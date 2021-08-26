Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення кібервійськ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про невідкладні заходи щодо кібероборони держави", що має на увазі створення кібервійськ у структурі Міноборони України.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний документ №446/2021 спільно з зазначеним рішенням РНБО оприлюднено на сайті глави держави.

У рішенні РНБО зазначається, що Кабмін повинен невідкладно розрахувати обсяг матеріально-технічних і фінансових ресурсів, необхідних для створення та забезпечення належного функціонування кібервійськ, а також обсяг комплектування особового складу кібервійськ з урахуванням оптимального співвідношення військовослужбовців, працівників Міністерства оборони України, а також зарахованих у запас, резервістів та інших категорій осіб.

"За результатами розрахунків у двомісячний термін розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт щодо створення та функціонування в системі Міністерства оборони України кібервійськ", - сказано в документі.

У ньому наголошується, що вказане рішення було прийнято для захисту суверенітету держави, забезпечення її обороноздатності, запобігання збройному конфлікту і надання відсічі збройній агресії в кіберпросторі.

Указ президента набирає чинності з дня його опублікування. Згідно з ним, відповідальним за виконання цього рішення РНБО є секретар Ради Олексій Данілов.