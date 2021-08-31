530 3
Пока неизвестно, состоится ли заседание СНБО в пятницу, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Информации о том, состоится ли заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу, 3 сентября, пока нет, как и предполагаемой повестки дня.
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По состоянию на сейчас, на утро (вторника - ред.), информации о пятничном заседании СНБО нет, так же как и повестки дня этого заседания. Пользуясь случаем: если оно будет в пятницу, хотелось бы увидеть перечень вопросов, потому что важно понимать, по каким вопросам ты принимаешь то или иное решение", - сказал Разумков на брифинге во вторник.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Та нє, просто рейтинг вже не росте)