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В Еврокомиссии готовы провести консультации с Украиной по "Северному потоку - 2"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В Еврокомиссии готовы провести консультации с Украиной по

Европейская комиссия заявляет о своей готовности провести консультации, запрошенные Киевом по причине дальнейшей реализации проекта "Северный поток-2", который угрожает безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в Европейской комиссии.

"Мы направили нашим украинским коллегам ответ, в котором выразили готовность обсуждать и продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой. Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим вопросам, в том числе, по вопросам энергетики и с нетерпением ждем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами, как лучше всего выполнить их запрос о консультациях", - отметили в Еврокомиссии.

В Брюсселе добавили, что ЕС "по-прежнему придает большое значение энергетической безопасности Украины". 

"Мы по-прежнему готовы обсудить любые волнующие Украину вопросы", - добавили в Еврокомиссии.

Читайте: Вице-президент Еврокомиссии Домбровскис о "Северном потоке-2": Будем следить, чтобы он не привел к проблемам для Украины

Автор: Богдан Гуньковський
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В Еврокомиссии готовы провести консультации с Украиной по "Северному потоку - 2" - Цензор.НЕТ 6598
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31.08.2021 13:33 Ответить
спочатку достроїмо, а потім будемо консультуватись з Україною
духовні скрєпи опановують Євросоюз
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31.08.2021 13:35 Ответить
Спонсоры Х#йла ...
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31.08.2021 13:40 Ответить
для чего? чтоб поржать, теперь будем газ покупать в германии втридорога
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31.08.2021 13:41 Ответить
А где надо покупать, у пуйла что ли ?
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31.08.2021 13:43 Ответить
а почему энергию, уголь, нефть, можем покупать и еще херову тучу всего на миллиарды, а газ не можем? наверно потому что прокладки нефига не получат? нас тупо доят, мы комуналку оплатить не можем,а кто то карманы набивает.
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01.09.2021 00:30 Ответить
Тю та що ж це за такі санкціі європи і америкі при ціх санкціях параша будує міст в крим і будує північний потік і не один так проти кого санкціі проти параші чи украіни
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31.08.2021 13:48 Ответить
ЕК ответила озабоченностью, ну а дальше по плану, вплоть до чрезвычайной и крайней озабоченности В Еврокомиссии готовы провести консультации с Украиной по "Северному потоку - 2" - Цензор.НЕТ 7913
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31.08.2021 14:21 Ответить
Поздно пить Боржоми! В Еврокомиссии готовы провести консультации с Украиной по "Северному потоку - 2" - Цензор.НЕТ 9175
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31.08.2021 14:25 Ответить
 
 