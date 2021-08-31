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Новости За рубежом
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Российскому дипломату не дали визу в Эстонию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Российскому дипломату не дали визу в Эстонию

МИД Эстонии не выдаст визу российскому дипломату в ответ на высылку эстонского дипломата из РФ.

Об этом сообщает МИД Эстонии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"По дипломатическому обычаю, высылка дипломата встречает взаимность. В этом случае Министерство иностранных дел хочет покончить с ситуацией и надеется, что, несмотря на свои асимметричные действия, Российская Федерация воздержится от дальнейшего обострения ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Эстония заинтересована в добрых и конструктивных отношениях со всеми своими соседями, однако для этого нужна такая же настрой со стороны России.

7 июля российские власти объявили консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте персоной нон грата, обвинив его в "проведении шпионской операции".

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В ответ 15 июля МИД Эстонии объявил персоной нон грата сотрудника посольства России в Эстонии.

В связи с этим во вторник, 3 августа МИД России объявил сотрудника посольства Эстонии персоной нон грата.

Автор: Ольга Лузан
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Нехай русофашисти знають своє місце 👍🏼😀
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31.08.2021 00:22 Ответить
Не йух шастать
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31.08.2021 00:30 Ответить
....еще по моему убили российского дипломата в Иране... точнее в Тегеране ..Александр Грибоедов кажеться и вроде это было в 11 февраля 1829 г. Трепещи арабский мир скоро наступит возмездие...
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31.08.2021 05:28 Ответить
а разве среди координаторов шпили-вили есть дипломаты?
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31.08.2021 08:26 Ответить
В Эстонию без справки от ветеринара свинособакам низя...
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31.08.2021 10:48 Ответить
 
 