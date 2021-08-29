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Зеленский (16541) СНБО (4373) энергетика (2034)

Зеленский ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз в энергетике

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Зеленский ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз в энергетике

Президент Владимир Зеленский в субботу, 28 августа, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере.

Оно было принято еще 30 июля, но вступило в силу только сейчас, сообщается в указе №452 / 2021, передает Цензор.НЕТ.

Решение СНБО, в частности, предусматривает передачу в управление "Нафтогаза" компании "Донецкоблгаз", которая в апреле стала первым действующим оператором газовых сетей, у которого отняли лицензию по распределению газа.

Также должны проверить обоснованность и приемлемость параметров стимулирующего регулирования для операторов систем распределения электроэнергии (облэнерго).

СНБО требует также установить владельцев всех облэнерго и проверить, все ли они отделены от поставщиков электроэнергии.

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Решение предусматривает разработку целого ряда законопроектов:

о замене "зеленому" тарифу;
о создании энергетической биржи для продажи электроэнергии по двусторонним аукционами;
о корпоратизации "Энергоатома";
о передаче долгов облгазов и тому подобное.

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Предлагается проработать вопрос платы за мощность для производителей электроэнергии (в целях поддержки доступного резерва генерирующих мощностей), а также создание водородного продуктопровода Украина - ЕС. Кроме того, согласно решению, Украина получит водородную стратегию.

СНБО также поставило задачу разработать план установления справедливой стоимости электрической энергии для бытовых потребителей, перейти от товарного к финансовому механизма ПСО, ввести действенное наказание за бесплатное потребление э / э и несвоевременные расчеты между участниками рынка электрической энергии и тому подобное.

Фонда государственного имущества поручили исключить из приватизационного перечня принадлежащие государству пакеты акций операторов систем распределения электрической энергии.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+17
Володимире Олександровичу, виходьте з декорацій, в яких вам так затишно і комфортно. Ворог обстрілює українську землю, яку ви дуже пафосно обіцяли захищати і відвойовувати. То хоча б скажіть щось людям.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз в энергетике - Цензор.НЕТ 7240
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29.08.2021 19:56
+9
Зеленський ввьол. Вже смішно. Там що, є що ввести?!)))
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29.08.2021 20:00
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Володимире Олександровичу, виходьте з декорацій, в яких вам так затишно і комфортно. Ворог обстрілює українську землю, яку ви дуже пафосно обіцяли захищати і відвойовувати. То хоча б скажіть щось людям.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз в энергетике - Цензор.НЕТ 7240
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29.08.2021 19:56 Ответить
Він не "дурачок",він мерзотник!
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29.08.2021 21:04 Ответить
Надо это решение ввести Вазелину. С толченным стеклом, строительным мусором и патефонными иголками. Вводить до полного позеленения.
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29.08.2021 21:13 Ответить
3.14*добол ! Призначив московського лобіста Галущенка міністром енергетики і "переживає про загрози енергетиці". Мерзота !
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29.08.2021 21:33 Ответить
значит будут веерные отключения
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29.08.2021 22:07 Ответить
"а также создание водородного продуктопровода Украина - ЕС. Источник: https://censor.net/ru/n3285158"
Возвращение гиперлупа? Зеленский ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз в энергетике - Цензор.НЕТ 2110
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29.08.2021 19:57 Ответить
Там трубы не подходит. Водород "съест нынешние трубы и не подавится.
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29.08.2021 20:48 Ответить
Ну да. Резиновые шарики не съедает, а сталь съест конечно.
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29.08.2021 20:50 Ответить
https://chem21.info/info/1625963/
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29.08.2021 20:52 Ответить
А это доступным языком. Раздел -- Дорогостоящая модернизация.

