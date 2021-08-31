Госпогранслужба начала применять электронную проверку COVID-сертификатов

Новый цифровой фильтр подтверждает вакцинацию, отрицательный результат тестирования или выздоровление от болезни.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, информирует Цензор.НЕТ.

"Пограничники получили электронные устройства с программным обеспечением "SafeBorder". Программа предусматривает возможность автоматизированной проверки поддельных и недействительных сертификатов и их принадлежности соответствующему лицу. Каждый COVID-сертификат имеет уникальный электронный идентификатор и QR-код", - сказано в сообщении.

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Сообщается, что к сети подключены почти 40 стран. Сегодня пограничники уже проверили более 60 тысяч цифровых COVID-сертификатов при оформлении граждан на въезд в Украину.