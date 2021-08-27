Зеленський затвердив "Стратегію зовнішньої політики України"

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 30 липня 2021 року "Про Стратегію зовнішньої політики України".

Відповідний указ №448/2021 разом з рішенням РНБО і текстом Стратегії був оприлюднений на сайті глави держави в четвер і набуває чинності з дня його опублікування, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з указом, відповідальним за виконання рішення РНБО є секретар Ради Олексій Данілов.

Стратегія містить основні пріоритети та стратегічні цілі зовнішньополітичної діяльності України: курс держави на членство в ЄС і НАТО, відновлення територіальної цілісності і протидія агресії Росії, просування українського експорту і залучення інвестицій, співпраця з іншими державами і міжнародними організаціями тощо.

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