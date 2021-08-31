Пока неизвестно, состоится ли заседание СНБО в пятницу, - Разумков

Информации о том, состоится ли заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу, 3 сентября, пока нет, как и предполагаемой повестки дня.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сейчас, на утро (вторника - ред.), информации о пятничном заседании СНБО нет, так же как и повестки дня этого заседания. Пользуясь случаем: если оно будет в пятницу, хотелось бы увидеть перечень вопросов, потому что важно понимать, по каким вопросам ты принимаешь то или иное решение", - сказал Разумков на брифинге во вторник.

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