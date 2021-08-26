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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про невідкладні заходи щодо кібероборони держави", що має на увазі створення кібервійськ у структурі Міноборони України.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний документ №446/2021 спільно з зазначеним рішенням РНБО оприлюднено на сайті глави держави.

У рішенні РНБО зазначається, що Кабмін повинен невідкладно розрахувати обсяг матеріально-технічних і фінансових ресурсів, необхідних для створення та забезпечення належного функціонування кібервійськ, а також обсяг комплектування особового складу кібервійськ з урахуванням оптимального співвідношення військовослужбовців, працівників Міністерства оборони України, а також зарахованих у запас, резервістів та інших категорій осіб.

"За результатами розрахунків у двомісячний термін розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт щодо створення та функціонування в системі Міністерства оборони України кібервійськ", - сказано в документі.

У ньому наголошується, що вказане рішення було прийнято для захисту суверенітету держави, забезпечення її обороноздатності, запобігання збройному конфлікту і надання відсічі збройній агресії в кіберпросторі.

Указ президента набирає чинності з дня його опублікування. Згідно з ним, відповідальним за виконання цього рішення РНБО є секретар Ради Олексій Данілов.
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Топ коментарі
+34
Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 1730
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26.08.2021 20:21
+21
теперь и кибервойска будут бороться с Порошенко Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 6527
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26.08.2021 20:27
+18
теперь ЗЕленые троли будут на гос-зарплате из наших налогов...
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26.08.2021 20:34
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Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 1730
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26.08.2021 20:21 Відповісти
Бросай курить непонятно шо ))
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26.08.2021 20:25 Відповісти
я ж не з зе кодла Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 8997
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26.08.2021 20:28 Відповісти
Молодці! Правильно і вчасно! Майбутні війни та вже й зараз в кіберпросторі!
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27.08.2021 05:28 Відповісти
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 4979
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27.08.2021 07:19 Відповісти
Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 6085
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26.08.2021 20:29 Відповісти
Есть хорошая фраза из моей юности: " Если бы строители создавали наш мир так, как программисты пишут свои программы, то первый же залетевший случайно дятел разрушил бы всю цивилизацию".
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26.08.2021 20:34 Відповісти
малац-цы!! скоро еще учудим влагально-менструальные войска.....фруктово-овощные войска.....мясо-рыбные....и вино-водочные!
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26.08.2021 21:45 Відповісти
На Параше уже есть воздушно-космические)))))
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27.08.2021 07:12 Відповісти
теперь и кибервойска будут бороться с Порошенко Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 6527
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26.08.2021 20:27 Відповісти
Просто Подоляка переименовали. Всего то.
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26.08.2021 20:30 Відповісти
теперь ЗЕленые троли будут на гос-зарплате из наших налогов...
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26.08.2021 20:34 Відповісти
Они и были, их просто переименуют и повысят в званиях и окладах.
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26.08.2021 20:39 Відповісти
Зеленкинские троли помогут ольгинским)
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26.08.2021 20:49 Відповісти
Причём здесь Порошенко ?
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26.08.2021 20:40 Відповісти
То зеленоботів тепер так називатимуть ?
І скільки вам платять, от цікаво..
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26.08.2021 21:12 Відповісти
Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 3554
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26.08.2021 20:33 Відповісти
все одно нас більше - бо ми скрізь

Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск - Цензор.НЕТ 5628
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26.08.2021 20:34 Відповісти
Нова золота жила....
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26.08.2021 20:42 Відповісти
Головнокомандувач, талантливые программисты и продвинутые хакеры за те бабки, которые ты платишь офицерам /солдатам ВСУ в твои новые войска служить не пойдут. А просто юзеры, это бесполезная трата бюджетных денег….
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26.08.2021 20:42 Відповісти
На фронті є толк тільки від тих, хто і безкоштовно пішов би.
Хто за баблом туди йде, з такмм же успіхом можуть вдома сидіти.
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26.08.2021 20:53 Відповісти
Дядя, ти колись фахівців кібернитичних операцій бачив в окопах? я те ж не бачив..... вони спроможні з Київа чи зі Львова натворити кацапамистільки неподобств та лиха шо тобі навіть й не насниттся!
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26.08.2021 22:35 Відповісти
Безплатно дядя зараз тільки кошенята народжуються. я в АТО безплатних не бачив.....
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26.08.2021 22:38 Відповісти
А УБД ЗЕботам будут теперь давать? Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 4807
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26.08.2021 20:45 Відповісти
якщо перебиті осколком оптіковолоконні дроти зубами зажиматимуть....
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26.08.2021 22:39 Відповісти
Зразу після порохоботів. бо ті активніші Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 4576
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27.08.2021 07:53 Відповісти
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 3124
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26.08.2021 20:47 Відповісти
Будут белее эффективно вычислять бабушек за лайки "серпу и молоту" в соцсетях Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 3492
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27.08.2021 08:45 Відповісти
Замість "Великого будівництва" - "Велика інфляція". Здрастуй, "золота" осінь!
https://www.youtube.com/watch?v=Y-SLuqes210
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26.08.2021 20:49 Відповісти
Протягом 14-19 років НБУ мав доволі жорстке налаштування на зниження інфляції спочатку до одиничних цифр, в перспективі до 4%. За консервативну монетарну політику банк отримав серед європейських інститутів неофіційну назву - другий Дойчебанк, що було неабиякою відзнакою. Польщі, Франції, навіть Англії - лишились позаду у послідовності політики. В кінці 16 за квотою БЮТу в Спостережній Раді НБУ, завелось одне чмо, що зберегло свою посаду при зелених. Коли в тому році міняли очільника НБУ, воно квакало, що в Україні надто низька інфляція. Публіка не надто звернула на це увагу. Але ті, кому треба, правильно зчитали месседж влади. Тож, мене не дивує рівень, який наразі маємо. Єдине, що цього разу вони не брехали про свої наміри. І це не кінець. Тарифна інфляція додасть жару, і, загалом, її зараз не зупинити, бо це важелезний потяг, що вже доволі розігнався.
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26.08.2021 23:50 Відповісти
Мы начинаем квн,чи це вже було?
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26.08.2021 20:49 Відповісти
Наконец-то хоть сейчас дошло. На России давно уже существуют кибервойска, которые заставили нервничать Байдена и активно вмешиваются в предвыборную кампанию Германии.
Проблема в том, что кто будет ставить задачи. Если Миша Подоляк, то деньги будут потрачены впустую. А если будет курировать Анна Маляр, как руководитель направления информационной войны, то работа будет идти в правильном направлении.
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26.08.2021 20:50 Відповісти
При шмаркле в нашій країні як при міфічному цареві (як пак його) усе перетворюється в лайно.
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26.08.2021 21:08 Відповісти
а шо єту Маляр американцы из сил спецопераций ВС США в Форт Бреге психологической войне учили? ты наверное немного не понял - речь идет о создании компонента кибер/психологических операций в ВСУ а не о внешнеполитической пропаганде на державному ривне
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26.08.2021 22:48 Відповісти
на расее существуют кибер-террористы, а не кибер-войска Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 237
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26.08.2021 23:14 Відповісти
Урфин Джус и его деревянные солдаты.
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26.08.2021 20:50 Відповісти
Будуть по айпі вичисляти хто ображає і так ображеного з дитинства ***********))
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26.08.2021 20:51 Відповісти
Бубочка був присутній, коли вводив???
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26.08.2021 20:56 Відповісти
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 2601
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26.08.2021 20:59 Відповісти
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 105 Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 8898 Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 4633+300%
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27.08.2021 08:46 Відповісти
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 1909....
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26.08.2021 21:09 Відповісти
Побачимо десант на Цензорі ?
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26.08.2021 21:11 Відповісти
Ти ж сам до зелепухів належиш.
Ні бе, ні ме.. жодної життєвої позиції за своє життя не сформував.
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26.08.2021 21:33 Відповісти
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 6821 Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 4632
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26.08.2021 21:25 Відповісти
Тепер подоляківські ботоферми з держбюджета фінансуватись будуть.
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26.08.2021 21:31 Відповісти
такие войска конечно нужны как и войска пропаганды мощнее российских...НО ...это же бабки которые нельзя контролировать...А это именно то что нужно зеленому ворью
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26.08.2021 21:35 Відповісти
Про це йдеться в оновленому законі про захист інформації, який було оприлюднено на сайті Верховної Ради. За словами керівника групи Івана Соколова, до цього команда, яку було створено в 2007 році, працювала на громадських засадах, хоч і кооперувала діяльність з держслужбою. На даний момент в CERT-UA - 10 людей, але в перспективі очікується збільшення штату. · 22 Травня 2014

