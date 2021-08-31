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Російські тюремники вкололи несертифіковану вакцину від COVID-19 політв'язню Лимешку проти його волі. Стан його здоров'я стрімко погіршився, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Російські тюремники вкололи несертифіковану вакцину від COVID-19 політв'язню Лимешку проти його волі. Стан його здоров'я стрімко погіршився, - Денісова

Незаконно засудженому країною-агресором РФ громадянину України Геннадію Лимешку зробили щеплення від COVID-19 проти його волі вакциною, що не визнана ВООЗ.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Працівники виправної колонії "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю", де утримується Геннадій, погрожуючи поміщенням до штрафного ізолятора та забороною спілкуватися з родичами, змусили підписати згоду на щеплення", - наголошує омбудсмен.

Також вона зазначила, що після вакцинації стан здоров’я Геннадія Лимешка стрімко погіршився: почалася тахікардія та сильний головний біль. Адміністрація установи відмовила Геннадію у наданні медичної допомоги, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, що прирівнюється до тортур і нелюдського поводження та статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження із в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН.

"Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново забезпечити надання Геннадію Лимешку необхідної меддопомоги. Прошу Генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського терміново здійснити виїзд до "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю" та відвідати Геннадія Лимешка", - резюмувала Денісова.

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Нагадаємо, Лимешко був затриманий правоохоронними органами РФ у серпні 2017 року і засуджений так званим "Судацьким міським судом Республіки Крим" у травні 2018 року за нібито незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин.

Автор: Наталя Джума
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Може з новічком сплутали..
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31.08.2021 09:04 Відповісти
Рабсияне какую вакцину ни делают, все равно Новичок получается. Не было таких вакцин во времена СССР, так что на основе Новичка все лепят.
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31.08.2021 09:16 Відповісти
На РАБссии придумали уже 5 вакцин,мировой рекорд...
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31.08.2021 09:07 Відповісти
Подопытных кроликов типа Шариковых на РАБссии 150 млн....,до конца 21 века хватит...
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31.08.2021 09:08 Відповісти
это пытки... и надо делать соответствующее заявление во все международные инстанции, права человека - это пустой звук только на раше...
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31.08.2021 09:23 Відповісти
 
 