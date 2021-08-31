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Российские тюремщики укололи несертифицированную вакцину от COVID-19 политзаключенному Лимешко против его воли. Состояние его здоровья стремительно ухудшилось, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Российские тюремщики укололи несертифицированную вакцину от COVID-19 политзаключенному Лимешко против его воли. Состояние его здоровья стремительно ухудшилось, - Денисова

Незаконно осужденному страной-агрессором РФ гражданину Украины Геннадию Лимешко сделали прививки от COVID-19 против его воли вакциной, которая не признана ВОЗ.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Работники исправительной колонии "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю", где содержится Геннадий, угрожая помещением в штрафной изолятор и запретом общаться с родственниками, заставили подписать согласие на прививку", - подчеркивает омбудсмен.

Также она отметила, что после вакцинации состояние здоровья Геннадия Лимешко стремительно ухудшилось: началась тахикардия и сильная головная боль. Администрация учреждения отказала Геннадию в оказании медицинской помощи, что является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению и статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить предоставление Геннадию Лимешко необходимой медпомощи. Прошу Генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского срочно осуществить выезд в "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю" и посетить Геннадия Лимешко", - резюмировала Денисова.

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Напомним, Лимешко был задержан правоохранительными органами РФ в августе 2017 года и осужден так называемым "Судакским городским судом Республики Крым" в мае 2018 года за якобы незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ.

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Може з новічком сплутали..
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31.08.2021 09:04 Ответить
Рабсияне какую вакцину ни делают, все равно Новичок получается. Не было таких вакцин во времена СССР, так что на основе Новичка все лепят.
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31.08.2021 09:16 Ответить
На РАБссии придумали уже 5 вакцин,мировой рекорд...
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31.08.2021 09:07 Ответить
Подопытных кроликов типа Шариковых на РАБссии 150 млн....,до конца 21 века хватит...
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31.08.2021 09:08 Ответить
это пытки... и надо делать соответствующее заявление во все международные инстанции, права человека - это пустой звук только на раше...
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31.08.2021 09:23 Ответить
 
 