пор связаны договорняками с СНГ??!!
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18.08.2021 18:20 Ответить
 
 