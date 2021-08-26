Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про невідкладні заходи щодо кібероборони держави", що має на увазі створення кібервійськ у структурі Міноборони України.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний документ №446/2021 спільно з зазначеним рішенням РНБО оприлюднено на сайті глави держави.
У рішенні РНБО зазначається, що Кабмін повинен невідкладно розрахувати обсяг матеріально-технічних і фінансових ресурсів, необхідних для створення та забезпечення належного функціонування кібервійськ, а також обсяг комплектування особового складу кібервійськ з урахуванням оптимального співвідношення військовослужбовців, працівників Міністерства оборони України, а також зарахованих у запас, резервістів та інших категорій осіб.
"За результатами розрахунків у двомісячний термін розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт щодо створення та функціонування в системі Міністерства оборони України кібервійськ", - сказано в документі.
У ньому наголошується, що вказане рішення було прийнято для захисту суверенітету держави, забезпечення її обороноздатності, запобігання збройному конфлікту і надання відсічі збройній агресії в кіберпросторі.
Указ президента набирає чинності з дня його опублікування. Згідно з ним, відповідальним за виконання цього рішення РНБО є секретар Ради Олексій Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
І скільки вам платять, от цікаво..
Хто за баблом туди йде, з такмм же успіхом можуть вдома сидіти.
https://www.youtube.com/watch?v=Y-SLuqes210
Проблема в том, что кто будет ставить задачи. Если Миша Подоляк, то деньги будут потрачены впустую. А если будет курировать Анна Маляр, как руководитель направления информационной войны, то работа будет идти в правильном направлении.
Ні бе, ні ме.. жодної життєвої позиції за своє життя не сформував.
..Україна створила кібер-війська | Watcher
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Може зробити, як "узєлєнськи"? Кинути "кліч", що створюю ферму "порохоботів", з кожного по 100 грн. за вступ, а зарплатня 1000 грн на день, а потім кинути всіх нарпизволяще
спутник посадили,
вертолет Ирокез в асфальт закатали,
межгалактический университет *********** возвели,
учителям 4 штуки баксов выслали...
А теперь будут кибервойска!!! Миллиар!!! А лучше ахулион кибервоинов!!! ЗЕ их сам наделает.
И выходить они будут, как 33 богатыря, из дырявой "Дії".