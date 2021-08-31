С начала года Украина из-за экологических преступлений понесла убытки более чем на 163 млн грн, - и.о. директора ГБР Сухачев

Незаконные рубки лесов, противоправная добыча полезных ископаемых и уничтожение объектов природно-заповедного фонда - это лишь часть большого перечня преступлений против окружающей среды, которые регулярно разоблачают работники ГБР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР, об этих и других результатах работы в сфере противодействия преступлениям против экологии шла речь во время рабочего совещания у и.о. директора ГБР Алексея Сухачева.

Только в 2021 году Бюро расследовало 367 уголовных производств по экологическим преступлениям. В результате 168 лицам сообщено о подозрении, в суд уже направлено 67 обвинительных актов в отношении 134 человек.

"Размер установленных убытков в уже направленных в суд уголовных производствах составил более 163 млн гривен, в том числе 90 млн гривен - через незаконную порубку леса. И, я уверен, что это лишь часть нарушений, четко указывает на катастрофическую масштабность преступной деятельности в этой сфере", - отметил Алексей Сухачев.

Преимущественно подобные преступления происходят из-за халатности и при содействии работников лесной сферы, наоборот должны им противодействовать.

Больше всего фактов незаконных вырубок лесов работники ГБР обнаружили в Харьковской (47), Закарпатской (34) и Черновицкой (26) областях. В большинстве из них уже установлены объемы нанесенных государству убытков, но эта работа продолжается.

Значительные финансовые потери установлены в Киевской (51 млн грн), Харьковской (19,5 млн грн) и Волынской (более 17,2 млн грн) областях. Более половины от общей суммы убытков досталось именно на эти регионы.

"Наша задача, - подчеркнул Алексей Сухачев - не только не сбавлять темпы противодействия этим преступлениям, но и предотвращать их там, где это еще возможно".

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Исполняющий обязанности директора ГБР отметил, что на восстановление лесного фонда государство также выделяет немалые средства и работники ГБР должны внимательно следить за порядком и эффективностью их использования.

Среди резонансных "экологических" дел этого года:

- Масштабные незаконные порубки в Киевской области, которые нанесли ущерб государству более 13 млн грн;

- Вырубка деревьев в заповедной зоне Шацкого нацпарка на 16 млн гривен;

- Ущерб более чем 8 млн гривен из-за незаконной вырубки леса в Харьковской области.