Зеленский ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз в энергетике
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика
Президент Владимир Зеленский в субботу, 28 августа, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере.
Оно было принято еще 30 июля, но вступило в силу только сейчас, сообщается в указе №452 / 2021, передает Цензор.НЕТ.
Решение СНБО, в частности, предусматривает передачу в управление "Нафтогаза" компании "Донецкоблгаз", которая в апреле стала первым действующим оператором газовых сетей, у которого отняли лицензию по распределению газа.
Также должны проверить обоснованность и приемлемость параметров стимулирующего регулирования для операторов систем распределения электроэнергии (облэнерго).
СНБО требует также установить владельцев всех облэнерго и проверить, все ли они отделены от поставщиков электроэнергии.
Решение предусматривает разработку целого ряда законопроектов:
о замене "зеленому" тарифу;
о создании энергетической биржи для продажи электроэнергии по двусторонним аукционами;
о корпоратизации "Энергоатома";
о передаче долгов облгазов и тому подобное.
Предлагается проработать вопрос платы за мощность для производителей электроэнергии (в целях поддержки доступного резерва генерирующих мощностей), а также создание водородного продуктопровода Украина - ЕС. Кроме того, согласно решению, Украина получит водородную стратегию.
СНБО также поставило задачу разработать план установления справедливой стоимости электрической энергии для бытовых потребителей, перейти от товарного к финансовому механизма ПСО, ввести действенное наказание за бесплатное потребление э / э и несвоевременные расчеты между участниками рынка электрической энергии и тому подобное.
Фонда государственного имущества поручили исключить из приватизационного перечня принадлежащие государству пакеты акций операторов систем распределения электрической энергии.
Пожалуйста, подождите...
Возвращение гиперлупа?
https://www.dw.com/ru/mozhno-li-zamenit-gaz-v-ukrainskoj-gts-na-zelenyj-vodorod/a-58785934
Так це створіння бореться з олігархами...
А супутник літає???
А скільки підприємств відкрив, з заготовлення рогів та копит???
"28.08.21 10:22 "ДТЭК Энерго" Ахметова сократило убыток в первом полугодии в 32 раза"
зе-зе-зе...
Звідти всього дві замальовочки й щодо вовочки, а саме перша - чи має Кремль про нього щось за пазухою, як мав на післятюремного Вітю Шапкокрада ?
Друга- Чекалкін розповів, яке бабло текло на Інтер з Кремля, де головним редактором був вова (й у вовину кишеню мабуть же) , коли вагонами сюди приїздили на Інтеровські шоу-свята- концерти показані Інтером в Україні Кіркокорви з П"єхами та інше кремлівське богемне гівно у штатському ...
Згадаймо як використали Руслану на тому ж Інтері , як вона відгецувала шоу ТАНЦІ НА МАЙДАНІ, знецінюючи Майдан 2004 -го, ...після "вчасної" втечі з Майдану Революції Гідності у найстрашнішу ніч... й де вона зараз ...
Євген Кісєльов, доречі, теж на Інтері тоді працювава й зараз на Ахметова ...
Там вжей Вересень засвічувався ...
Отака богемна історійка з минулого нашого вови-преза - тьомная ночь...
Главная угроза в энергетике - Ахметов.