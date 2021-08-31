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229 населенных пунктов в трех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В результате непогоды обесточены 229 населенных пунктов в трех областях Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 31 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 229 населенных пунктов в 3 областях (Киевская - 130, Черниговская - 92 и Кировоградская -7)", - сказано в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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