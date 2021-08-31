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Новости Политика Украины
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СНБО (4374) Разумков Дмитрий (1521)

Пока неизвестно, состоится ли заседание СНБО в пятницу, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пока неизвестно, состоится ли заседание СНБО в пятницу, - Разумков

Информации о том, состоится ли заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу, 3 сентября, пока нет, как и предполагаемой повестки дня.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сейчас, на утро (вторника - ред.), информации о пятничном заседании СНБО нет, так же как и повестки дня этого заседания. Пользуясь случаем: если оно будет в пятницу, хотелось бы увидеть перечень вопросов, потому что важно понимать, по каким вопросам ты принимаешь то или иное решение", - сказал Разумков на брифинге во вторник.

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Повестку для проведения очередного балагана под названием СНБО вам зеледент привезет, ему Байден в дупу столько напхает, что недели две без выходных вытаскивать будете.
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31.08.2021 11:13 Ответить
Конечно. Требование сдать четверку во главе с Беней - штука нешуточная. Тут надо посоветоваться с товарищами, выпить напоследок чего-нибудь зеленого, нюхнуть… Тут компания нужна.
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31.08.2021 11:44 Ответить
Санції вже сі скінчили?

Та нє, просто рейтинг вже не росте)
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31.08.2021 13:03 Ответить
 
 