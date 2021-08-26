РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14756 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Оборона
10 692 64
Зеленский (16511) СНБО (4373) кибербезопасность (638)

Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О неотложных мерах по киберобороне государства", подразумевающее создание кибервойск в структуре Минобороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий документ №446/2021 совместно с указанным решением СНБО обнародован на сайте главы государства.

В решении СНБО отмечается, что Кабмин должен безотлагательно рассчитать объем материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания и обеспечения надлежащего функционирования кибервойск, а также объем комплектования личного состава кибервойск с учетом оптимального соотношения военнослужащих, работников Министерства обороны Украины, а также зачисленных в запас, резервистов и других категорий лиц.

"По результатам расчетов в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект по созданию и функционированию в системе Министерства обороны Украины кибервойск", - говорится в документе.

В нем отмечается, что указанное решение было принято для защиты суверенитета государства, обеспечения его обороноспособности, предотвращения вооруженного конфликта и оказанию отпора вооруженной агрессии в киберпространстве.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования. Согласно ему, ответственным за выполнение указанного решения СНБО является секретарь Совета Алексей Данилов.

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+34
Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 1730
показать весь комментарий
26.08.2021 20:21
+21
теперь и кибервойска будут бороться с Порошенко Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 6527
показать весь комментарий
26.08.2021 20:27
+18
теперь ЗЕленые троли будут на гос-зарплате из наших налогов...
показать весь комментарий
26.08.2021 20:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 1730
показать весь комментарий
26.08.2021 20:21 Ответить
Бросай курить непонятно шо ))
показать весь комментарий
26.08.2021 20:25 Ответить
я ж не з зе кодла Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 8997
показать весь комментарий
26.08.2021 20:28 Ответить
Молодці! Правильно і вчасно! Майбутні війни та вже й зараз в кіберпросторі!
показать весь комментарий
27.08.2021 05:28 Ответить
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 4979
показать весь комментарий
27.08.2021 07:19 Ответить
Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 6085
показать весь комментарий
26.08.2021 20:29 Ответить
Есть хорошая фраза из моей юности: " Если бы строители создавали наш мир так, как программисты пишут свои программы, то первый же залетевший случайно дятел разрушил бы всю цивилизацию".
показать весь комментарий
26.08.2021 20:34 Ответить
малац-цы!! скоро еще учудим влагально-менструальные войска.....фруктово-овощные войска.....мясо-рыбные....и вино-водочные!
показать весь комментарий
26.08.2021 21:45 Ответить
На Параше уже есть воздушно-космические)))))
показать весь комментарий
27.08.2021 07:12 Ответить
теперь и кибервойска будут бороться с Порошенко Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 6527
показать весь комментарий
26.08.2021 20:27 Ответить
Просто Подоляка переименовали. Всего то.
показать весь комментарий
26.08.2021 20:30 Ответить
теперь ЗЕленые троли будут на гос-зарплате из наших налогов...
показать весь комментарий
26.08.2021 20:34 Ответить
Они и были, их просто переименуют и повысят в званиях и окладах.
показать весь комментарий
26.08.2021 20:39 Ответить
Зеленкинские троли помогут ольгинским)
показать весь комментарий
26.08.2021 20:49 Ответить
Причём здесь Порошенко ?
показать весь комментарий
26.08.2021 20:40 Ответить
То зеленоботів тепер так називатимуть ?
І скільки вам платять, от цікаво..
показать весь комментарий
26.08.2021 21:12 Ответить
Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 3554
показать весь комментарий
26.08.2021 20:33 Ответить
все одно нас більше - бо ми скрізь

Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 5628
показать весь комментарий
26.08.2021 20:34 Ответить
Нова золота жила....
показать весь комментарий
26.08.2021 20:42 Ответить
Головнокомандувач, талантливые программисты и продвинутые хакеры за те бабки, которые ты платишь офицерам /солдатам ВСУ в твои новые войска служить не пойдут. А просто юзеры, это бесполезная трата бюджетных денег….
показать весь комментарий
26.08.2021 20:42 Ответить
На фронті є толк тільки від тих, хто і безкоштовно пішов би.
Хто за баблом туди йде, з такмм же успіхом можуть вдома сидіти.
показать весь комментарий
26.08.2021 20:53 Ответить
Дядя, ти колись фахівців кібернитичних операцій бачив в окопах? я те ж не бачив..... вони спроможні з Київа чи зі Львова натворити кацапамистільки неподобств та лиха шо тобі навіть й не насниттся!
показать весь комментарий
26.08.2021 22:35 Ответить
Безплатно дядя зараз тільки кошенята народжуються. я в АТО безплатних не бачив.....
показать весь комментарий
26.08.2021 22:38 Ответить
А УБД ЗЕботам будут теперь давать? Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 4807
показать весь комментарий
26.08.2021 20:45 Ответить
якщо перебиті осколком оптіковолоконні дроти зубами зажиматимуть....
показать весь комментарий
26.08.2021 22:39 Ответить
Зразу після порохоботів. бо ті активніші Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 4576
показать весь комментарий
27.08.2021 07:53 Ответить
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 3124
показать весь комментарий
26.08.2021 20:47 Ответить
Будут белее эффективно вычислять бабушек за лайки "серпу и молоту" в соцсетях Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 3492
показать весь комментарий
27.08.2021 08:45 Ответить
Замість "Великого будівництва" - "Велика інфляція". Здрастуй, "золота" осінь!
https://www.youtube.com/watch?v=Y-SLuqes210
показать весь комментарий
26.08.2021 20:49 Ответить
Протягом 14-19 років НБУ мав доволі жорстке налаштування на зниження інфляції спочатку до одиничних цифр, в перспективі до 4%. За консервативну монетарну політику банк отримав серед європейських інститутів неофіційну назву - другий Дойчебанк, що було неабиякою відзнакою. Польщі, Франції, навіть Англії - лишились позаду у послідовності політики. В кінці 16 за квотою БЮТу в Спостережній Раді НБУ, завелось одне чмо, що зберегло свою посаду при зелених. Коли в тому році міняли очільника НБУ, воно квакало, що в Україні надто низька інфляція. Публіка не надто звернула на це увагу. Але ті, кому треба, правильно зчитали месседж влади. Тож, мене не дивує рівень, який наразі маємо. Єдине, що цього разу вони не брехали про свої наміри. І це не кінець. Тарифна інфляція додасть жару, і, загалом, її зараз не зупинити, бо це важелезний потяг, що вже доволі розігнався.
показать весь комментарий
26.08.2021 23:50 Ответить
Мы начинаем квн,чи це вже було?
показать весь комментарий
26.08.2021 20:49 Ответить
Наконец-то хоть сейчас дошло. На России давно уже существуют кибервойска, которые заставили нервничать Байдена и активно вмешиваются в предвыборную кампанию Германии.
Проблема в том, что кто будет ставить задачи. Если Миша Подоляк, то деньги будут потрачены впустую. А если будет курировать Анна Маляр, как руководитель направления информационной войны, то работа будет идти в правильном направлении.
показать весь комментарий
26.08.2021 20:50 Ответить
При шмаркле в нашій країні як при міфічному цареві (як пак його) усе перетворюється в лайно.
показать весь комментарий
26.08.2021 21:08 Ответить
а шо єту Маляр американцы из сил спецопераций ВС США в Форт Бреге психологической войне учили? ты наверное немного не понял - речь идет о создании компонента кибер/психологических операций в ВСУ а не о внешнеполитической пропаганде на державному ривне
показать весь комментарий
26.08.2021 22:48 Ответить
на расее существуют кибер-террористы, а не кибер-войска Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 237
показать весь комментарий
26.08.2021 23:14 Ответить
Урфин Джус и его деревянные солдаты.
показать весь комментарий
26.08.2021 20:50 Ответить
Будуть по айпі вичисляти хто ображає і так ображеного з дитинства ***********))
показать весь комментарий
26.08.2021 20:51 Ответить
Бубочка був присутній, коли вводив???
показать весь комментарий
26.08.2021 20:56 Ответить
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 2601
показать весь комментарий
26.08.2021 20:59 Ответить
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 105 Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 8898 Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 4633+300%
показать весь комментарий
27.08.2021 08:46 Ответить
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 1909....
показать весь комментарий
26.08.2021 21:09 Ответить
Побачимо десант на Цензорі ?
показать весь комментарий
26.08.2021 21:11 Ответить
Ти ж сам до зелепухів належиш.
Ні бе, ні ме.. жодної життєвої позиції за своє життя не сформував.
показать весь комментарий
26.08.2021 21:33 Ответить
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 6821 Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 4632
показать весь комментарий
26.08.2021 21:25 Ответить
Тепер подоляківські ботоферми з держбюджета фінансуватись будуть.
показать весь комментарий
26.08.2021 21:31 Ответить
такие войска конечно нужны как и войска пропаганды мощнее российских...НО ...это же бабки которые нельзя контролировать...А это именно то что нужно зеленому ворью
показать весь комментарий
26.08.2021 21:35 Ответить
Про це йдеться в оновленому законі про захист інформації, який було оприлюднено на сайті Верховної Ради. За словами керівника групи Івана Соколова, до цього команда, яку було створено в 2007 році, працювала на громадських засадах, хоч і кооперувала діяльність з держслужбою. На даний момент в CERT-UA - 10 людей, але в перспективі очікується збільшення штату. · 22 Травня 2014

