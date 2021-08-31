В Еврокомиссии готовы провести консультации с Украиной по "Северному потоку - 2"
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Европейская комиссия заявляет о своей готовности провести консультации, запрошенные Киевом по причине дальнейшей реализации проекта "Северный поток-2", который угрожает безопасности Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в Европейской комиссии.
"Мы направили нашим украинским коллегам ответ, в котором выразили готовность обсуждать и продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой. Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим вопросам, в том числе, по вопросам энергетики и с нетерпением ждем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами, как лучше всего выполнить их запрос о консультациях", - отметили в Еврокомиссии.
В Брюсселе добавили, что ЕС "по-прежнему придает большое значение энергетической безопасности Украины".
"Мы по-прежнему готовы обсудить любые волнующие Украину вопросы", - добавили в Еврокомиссии.
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