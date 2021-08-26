Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О неотложных мерах по киберобороне государства", подразумевающее создание кибервойск в структуре Минобороны Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий документ №446/2021 совместно с указанным решением СНБО обнародован на сайте главы государства.
В решении СНБО отмечается, что Кабмин должен безотлагательно рассчитать объем материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания и обеспечения надлежащего функционирования кибервойск, а также объем комплектования личного состава кибервойск с учетом оптимального соотношения военнослужащих, работников Министерства обороны Украины, а также зачисленных в запас, резервистов и других категорий лиц.
"По результатам расчетов в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект по созданию и функционированию в системе Министерства обороны Украины кибервойск", - говорится в документе.
В нем отмечается, что указанное решение было принято для защиты суверенитета государства, обеспечения его обороноспособности, предотвращения вооруженного конфликта и оказанию отпора вооруженной агрессии в киберпространстве.
Указ президента вступает в силу со дня его опубликования. Согласно ему, ответственным за выполнение указанного решения СНБО является секретарь Совета Алексей Данилов.
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І скільки вам платять, от цікаво..
Хто за баблом туди йде, з такмм же успіхом можуть вдома сидіти.
https://www.youtube.com/watch?v=Y-SLuqes210
Проблема в том, что кто будет ставить задачи. Если Миша Подоляк, то деньги будут потрачены впустую. А если будет курировать Анна Маляр, как руководитель направления информационной войны, то работа будет идти в правильном направлении.
Ні бе, ні ме.. жодної життєвої позиції за своє життя не сформував.
..Україна створила кібер-війська | Watcher
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Може зробити, як "узєлєнськи"? Кинути "кліч", що створюю ферму "порохоботів", з кожного по 100 грн. за вступ, а зарплатня 1000 грн на день, а потім кинути всіх нарпизволяще
спутник посадили,
вертолет Ирокез в асфальт закатали,
межгалактический университет *********** возвели,
учителям 4 штуки баксов выслали...
А теперь будут кибервойска!!! Миллиар!!! А лучше ахулион кибервоинов!!! ЗЕ их сам наделает.
И выходить они будут, как 33 богатыря, из дырявой "Дії".