..Україна створила кібер-війська | Watcher
. Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 1156
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26.08.2021 21:39 Відповісти
Ботоферми теж відстежувати будуть? Може, нарешті, знайдуть порохоботів
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26.08.2021 21:45 Відповісти
Одні й ті самі ідіоти кажуть, що Порошенко дуже жадібний і що він витрачає мільони на ботоферми та замовні опитування Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 8627
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26.08.2021 22:40 Відповісти
Нажаль, в мене немає стільки грошей на волонтерство, що б бути таким же "жадібним" як Порох... Але роблю все, що можу... Може саме цієї "краплини" десь і не вистачить...
Може зробити, як "узєлєнськи"? Кинути "кліч", що створюю ферму "порохоботів", з кожного по 100 грн. за вступ, а зарплатня 1000 грн на день, а потім кинути всіх нарпизволяще Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 3150
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26.08.2021 22:57 Відповісти
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 5049
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26.08.2021 23:03 Відповісти
зеля-хуйло!
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26.08.2021 22:02 Відповісти
-Ти де служив? -В твітері.Охороняв кордони сторінки президента. -Дідько.Я чув там було гараче. -Ти навіть не уявляєш.Тільки заходиш в реплаї до посту президента і...кожен день одні заруби."Де підкріплення, Подоляк!?" - кричали мої товариші,коли їх безжально банили... Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 5809
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26.08.2021 22:39 Відповісти
Деревья запустили,
спутник посадили,
вертолет Ирокез в асфальт закатали,
межгалактический университет *********** возвели,
учителям 4 штуки баксов выслали...

А теперь будут кибервойска!!! Миллиар!!! А лучше ахулион кибервоинов!!! ЗЕ их сам наделает.
И выходить они будут, как 33 богатыря, из дырявой "Дії". Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 5687
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26.08.2021 22:49 Відповісти
Капец теперь порохоботам Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 5726 Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 9920 Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 4521
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26.08.2021 23:15 Відповісти
А, вооружение у киберов будут лазерные бластеры, вау, хачу в армию, но со своим дивпном...
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27.08.2021 01:47 Відповісти
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 5657
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27.08.2021 07:20 Відповісти
Не скучно тут у нас в Украине.!!! Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 364 Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 1186 Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 4938 Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ - Цензор.НЕТ 4938
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27.08.2021 08:47 Відповісти
Цікаво, що буде безкориснішою ямою для бюджетних коштів: кібер-поліція чи ці нові кібер-війська.
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27.08.2021 10:29 Відповісти
Маю надію що будуть "великі кібер армійці" чи "велика кібер армія". Інакше то не комільфо)))
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27.08.2021 11:06 Відповісти
киберполиция же есть, давайте тогда уже кибер набу, киберпрокуратура, кибербеня...
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27.08.2021 11:42 Відповісти
 
 