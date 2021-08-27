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Зеленський затвердив "Стратегію зовнішньої політики України"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський затвердив

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 30 липня 2021 року "Про Стратегію зовнішньої політики України".

Відповідний указ №448/2021 разом з рішенням РНБО і текстом Стратегії був оприлюднений на сайті глави держави в четвер і набуває чинності з дня його опублікування, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з указом, відповідальним за виконання рішення РНБО є секретар Ради Олексій Данілов.

Стратегія містить основні пріоритети та стратегічні цілі зовнішньополітичної діяльності України: курс держави на членство в ЄС і НАТО, відновлення територіальної цілісності і протидія агресії Росії, просування українського експорту і залучення інвестицій, співпраця з іншими державами і міжнародними організаціями тощо.

Також читайте: Зеленський затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
я вот щас серьёзно начал переживать за Луну и Марс..
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27.08.2021 00:08
+15
Главная скрепа нынешней стратегии - смотреть в сраку ***** и черпать из нее крупицы мудрости.
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27.08.2021 00:10
+12
Вторая стратегия подряд. Стратег, мля...Из всех стратегий у него лучше всего получается стратегия развала економики и просирания государства.
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27.08.2021 00:15
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я вот щас серьёзно начал переживать за Луну и Марс..
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27.08.2021 00:08 Відповісти
Зеленский утвердил "Стратегию внешнеполитической деятельности Украины" - Цензор.НЕТ 3039
Про естрадника на параді
Нарешті, Володимире Олександровичу, після 2-х років в ролі Верховного Головнокомандуючого воюючої країни ви зрозуміли, що день Незалежності України, це - не вар'єте із пір'ям та зірками на лобі. Країна вдячна вам за військовий парад, який ви скасовували два роки поспіль, намагаючись заглянути Путіну в очі, чи казна ще куди, стоячи перед ним на колінах.
Однак, це не Вам, Володимире Олександровичу, плескали. Українці вшановувала нашу армію - державну інституцію, що має найвищий рівень довіри серед усіх державних та суспільних інститутів.
Нація вдостоювала українського воїна, чий дух і волю до перемоги ви, Володимире Олександровичу, всіляко намагаєтесь зламати.
Ви кидаєте бойових генералів за грати, ви зриваєте переозброєння армія, ви забороняєте стріляти по ворогу, ви встановлюєте грошове забезпечення військових на 30 % нижче за рівень середньої зарплати в державі, у вас звільнилося понад 150 бойових пілотів, ваша зневага до ветеранів змушує привертати увагу погрозами підірвати себе в будівлі Кабміну.
Ви хизуєтесь військовою технікою, озброєння чи флотом, який було створено, відновлено чи відремонтовано, коли ви бігали по естрадних сценах й брудно жартували про українську волю, томос, нашу армію і вступ в НАТО. Сьогодні ви сприймаєте армію як реквізит вашої сцени....
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27.08.2021 01:33 Відповісти
Шаурмен, як завжди, говорить одне, а робить з точністю протилежне. Краще переживай за дно, котре ЗЄля проб'є ще десятки разів. Зеленський затвердив "Стратегію зовнішньої політики України" - Цензор.НЕТ 5728
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27.08.2021 10:45 Відповісти
Зеленский подписал Закон № 3508-д " Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" по которому около 100 млрд. гривен задолженности за потребленный теплогенерирующим объектами крупнейших украинских олигархов подлежат списанию и частичной реструктуризации.

В то же время долги населения пере этими организациями остаются в прежних условиях и объемах.
Напоминаем данный законопроект в ВР подержали
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" За: 225
Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" За: 20
Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" За: 19

чтобы заткнуть гигантскую дыру в бюджете от этого решения, зеленский будет пытаться получить кредит МВФ. Зеленский фактически берет кредит для олигархов
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27.08.2021 18:37 Відповісти
ты ,марзота гнусавая,расскажи лучше как гопнику илюше передоз сделал,через несколько часов после задержания...шо надеялся,что он сдохнет и концы в воду?
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27.08.2021 00:08 Відповісти
шо за...?
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27.08.2021 00:48 Відповісти
...безгранична любов до Петра Алесеича...аж жаба давыть..)
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27.08.2021 14:20 Відповісти
Главная скрепа нынешней стратегии - смотреть в сраку ***** и черпать из нее крупицы мудрости.
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27.08.2021 00:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1nV2Q-4hyzg