https://www.dw.com/ru/mozhno-li-zamenit-gaz-v-ukrainskoj-gts-na-zelenyj-vodorod/a-58785934
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29.08.2021 20:55 Ответить
Из Вашей статьи: " "Исследование показало, что вместе с газом можно транспортировать до 20 процентов водорода" Зеленський увів у дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз в енергетиці - Цензор.НЕТ 5946
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29.08.2021 21:21 Ответить
Так водород корродирует металл намного сильнее? Зеленський увів у дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз в енергетиці - Цензор.НЕТ 1076
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29.08.2021 21:33 Ответить
Думаю, в 5 раз слабее, но корродирует, но всё-же качать можно. Прекрасно помню, что водород в советское время хранился в стальных баллонах (сейчас не знаю). Возможно сталь там особая, но и про то, что водород съест газовую трубу за год это чисто враки.
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29.08.2021 21:41 Ответить
В эмалированных или латунных баллонах. Это кислород в стальных.
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29.08.2021 21:53 Ответить
Я себе представляю строительство латунного водородопровода... Леса вокруг трассы забиты интересующимися с ножовками в руках.
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29.08.2021 21:58 Ответить
Или эмалированного, или обшитого кевларом. Это из области утопии.
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29.08.2021 22:17 Ответить
Для хранения газообразного водорода при давлении до 100 МПа используют сварные сосуды с двух- или многослойными стенками. Внутренняя стенка такого сосуда выполнена из аустенитной нержавеющей стали или другого материала, совместимого с водородом в условиях высокого давления, внешние слои - из высокопрочных сталей. Для этих целей применяют и бесшовные толстостенные сосуды из низкоуглеродистых сталей, расчитанных на давление до 40 - 70 МПа.
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29.08.2021 21:56 Ответить
Из какого класса выгнали за неуспеваемость? Из шестого?
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29.08.2021 21:14 Ответить
Тут даже не в трубах дело. Закупаем электричество, газ, ядерное топливо, бензин, уголь но готовимся продавать водород. Смешно. Поэтому и сравнил с омеляновским гиперлупом Зеленський увів у дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз в енергетиці - Цензор.НЕТ 1870
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29.08.2021 21:24 Ответить
Ну...Я больше верю в омеляновский гиперлуп. В супермаркетах наличное бабло давно по воздухопроводам летает. А вот водород... Чуть кислорода из внешней среды и ...писец. Я уж не говорю, что вечный двигатель не работает, поэтому для получения водорода надо затратить больше енергии, чем потом отберешь от реакции сжигания. Разве шо немцы будут нам его бесплатно поставлять
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29.08.2021 21:55 Ответить
Головна і небезпечніша загроза ,це зелена пліснява !!!))))
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29.08.2021 19:58 Ответить
Зеленський ввьол. Вже смішно. Там що, є що ввести?!)))
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29.08.2021 20:00 Ответить
Вистава лялькового балагана триває !!!))))
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29.08.2021 20:01 Ответить
Люблю решения СНБО от Зе. Правда если не будет перегибать определённую палку. Кто-то скажет, что за "ноу-хау" такие, что за фокусы? Это же диктатура. А я говорю, по другому никак в такой стране как Украина. С её уровнем влияния олигархов буквально на все сферы.
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29.08.2021 20:03 Ответить
То так ,повна інвазія организма гельмінтами-політиканами !!!)))
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29.08.2021 20:06 Ответить
Я бы ещё, как раз, разрешил бы оружие для населения, легализовал бы проституцию, узаконил бы трансплантацию, распустил бы кучу ненужных ведомст, кормящихся из бюджета, после реформы и полного упразднения некоторых налогов, и уменьшение основных, они будут не нужны.
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29.08.2021 20:15 Ответить
Тебя сегодня с парада гомосеков, наверно, долго не отпускали
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29.08.2021 21:18 Ответить
и откуда такие знания, видение проблем и путей их решения? Видимо, от Б-га. Повезло нам с президентом, храни его Иегова!
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29.08.2021 20:04 Ответить
Я так понял, что хотят создать ахметэнерго?
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29.08.2021 20:12 Ответить
т.е. отключить энергоблоки АЭС это не угроза !?
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29.08.2021 20:18 Ответить
...а, вот никто не угадал: обязательно носить в Минэнерго диэлектрические перчатки и боты. Чего тут непонятно? И скажите что не так!
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29.08.2021 20:25 Ответить
А перед тим скасував фірташу борг, у 100 мільйярдів...
Так це створіння бореться з олігархами...
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29.08.2021 20:26 Ответить
Электроэнергия и теплоэнергия это вопрос безопасности страны, а не чтьи-то бизнесовые интересы. Увеличение цены на них приводит к повышению цен на всё с единственной целью - платить больше денег тем, кто диктует цены на электричество и тепло. Чем больше повышение, тем экономика становится неустойчивой и подвержена кризису отсутствия платежеспобности населения. Эти игры с энергобиржами никчему хорошому не приведут в Украине. Должна быть жесткая рентабельность энергогенерирующих предприятий без замков во Франции и яхт за 100млн$.