..Україна створила кібер-війська | Watcher
. Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 1156
показать весь комментарий
26.08.2021 21:39 Ответить
Ботоферми теж відстежувати будуть? Може, нарешті, знайдуть порохоботів
показать весь комментарий
26.08.2021 21:45 Ответить
Одні й ті самі ідіоти кажуть, що Порошенко дуже жадібний і що він витрачає мільони на ботоферми та замовні опитування Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 8627
показать весь комментарий
26.08.2021 22:40 Ответить
Нажаль, в мене немає стільки грошей на волонтерство, що б бути таким же "жадібним" як Порох... Але роблю все, що можу... Може саме цієї "краплини" десь і не вистачить...
Може зробити, як "узєлєнськи"? Кинути "кліч", що створюю ферму "порохоботів", з кожного по 100 грн. за вступ, а зарплатня 1000 грн на день, а потім кинути всіх нарпизволяще Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 3150
показать весь комментарий
26.08.2021 22:57 Ответить
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 5049
показать весь комментарий
26.08.2021 23:03 Ответить
зеля-хуйло!
показать весь комментарий
26.08.2021 22:02 Ответить
-Ти де служив? -В твітері.Охороняв кордони сторінки президента. -Дідько.Я чув там було гараче. -Ти навіть не уявляєш.Тільки заходиш в реплаї до посту президента і...кожен день одні заруби."Де підкріплення, Подоляк!?" - кричали мої товариші,коли їх безжально банили... Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 5809
показать весь комментарий
26.08.2021 22:39 Ответить
Деревья запустили,
спутник посадили,
вертолет Ирокез в асфальт закатали,
межгалактический университет *********** возвели,
учителям 4 штуки баксов выслали...

А теперь будут кибервойска!!! Миллиар!!! А лучше ахулион кибервоинов!!! ЗЕ их сам наделает.
И выходить они будут, как 33 богатыря, из дырявой "Дії". Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 5687
показать весь комментарий
26.08.2021 22:49 Ответить
Капец теперь порохоботам Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 5726 Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 9920 Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 4521
показать весь комментарий
26.08.2021 23:15 Ответить
А, вооружение у киберов будут лазерные бластеры, вау, хачу в армию, но со своим дивпном...
показать весь комментарий
27.08.2021 01:47 Ответить
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 5657
показать весь комментарий
27.08.2021 07:20 Ответить
Не скучно тут у нас в Украине.!!! Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 364 Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 1186 Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 4938 Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 4938
показать весь комментарий
27.08.2021 08:47 Ответить
Цікаво, що буде безкориснішою ямою для бюджетних коштів: кібер-поліція чи ці нові кібер-війська.
показать весь комментарий
27.08.2021 10:29 Ответить
Маю надію що будуть "великі кібер армійці" чи "велика кібер армія". Інакше то не комільфо)))
показать весь комментарий
27.08.2021 11:06 Ответить
киберполиция же есть, давайте тогда уже кибер набу, киберпрокуратура, кибербеня...
показать весь комментарий
27.08.2021 11:42 Ответить
 
 