Срочное заявление Джо Байдена из-за 7 взрывов в Кабуле, столице Афганистана. 26.08.21
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27.08.2021 00:14 Відповісти
Вторая стратегия подряд. Стратег, мля...Из всех стратегий у него лучше всего получается стратегия развала економики и просирания государства.
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27.08.2021 00:15 Відповісти
что касается привлечения инвестиций в Украину, то по этому поводу на днях верно высказалась президент Эстонии.а пока что нашей стране светят только "инвестиции" с Кипра, в виде украиденных и отмытых олигархами и шустрилами при власти госсредств
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27.08.2021 00:16 Відповісти
Помимо коррупции есть еще масса скрытых мотивов, почему Украину не ждут в ЕС. Самый простой и очевидный (для тех, кто изучал пост-военную историю Европы) - это то, что половина бюджета ЕС идет на дотации сельского хозяйства. Похожая история была с Испанией, которая в 1979 (?) году подала заявку на вступление в ЕС, но еще морозили еще 7 лет из-за того, что против Испании голосовала Франция. Франция на тот момент была главной аграрной страной ЕС и боялась конкуренции от юга Испании в распиле сельскохозяйственных дотаций. Абсурдность этих дотаций доходит до такого уровня, что в свое время сахарную свеклу начали выращивать даже в Финляндии. Теперь вопрос: зачем этим всем странам такой мощный в будущем конкурент, как Украина?
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27.08.2021 00:35 Відповісти
это да. но это не уменьшает масштабы коррупции в Украине
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27.08.2021 00:39 Відповісти
Естественно. О том, что Украина - самая коррумпированная страна Европы, наслышаны и обсуждают даже в этих ваших скандинавиях, что уж тогда говорить об Эстонии.
https://www.aftenposten.no/verden/i/bgGl/ukraina-kaaret-til-europas-mest-korrupte-land

https://www.ui.se/utrikesmagasinet/analyser/2019/december/ukraina-behover-en-genomtankt-reformprocess/
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27.08.2021 01:00 Відповісти
А может все таки Моржовия самая ,хотя нет, это уже Азиопия...
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27.08.2021 07:20 Відповісти
когда заглядываешь в глаза не фуйла, а нации -
хочется стратегически декларировать - декларации
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27.08.2021 00:16 Відповісти
стратигичиски стратигичиская стратегия
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27.08.2021 00:25 Відповісти
Ілля Пустовгар (той що облив Порошенка та учасників АТО зеленкою) зник з Печерського відділку поліції. Згодом виринув у реанімації м.Козелець, де лікарі намагаються врятувати йому життя.

Ті хто буде брати гроші від Зе за брудну роботу, подумайте- а чи воно того варте?
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27.08.2021 00:16 Відповісти
Звернення Іллі Пустовгара. Фото: instagram/illysha_a1 Не на того вказали.
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27.08.2021 11:56 Відповісти
Це не той Ілля Пустовгар. Я пишу про Петровича, а спростування писав Миколайович (історик і освічена людина).
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27.08.2021 12:28 Відповісти
Носковский,ну о чем ты мелешь?Вот провокатор.А давай собирать деньги на спасение такого же повокатора...Алкогольная интоксикация,под капельницу и через пару часов домой спать.Капельницы по скорой где ставят?Правильно,в реанимации.А тут еще "такой резонанс"...Макрону вон по морде съездил чудак,и ничего,утерся и жизнь пошла у Макрона дальше и без закидонов.Хотя во Франции не зеленки,еще не извесно,как бы он себя повел...
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27.08.2021 14:33 Відповісти
Вигороджуєш свого соратника?))) Його тихцем випустили з відділку поліції? Так. У той же день він потрапляє до реанімації. Коли будеш брати гроші від Зе- подумай кілька разів.
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27.08.2021 14:54 Відповісти
Ну що панове,або жидва нам влаштує голодомор у федеральному окрузі малоросія,або ми їх за ніч переб'ємо,вибір невеликий,та часу вже немає.
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27.08.2021 00:21 Відповісти
.а Порошенко, что на это думает?
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27.08.2021 15:02 Відповісти
Запитайте у Порошенка
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27.08.2021 15:21 Відповісти
ох блин зеленый ты диверсант кремля !!! указы оно пишет мля .. Демы развязали хутину руки. Не то чтобы Трамп был молодец, а Байден - лузер. На данный момент просто нет США в политике НИГДЕ !!!. Делай что хочешь - ответка не прилетит.. А ЕС - сами знаете кто или что..