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29.08.2021 20:27 Ответить
Это ты к чему эту демагогию развел? к коломойскому? или фирташу? Так они тебя спрашивать про рентабельность не будут. Они будут с тебя драть столько, сколько им будет нужно. Тебе сказали про борьбу зеленского с олигархами, вот и наслаждайся процессом. Только оплатить не забудь, тем же фирташу и коломойскому. А то из квартиры выселят...
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29.08.2021 20:41 Ответить
Энергогенерирующие предприятия должны быть у государства, или подкорольны ей своей отчётность по фиксированной рентабельности - что выше в казну. Трудно понять , бот?
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29.08.2021 22:38 Ответить
Тебе трудно понять, что то, как оно должно быть и как оно есть на самом деле - это разные вещи? И то, что делает зеленский делает их еще более разными. Это понять тяжело, согласен. Но пробовать понять нужно, хотя бы затем, чтобы не платить больше.
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29.08.2021 22:48 Ответить
А що з мільйярдом дерев??? Як просувпється проект???
А супутник літає???
А скільки підприємств відкрив, з заготовлення рогів та копит???
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29.08.2021 20:32 Ответить
вовин Герус у ВР з людьми БЄ та Ахметки з Фірташем проблеми небезпеки Україні створюють за доступність ЗЕаферистів до олігархічних каналів, а цирк шапіто під вовою - РНБО тіпа гасить небезпеку...
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29.08.2021 20:33 Ответить
Ахметов снова все суды выиграет и получит компенсацию из бюджета?
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29.08.2021 20:47 Ответить
а что в этом законе плохого для Ахметова?
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29.08.2021 21:35 Ответить
Просто оставлю это здесь. Из новости ниже -
"28.08.21 10:22 "ДТЭК Энерго" Ахметова сократило убыток в первом полугодии в 32 раза"
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29.08.2021 20:48 Ответить
Молодец Ренат, так держать. Единственная компания которая латает и модернизирует свои сети, вводит новые технологии.
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29.08.2021 21:34 Ответить
В Україні проклянуть, лишень одного 3,14 - са, якого, навіть похоронити захочуть, тільки собаки...
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29.08.2021 21:07 Ответить
Зеленський увів у дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз в енергетиці - Цензор.НЕТ 5713
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29.08.2021 21:22 Ответить
Обломали зедебилов мечтающих об отмене зеленого тарифа
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29.08.2021 21:34 Ответить
Зачем Украине Верховна Рада, Кабмин, ОП и сам Президент если всё решает СНБО. Может быть лучше Данилову нужно ехать на встречу в Байденом и всё порешать?
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29.08.2021 21:37 Ответить
бла-бла-бла..
зе-зе-зе...
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29.08.2021 21:40 Ответить
Списавши 100 млрд заборгованості олігархам((((
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29.08.2021 21:46 Ответить
зендон опять разводит лохов сериалом снбо
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29.08.2021 21:53 Ответить
Дуже цікаві, як завжди, спогади Чекалкіна в інтерв"ю Зимі на Еспресо.
Звідти всього дві замальовочки й щодо вовочки, а саме перша - чи має Кремль про нього щось за пазухою, як мав на післятюремного Вітю Шапкокрада ?
Друга- Чекалкін розповів, яке бабло текло на Інтер з Кремля, де головним редактором був вова (й у вовину кишеню мабуть же) , коли вагонами сюди приїздили на Інтеровські шоу-свята- концерти показані Інтером в Україні Кіркокорви з П"єхами та інше кремлівське богемне гівно у штатському ...
Згадаймо як використали Руслану на тому ж Інтері , як вона відгецувала шоу ТАНЦІ НА МАЙДАНІ, знецінюючи Майдан 2004 -го, ...після "вчасної" втечі з Майдану Революції Гідності у найстрашнішу ніч... й де вона зараз ...
Євген Кісєльов, доречі, теж на Інтері тоді працювава й зараз на Ахметова ...
Там вжей Вересень засвічувався ...
Отака богемна історійка з минулого нашого вови-преза - тьомная ночь...
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29.08.2021 22:13 Ответить
А что это за корпоратизация энергоатома?
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29.08.2021 22:17 Ответить
Не уменьшать атомную генерацию, и не будет никаких "угроз" в энергетике.
Главная угроза в энергетике - Ахметов.
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29.08.2021 22:31 Ответить
а на новые реакторы ты деньги дашь
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29.08.2021 23:57 Ответить
Кучминская мафия натырила денег на 120 реакторов и ещё останется.
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30.08.2021 01:12 Ответить
Ну вот когда у Кучмы заберешь деньги - поговорим
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30.08.2021 10:00 Ответить
"На строительство современного блока АЭС по разным оценкам требуется 21-25 млрд евро. Учитывая сроки окупаемости (до 28 лет) и эксплуатации (40 лет), специалисты делают вывод, что уже сейчас не выгодно строить атомные гиганты." но наш гавноэксперт с Цензор.нет считает иначе, и предлагает заложить Украину в ломбард, продать пол населения на почки, чтобы развивать это направление.
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30.08.2021 10:03 Ответить
ПОЛНАЯ КОНФИСКАЦИЯ У ОЛИГАРХОВ !!!???
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30.08.2021 06:20 Ответить
 
 