УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14909 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
5 324 62
Зеленський (17439) РНБО (1717) енергетика (1649)

Зеленський увів у дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз в енергетиці

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Зеленський увів у дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз в енергетиці

Президент Володимир Зеленський в суботу, 28 серпня, ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо заходів із нейтралізації загроз в енергетичній сфері.

Воно було прийнято ще 30 липня, але набуло чинності тільки зараз, повідомляється в указі №452 / 2021, передає Цензор.НЕТ.

Рішення РНБО, зокрема, передбачає передачу в управління "Нафтогазу" компанії "Донецькоблгаз", яка у квітні стала першим діючим оператором газових мереж, у якого забрали ліцензію з розподілу газу.

Також мають перевірити обґрунтованість та прийнятність параметрів стимулюючого регулювання для операторів систем розподілу електричної енергії (обленерго).

РНБО вимагає також встановити власників всіх обленерго і перевірити, чи всі вони відділені від постачальників електроенергії.

Рішення передбачає розробку цілої низки законопроєктів:

  • про заміну "зеленому" тарифу;
  • про створення енергетичної біржі для продажу електроенергії за двосторонніми аукціонами;
  • про корпоратизацію "Енергоатома";
  • про передачу боргів облгазів тощо.

Пропонується опрацювати питання плати за потужність для виробників електроенергії (з метою підтримки доступного резерву генерувальних потужностей), а також створення водневого продуктопроводу Україна – ЄС. Крім того, згідно з рішенням, Україна отримає водневу стратегію.

РНБО також поставило завдання розробити план установлення справедливої вартості електричної енергії для побутових споживачів, перейти від товарного до фінансового механізму ПСО, запровадити дієве покарання за безоплатне споживання е/е і несвоєчасні розрахунки між учасниками ринку електричної енергії тощо.

Фонду державного майна доручили виключити з приватизаційного переліку належні державі пакети акцій операторів систем розподілу електричної енергії.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+17
Володимире Олександровичу, виходьте з декорацій, в яких вам так затишно і комфортно. Ворог обстрілює українську землю, яку ви дуже пафосно обіцяли захищати і відвойовувати. То хоча б скажіть щось людям.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз в энергетике - Цензор.НЕТ 7240
показати весь коментар
29.08.2021 19:56
+9
Зеленський ввьол. Вже смішно. Там що, є що ввести?!)))
показати весь коментар
29.08.2021 20:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Володимире Олександровичу, виходьте з декорацій, в яких вам так затишно і комфортно. Ворог обстрілює українську землю, яку ви дуже пафосно обіцяли захищати і відвойовувати. То хоча б скажіть щось людям.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз в энергетике - Цензор.НЕТ 7240
показати весь коментар
29.08.2021 19:56 Відповісти
Він не "дурачок",він мерзотник!
показати весь коментар
29.08.2021 21:04 Відповісти
Надо это решение ввести Вазелину. С толченным стеклом, строительным мусором и патефонными иголками. Вводить до полного позеленения.
показати весь коментар
29.08.2021 21:13 Відповісти
3.14*добол ! Призначив московського лобіста Галущенка міністром енергетики і "переживає про загрози енергетиці". Мерзота !
показати весь коментар
29.08.2021 21:33 Відповісти
значит будут веерные отключения
показати весь коментар
29.08.2021 22:07 Відповісти
"а также создание водородного продуктопровода Украина - ЕС. Источник: https://censor.net/ru/n3285158"
Возвращение гиперлупа? Зеленский ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз в энергетике - Цензор.НЕТ 2110
показати весь коментар
29.08.2021 19:57 Відповісти
Там трубы не подходит. Водород "съест нынешние трубы и не подавится.
показати весь коментар
29.08.2021 20:48 Відповісти
Ну да. Резиновые шарики не съедает, а сталь съест конечно.
показати весь коментар
29.08.2021 20:50 Відповісти
https://chem21.info/info/1625963/
показати весь коментар
29.08.2021 20:52 Відповісти
А это доступным языком. Раздел -- Дорогостоящая модернизация.