......А Нам, Украине нужно быть именно сейчас начеку!
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27.08.2021 00:21 Відповісти
От ви всі регочете, а Вава, не покладаючи рук, "творить", те що створив його порередник.

"Президент наголосив, що він робить все, щоб нас поважали за кордоном.
Президент України Володимир Зеленський назвав три досягнення на своїй посаді. Це - суб'єктивізація України, інфраструктура та армія."
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27.08.2021 00:32 Відповісти
Ржунємагу! Зеленский утвердил "Стратегию внешнеполитической деятельности Украины" - Цензор.НЕТ 7778
Пішов вже третій рік царювання "узєлєнських", а вони й досі хизуються досягненнями "бариг" Зеленский утвердил "Стратегию внешнеполитической деятельности Украины" - Цензор.НЕТ 7778
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27.08.2021 00:34 Відповісти
Чекайте! А хіба зовнішньополітична діяльність то не прерогатива Президента відповідно до Конституції?
Воно скинуло свої обов'язки на всіх, хто поруч і кого порекомендував дЄрмак чи купив його загиблий брат... Зате собі лишило медальки олімпійців, перерізання стрічок, перемоги за рахунок "папєрєднікафф"... А! Ще гундосики по написаному для нього!
Ей, "смєтуни"! Ви ж цього хтіли? Підвищення комуналки, здорощання продуктів, локдауни коли потрібно...
Все норм? Жерете далі? Телевізор не бреше? Він один з вас? Цар хороший?
А ну нагадайте-но обісцянки найвеличнішого на минулий День Незалежності... В Сквльки ж з того воно виконало????
Наступним виконавцем обов'язків ПреЗЕдента будуть труси Могілєвської, зайці Сердючки та вагон з пап'є-маше...
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27.08.2021 00:32 Відповісти
Та лучше пусть приЗЕ!дент в большую политику и не лезет. Он и так уже во всех странах опозорился и сел в лужу
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27.08.2021 19:11 Відповісти
Криворожский Лох ****…
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27.08.2021 00:45 Відповісти
Мистер Криворожье.
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27.08.2021 00:46 Відповісти
Зеленский утвердил "Стратегию внешнеполитической деятельности Украины" - Цензор.НЕТ 6740
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27.08.2021 00:46 Відповісти
Чтобы стратегия имела шанс на успех пунктом номер один должно быть возвращение бубочкой булавы в руки взрослых.
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27.08.2021 01:55 Відповісти
..никак Петру Алексечу?
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27.08.2021 15:03 Відповісти
Взрослых. Подумай, кто соответствует этому критерию.
Заодно подумай, бывают ли идеальные взрослые. Особенно с точки зрения детей.
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27.08.2021 15:08 Відповісти
пєрвьій джєнтельмєн кріворожья на маршє.
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27.08.2021 07:11 Відповісти
я всегда считал что наша страна как минимум с 2013-14 гг. имеет курс на присоединение к ЕС и НАТО..... оказуется я ошибался наш зеленый гарантик только вчера утвердил такой вектор движения. а я то губы раскатывал......оказывается мы ещё и не начинали.....
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27.08.2021 09:30 Відповісти
Економіка в Україні зросте якщо займатися нею, а не красти гроші!
. Відновлення цілісності буде, якщо займатися армією, а не блеяти на переговорах.
Культурний простір розквітне, якщо створити умови, щоб митці давали якісний продукт, а не дурні шоу.
А у нас усюди - зелене шапіто.😀😏
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27.08.2021 10:36 Відповісти
Как многообещающе звучит!
А стратегия Б, В,... есть?
Как и все остальные громкие заявления-пустой популистический, словесный понос от клоуна. тупая масса, в ожидани шары и чуда, выбрала, под пивко, себе подобного болвана. Это и есть реальность зрелости украинского общеста.
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27.08.2021 11:23 Відповісти
Будем посмотрєть! Що вийде з цього шматка заліза-тризуб, чи пшик. Щось не віриться. Остерігаюся що в гарній упаковці якесь старе і смердотне стерво зашнуроване
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27.08.2021 13:00 Відповісти
Стратег!!!))))
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27.08.2021 18:06 Відповісти
 
 