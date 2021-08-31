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Подделать COVID-сертификат в "Дії" невозможно, - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подделать COVID-сертификат в "Дії" невозможно, - Минцифры

Купить сертификат с занесением в базу "Дія" нельзя. Приложение подтягивает информацию из электронной системы Минздрава.

Процесс подделки сертификата о вакцинации сложный, но возможный на уровне медицинских работников, которые заносят информацию о вакцинации в электронную систему, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если заплатить деньги врачу, и он вам сертификат подделает, то "Дія" его подтянет. Ведь приложение устроено так, что показывает данные из реестров. Мы не анализируем данные на правдивость, ведь за это отвечают определенные системы. Но купить сертификат с занесением в базу "Дії" нельзя. "Дія" показывает данные из электронной системы здравоохранения", - пояснил руководитель по развитию электронных услуг у Минцифры Мстислав Баник.

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Вместе с тем, как сказали в киберполиции, за подделку самого сертификата и печатей на нем можно получить до 3 лет ограничения свободы, а за повторное правонарушение или групповое преступление - есть риск сесть на 5 лет в тюрьму.

Кроме этого, за использование подделок в Украине предусмотрено наказание от 850 гривен штрафа до 2 лет за решеткой.

Вместе с тем внесение ложной информации в электронную систему Минздрава медикам будет стоить от 17 тысяч гривен штрафа до двух лет исправительных работ.

Если же в систему вмешался кто-то, кто по закону не имеет к ней доступа ему грозит до 5 лет ограничения свободы или до 3 лет в тюрьмы.

Сейчас в Украине работают над усилением ответственности за фальсификацию медицинских документов, в частности свидетельств и сертификатов о вакцинации.

Так, на одном из последних заседаний Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину разработать и направить в парламент соответствующий проект закона.

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Топ комментарии
+6
ДИЕЙ пользуются только люди, которые не понимают что ДИЯ это троянский конь, который собирает персональные данные о человеке со всех баз данных плюс почта, плюс все аккаунты, плюс счета в банках плюс все соцсети, плюс твои контакты и звонки, местоположение, все твои фото, трафик, логи и т.д. Я уже не говорю про удаленную прослушку.
Читайте новый проект закона Про СБУ
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31.08.2021 09:48
+5
Но возможно купить Подделать COVID-сертификат в "Дії" невозможно, - Минцифры - Цензор.НЕТ 1159
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31.08.2021 09:44
+3
а зачем она нужна? паспорт или айду карту можно просто сфоткать. права от машины разве что. Записались все в очередь через дию и толку? Сертификат в распечатаном виде. Про сбор информации похоже. Пойду удалю, чтобы срани на телефоне не было
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31.08.2021 09:58
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Но возможно купить Подделать COVID-сертификат в "Дії" невозможно, - Минцифры - Цензор.НЕТ 1159
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31.08.2021 09:44 Ответить
Можно, канешно, с врачиком порешунькать, но врачик должен быть как минимум близким родычем.
Потому шо за те деньги, шо антивакс готов заплатить - на тюрьму попадать даже стыдно как-то.
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31.08.2021 09:58 Ответить
Так это проблема дии или все же проблема в том, что у нас в стране по сути можно купить почти все от малого до велика? Коррупционеры же сидят только там где то в Киеве, ага...
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31.08.2021 11:17 Ответить
ДИЕЙ пользуются только люди, которые не понимают что ДИЯ это троянский конь, который собирает персональные данные о человеке со всех баз данных плюс почта, плюс все аккаунты, плюс счета в банках плюс все соцсети, плюс твои контакты и звонки, местоположение, все твои фото, трафик, логи и т.д. Я уже не говорю про удаленную прослушку.
Читайте новый проект закона Про СБУ
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31.08.2021 09:48 Ответить
а зачем она нужна? паспорт или айду карту можно просто сфоткать. права от машины разве что. Записались все в очередь через дию и толку? Сертификат в распечатаном виде. Про сбор информации похоже. Пойду удалю, чтобы срани на телефоне не было
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31.08.2021 09:58 Ответить
Бред, вы хотя-бы если сами верите, людей не запутывайте. Дія это не проект массонов, у Apple, Android OS есть четкие ограничения (со вторым там поменьше так как это опенсорс). Так вот, все что Дія хочет получить так или иначе требует подтверждения от пользователя, ничего тайного она не имеет, если вы сами не дали ей права на все.

