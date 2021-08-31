229 населених пунктів у трьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через негоду знеструмлено 229 населених пунктів у трьох областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7:00 31 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 229 населених пунктів у 3 областях (Київська – 130, Чернігівська - 92 та Кіровоградська – 7)", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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