https://www.dw.com/ru/mozhno-li-zamenit-gaz-v-ukrainskoj-gts-na-zelenyj-vodorod/a-58785934
показати весь коментар
29.08.2021 20:55 Відповісти
Из Вашей статьи: " "Исследование показало, что вместе с газом можно транспортировать до 20 процентов водорода" Зеленський увів у дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз в енергетиці - Цензор.НЕТ 5946
показати весь коментар
29.08.2021 21:21 Відповісти
Так водород корродирует металл намного сильнее? Зеленський увів у дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз в енергетиці - Цензор.НЕТ 1076
показати весь коментар
29.08.2021 21:33 Відповісти
Думаю, в 5 раз слабее, но корродирует, но всё-же качать можно. Прекрасно помню, что водород в советское время хранился в стальных баллонах (сейчас не знаю). Возможно сталь там особая, но и про то, что водород съест газовую трубу за год это чисто враки.
показати весь коментар
29.08.2021 21:41 Відповісти
В эмалированных или латунных баллонах. Это кислород в стальных.
показати весь коментар
29.08.2021 21:53 Відповісти
Я себе представляю строительство латунного водородопровода... Леса вокруг трассы забиты интересующимися с ножовками в руках.
показати весь коментар
29.08.2021 21:58 Відповісти
Или эмалированного, или обшитого кевларом. Это из области утопии.
показати весь коментар
29.08.2021 22:17 Відповісти
Для хранения газообразного водорода при давлении до 100 МПа используют сварные сосуды с двух- или многослойными стенками. Внутренняя стенка такого сосуда выполнена из аустенитной нержавеющей стали или другого материала, совместимого с водородом в условиях высокого давления, внешние слои - из высокопрочных сталей. Для этих целей применяют и бесшовные толстостенные сосуды из низкоуглеродистых сталей, расчитанных на давление до 40 - 70 МПа.
показати весь коментар
29.08.2021 21:56 Відповісти
Из какого класса выгнали за неуспеваемость? Из шестого?
показати весь коментар
29.08.2021 21:14 Відповісти
Тут даже не в трубах дело. Закупаем электричество, газ, ядерное топливо, бензин, уголь но готовимся продавать водород. Смешно. Поэтому и сравнил с омеляновским гиперлупом Зеленський увів у дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз в енергетиці - Цензор.НЕТ 1870
показати весь коментар
29.08.2021 21:24 Відповісти
Ну...Я больше верю в омеляновский гиперлуп. В супермаркетах наличное бабло давно по воздухопроводам летает. А вот водород... Чуть кислорода из внешней среды и ...писец. Я уж не говорю, что вечный двигатель не работает, поэтому для получения водорода надо затратить больше енергии, чем потом отберешь от реакции сжигания. Разве шо немцы будут нам его бесплатно поставлять
показати весь коментар
29.08.2021 21:55 Відповісти
Головна і небезпечніша загроза ,це зелена пліснява !!!))))
показати весь коментар
29.08.2021 19:58 Відповісти
Зеленський ввьол. Вже смішно. Там що, є що ввести?!)))
показати весь коментар
29.08.2021 20:00 Відповісти
Вистава лялькового балагана триває !!!))))
показати весь коментар
29.08.2021 20:01 Відповісти
Люблю решения СНБО от Зе. Правда если не будет перегибать определённую палку. Кто-то скажет, что за "ноу-хау" такие, что за фокусы? Это же диктатура. А я говорю, по другому никак в такой стране как Украина. С её уровнем влияния олигархов буквально на все сферы.
показати весь коментар
29.08.2021 20:03 Відповісти
То так ,повна інвазія организма гельмінтами-політиканами !!!)))
показати весь коментар
29.08.2021 20:06 Відповісти
Я бы ещё, как раз, разрешил бы оружие для населения, легализовал бы проституцию, узаконил бы трансплантацию, распустил бы кучу ненужных ведомст, кормящихся из бюджета, после реформы и полного упразднения некоторых налогов, и уменьшение основных, они будут не нужны.
показати весь коментар
29.08.2021 20:15 Відповісти
Тебя сегодня с парада гомосеков, наверно, долго не отпускали
показати весь коментар
29.08.2021 21:18 Відповісти
и откуда такие знания, видение проблем и путей их решения? Видимо, от Б-га. Повезло нам с президентом, храни его Иегова!
показати весь коментар
29.08.2021 20:04 Відповісти
Я так понял, что хотят создать ахметэнерго?
показати весь коментар
29.08.2021 20:12 Відповісти
т.е. отключить энергоблоки АЭС это не угроза !?
показати весь коментар
29.08.2021 20:18 Відповісти
...а, вот никто не угадал: обязательно носить в Минэнерго диэлектрические перчатки и боты. Чего тут непонятно? И скажите что не так!
показати весь коментар
29.08.2021 20:25 Відповісти
А перед тим скасував фірташу борг, у 100 мільйярдів...
Так це створіння бореться з олігархами...
показати весь коментар
29.08.2021 20:26 Відповісти
Электроэнергия и теплоэнергия это вопрос безопасности страны, а не чтьи-то бизнесовые интересы. Увеличение цены на них приводит к повышению цен на всё с единственной целью - платить больше денег тем, кто диктует цены на электричество и тепло. Чем больше повышение, тем экономика становится неустойчивой и подвержена кризису отсутствия платежеспобности населения. Эти игры с энергобиржами никчему хорошому не приведут в Украине. Должна быть жесткая рентабельность энергогенерирующих предприятий без замков во Франции и яхт за 100млн$.
