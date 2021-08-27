Зеленский утвердил "Стратегию внешнеполитической деятельности Украины"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 30 июля 2021 года "О Стратегии внешнеполитической деятельности Украины".
Соответствующий указ №448/2021 вместе с решением СНБО и текстом Стратегии был обнародован на сайте главы государства в четверг и вступает в силу со дня его опубликования, передает Цензор.НЕТ.
Согласно указу, ответственным за выполнение решения СНБО является секретарь Совета Алексей Данилов.
Стратегия содержит основные приоритеты и стратегические цели внешнеполитической деятельности Украины: курс государства на членство в ЕС и НАТО, восстановление территориальной целостности и противодействие агрессии России, продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций, сотрудничество с другими государствами и международными организациями и пр.
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Про естрадника на параді
Нарешті, Володимире Олександровичу, після 2-х років в ролі Верховного Головнокомандуючого воюючої країни ви зрозуміли, що день Незалежності України, це - не вар'єте із пір'ям та зірками на лобі. Країна вдячна вам за військовий парад, який ви скасовували два роки поспіль, намагаючись заглянути Путіну в очі, чи казна ще куди, стоячи перед ним на колінах.
Однак, це не Вам, Володимире Олександровичу, плескали. Українці вшановувала нашу армію - державну інституцію, що має найвищий рівень довіри серед усіх державних та суспільних інститутів.
Нація вдостоювала українського воїна, чий дух і волю до перемоги ви, Володимире Олександровичу, всіляко намагаєтесь зламати.
Ви кидаєте бойових генералів за грати, ви зриваєте переозброєння армія, ви забороняєте стріляти по ворогу, ви встановлюєте грошове забезпечення військових на 30 % нижче за рівень середньої зарплати в державі, у вас звільнилося понад 150 бойових пілотів, ваша зневага до ветеранів змушує привертати увагу погрозами підірвати себе в будівлі Кабміну.
Ви хизуєтесь військовою технікою, озброєння чи флотом, який було створено, відновлено чи відремонтовано, коли ви бігали по естрадних сценах й брудно жартували про українську волю, томос, нашу армію і вступ в НАТО. Сьогодні ви сприймаєте армію як реквізит вашої сцени....
В то же время долги населения пере этими организациями остаются в прежних условиях и объемах.
Напоминаем данный законопроект в ВР подержали
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" За: 225
Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" За: 20
Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" За: 19
чтобы заткнуть гигантскую дыру в бюджете от этого решения, зеленский будет пытаться получить кредит МВФ. Зеленский фактически берет кредит для олигархов
Срочное заявление Джо Байдена из-за 7 взрывов в Кабуле, столице Афганистана. 26.08.21
https://www.aftenposten.no/verden/i/bgGl/ukraina-kaaret-til-europas-mest-korrupte-land
https://www.ui.se/utrikesmagasinet/analyser/2019/december/ukraina-behover-en-genomtankt-reformprocess/
хочется стратегически декларировать - декларации
Ті хто буде брати гроші від Зе за брудну роботу, подумайте- а чи воно того варте?
......А Нам, Украине нужно быть именно сейчас начеку!
"Президент наголосив, що він робить все, щоб нас поважали за кордоном.
Президент України Володимир Зеленський назвав три досягнення на своїй посаді. Це - суб'єктивізація України, інфраструктура та армія."
Пішов вже третій рік царювання "узєлєнських", а вони й досі хизуються досягненнями "бариг"
Воно скинуло свої обов'язки на всіх, хто поруч і кого порекомендував дЄрмак чи купив його загиблий брат... Зате собі лишило медальки олімпійців, перерізання стрічок, перемоги за рахунок "папєрєднікафф"... А! Ще гундосики по написаному для нього!
Ей, "смєтуни"! Ви ж цього хтіли? Підвищення комуналки, здорощання продуктів, локдауни коли потрібно...
Все норм? Жерете далі? Телевізор не бреше? Він один з вас? Цар хороший?
А ну нагадайте-но обісцянки найвеличнішого на минулий День Незалежності... В Сквльки ж з того воно виконало????
Наступним виконавцем обов'язків ПреЗЕдента будуть труси Могілєвської, зайці Сердючки та вагон з пап'є-маше...
Заодно подумай, бывают ли идеальные взрослые. Особенно с точки зрения детей.
. Відновлення цілісності буде, якщо займатися армією, а не блеяти на переговорах.
Культурний простір розквітне, якщо створити умови, щоб митці давали якісний продукт, а не дурні шоу.
А у нас усюди - зелене шапіто.😀😏
А стратегия Б, В,... есть?
Как и все остальные громкие заявления-пустой популистический, словесный понос от клоуна. тупая масса, в ожидани шары и чуда, выбрала, под пивко, себе подобного болвана. Это и есть реальность зрелости украинского общеста.