Зеленский ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз в энергетике

Президент Владимир Зеленский в субботу, 28 августа, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере.

Оно было принято еще 30 июля, но вступило в силу только сейчас, сообщается в указе №452 / 2021, передает Цензор.НЕТ.

Решение СНБО, в частности, предусматривает передачу в управление "Нафтогаза" компании "Донецкоблгаз", которая в апреле стала первым действующим оператором газовых сетей, у которого отняли лицензию по распределению газа.

Также должны проверить обоснованность и приемлемость параметров стимулирующего регулирования для операторов систем распределения электроэнергии (облэнерго).

СНБО требует также установить владельцев всех облэнерго и проверить, все ли они отделены от поставщиков электроэнергии.

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Решение предусматривает разработку целого ряда законопроектов:

о замене "зеленому" тарифу;

о создании энергетической биржи для продажи электроэнергии по двусторонним аукционами;

о корпоратизации "Энергоатома";

о передаче долгов облгазов и тому подобное.

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Предлагается проработать вопрос платы за мощность для производителей электроэнергии (в целях поддержки доступного резерва генерирующих мощностей), а также создание водородного продуктопровода Украина - ЕС. Кроме того, согласно решению, Украина получит водородную стратегию.

СНБО также поставило задачу разработать план установления справедливой стоимости электрической энергии для бытовых потребителей, перейти от товарного к финансовому механизма ПСО, ввести действенное наказание за бесплатное потребление э / э и несвоевременные расчеты между участниками рынка электрической энергии и тому подобное.

Фонда государственного имущества поручили исключить из приватизационного перечня принадлежащие государству пакеты акций операторов систем распределения электрической энергии.

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