показати весь коментар
29.08.2021 20:27 Відповісти
Это ты к чему эту демагогию развел? к коломойскому? или фирташу? Так они тебя спрашивать про рентабельность не будут. Они будут с тебя драть столько, сколько им будет нужно. Тебе сказали про борьбу зеленского с олигархами, вот и наслаждайся процессом. Только оплатить не забудь, тем же фирташу и коломойскому. А то из квартиры выселят...
показати весь коментар
29.08.2021 20:41 Відповісти
Энергогенерирующие предприятия должны быть у государства, или подкорольны ей своей отчётность по фиксированной рентабельности - что выше в казну. Трудно понять , бот?
показати весь коментар
29.08.2021 22:38 Відповісти
Тебе трудно понять, что то, как оно должно быть и как оно есть на самом деле - это разные вещи? И то, что делает зеленский делает их еще более разными. Это понять тяжело, согласен. Но пробовать понять нужно, хотя бы затем, чтобы не платить больше.
показати весь коментар
29.08.2021 22:48 Відповісти
А що з мільйярдом дерев??? Як просувпється проект???
А супутник літає???
А скільки підприємств відкрив, з заготовлення рогів та копит???
показати весь коментар
29.08.2021 20:32 Відповісти
вовин Герус у ВР з людьми БЄ та Ахметки з Фірташем проблеми небезпеки Україні створюють за доступність ЗЕаферистів до олігархічних каналів, а цирк шапіто під вовою - РНБО тіпа гасить небезпеку...
показати весь коментар
29.08.2021 20:33 Відповісти
Ахметов снова все суды выиграет и получит компенсацию из бюджета?
показати весь коментар
29.08.2021 20:47 Відповісти
а что в этом законе плохого для Ахметова?
показати весь коментар
29.08.2021 21:35 Відповісти
Просто оставлю это здесь. Из новости ниже -
"28.08.21 10:22 "ДТЭК Энерго" Ахметова сократило убыток в первом полугодии в 32 раза"
показати весь коментар
29.08.2021 20:48 Відповісти
Молодец Ренат, так держать. Единственная компания которая латает и модернизирует свои сети, вводит новые технологии.
показати весь коментар
29.08.2021 21:34 Відповісти
В Україні проклянуть, лишень одного 3,14 - са, якого, навіть похоронити захочуть, тільки собаки...
показати весь коментар
29.08.2021 21:07 Відповісти
Зеленський увів у дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз в енергетиці - Цензор.НЕТ 5713
показати весь коментар
29.08.2021 21:22 Відповісти
Обломали зедебилов мечтающих об отмене зеленого тарифа
показати весь коментар
29.08.2021 21:34 Відповісти
Зачем Украине Верховна Рада, Кабмин, ОП и сам Президент если всё решает СНБО. Может быть лучше Данилову нужно ехать на встречу в Байденом и всё порешать?
показати весь коментар
29.08.2021 21:37 Відповісти
бла-бла-бла..
зе-зе-зе...
показати весь коментар
29.08.2021 21:40 Відповісти
Списавши 100 млрд заборгованості олігархам((((
показати весь коментар
29.08.2021 21:46 Відповісти
зендон опять разводит лохов сериалом снбо
показати весь коментар
29.08.2021 21:53 Відповісти
Дуже цікаві, як завжди, спогади Чекалкіна в інтерв"ю Зимі на Еспресо.
Звідти всього дві замальовочки й щодо вовочки, а саме перша - чи має Кремль про нього щось за пазухою, як мав на післятюремного Вітю Шапкокрада ?
Друга- Чекалкін розповів, яке бабло текло на Інтер з Кремля, де головним редактором був вова (й у вовину кишеню мабуть же) , коли вагонами сюди приїздили на Інтеровські шоу-свята- концерти показані Інтером в Україні Кіркокорви з П"єхами та інше кремлівське богемне гівно у штатському ...
Згадаймо як використали Руслану на тому ж Інтері , як вона відгецувала шоу ТАНЦІ НА МАЙДАНІ, знецінюючи Майдан 2004 -го, ...після "вчасної" втечі з Майдану Революції Гідності у найстрашнішу ніч... й де вона зараз ...
Євген Кісєльов, доречі, теж на Інтері тоді працювава й зараз на Ахметова ...
Там вжей Вересень засвічувався ...
Отака богемна історійка з минулого нашого вови-преза - тьомная ночь...
показати весь коментар
29.08.2021 22:13 Відповісти
А что это за корпоратизация энергоатома?
показати весь коментар
29.08.2021 22:17 Відповісти
Не уменьшать атомную генерацию, и не будет никаких "угроз" в энергетике.
Главная угроза в энергетике - Ахметов.
показати весь коментар
29.08.2021 22:31 Відповісти
а на новые реакторы ты деньги дашь
показати весь коментар
29.08.2021 23:57 Відповісти
Кучминская мафия натырила денег на 120 реакторов и ещё останется.
показати весь коментар
30.08.2021 01:12 Відповісти
Ну вот когда у Кучмы заберешь деньги - поговорим
показати весь коментар
30.08.2021 10:00 Відповісти
"На строительство современного блока АЭС по разным оценкам требуется 21-25 млрд евро. Учитывая сроки окупаемости (до 28 лет) и эксплуатации (40 лет), специалисты делают вывод, что уже сейчас не выгодно строить атомные гиганты." но наш гавноэксперт с Цензор.нет считает иначе, и предлагает заложить Украину в ломбард, продать пол населения на почки, чтобы развивать это направление.
показати весь коментар
30.08.2021 10:03 Відповісти
ПОЛНАЯ КОНФИСКАЦИЯ У ОЛИГАРХОВ !!!???
показати весь коментар
30.08.2021 06:20 Відповісти
 
 