А про персональные данные, хм могу поспорить что фото паспорта, уже давно в интернете гуляет.
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31.08.2021 10:00 Ответить
...только вопрос.... Кому Вы нахер нужны? Великий политический деятель или террорист?..))))
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31.08.2021 10:13 Ответить
Сразу видно что ты никто и тебя зовут никак. У нас в Украине таких называют быдлом.
Ну а я небезразличный к беспределу власти гражданин Украины, по совместимости налогоплательщик и потенциальная жертва корумпированных силовых структур и коррумпированных судов.
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31.08.2021 10:23 Ответить
... Повторно повторю.... Более чётко..чтобы дошло!!! Кому ТЫ нахер нужен? Если тобой заняться... то через 10 минут те кому надо будет знать о тебе всё... не говоря уж о какой то там почте.. местоположении и прочем и прочем. Ну а если ты потенциальная жертва... то что ж тут скажешь. Судя по бреду и откровенному профанизму... написанному выше... тут не поспоришь!!!)))
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31.08.2021 10:32 Ответить
Ты дебил, пересмотревший фантастических боевиков. Підробити COVID-сертифікат в "Дії" неможливо, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 1066
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31.08.2021 11:00 Ответить
... тузик... Ты даже не смешон!!! Ты реально Русский Алкаш !! Видимо в угаре регистрировался!? Сам то писал..что Дия..(простейшая услуга) способна всё информационное взять ... А вот по одному идиоту... зная его ФИО узнать невозможно )))) Фантастический боевик говоришь? Реально дорогой ..успокойся!!! Ты реально НАХЕР никому не нужен. )))
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31.08.2021 11:14 Ответить
какой кошмар, такого страшного наркобарона упустили и он раскрыл хитрый план основанный на дии...
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31.08.2021 11:18 Ответить
Врачу ничего не грозит...доказать ввел он прививку или нет не возможно..
А схема рабочая...проверено..😀
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31.08.2021 09:51 Ответить
Так а зачем? Он кроме мин цифры больше никому не нужен Вчера вернулся из поездки. Балтийские страны. Сертификат спрашивают на каждом углу - магазины, рестораны, музеи, гостиницы. Сканируют наш QR код и у них сразу алярм, экран красный, запрет.
В общем покормить покормить, но как кота на улице ( типа летняя площадка) , к людям в зал общий уже нельзя
Музей после сканирования посоветовали посещать онлайн
Вот такой волшебный сертификат у нас
И уж точно его покупать смысла нет
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31.08.2021 09:55 Ответить
... странно!! А у меня в Литве никаких проблем. Где сканировали..всё работает и милости просим. Сейчас в Малайзии аналогично. Никаких проблем.... Обыкновенный Самсунг с Андроидом.... Может Уважаемый.... подбрехнули так... слегка!!???
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31.08.2021 10:17 Ответить
Оказалось что только с 31 августа прибалты признали наши сертификаты
https://censor.net/ru/news/3285532/latviya_priznala_ukrainskie_tsifrovye_covidsertifikaty_posolstvo

Они и не должны были работать до этой даты
Где то вы приукрасили, не?
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31.08.2021 15:07 Ответить
РАБОТАЮТ... и без вопросов. 21 числа работали и всё открывалось. Кстати никакого красного алярма и близко не было. Открывался документ... и интересующийся его прекрасно видел. Аналогично в Малайзии. И кстати даже не интересовался..что за вакцина. Достаточно открывшегося документа с Вашими данными. Ну так ..как там красный свет..сильно в глаза резал?)))
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31.08.2021 15:12 Ответить
..Кстати...попробуйте найти различия в странах с названиями Латвия и Литва!!!)))
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31.08.2021 15:15 Ответить
Вау!!
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31.08.2021 09:55 Ответить
хорошая попытка, но нет. этого говноприложения на моем смарте не будет
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31.08.2021 09:56 Ответить
..ну через некоторое время смысла Вам пытаться поехать за границу не будет. Даже авиационный комитет ИКАО внёс предложение допуска пассажиров к перевозке авиационным транспортом только при наличии вакцинации. С 1 января все без исключения члены лётных экипажей , которые не будут вакцинированы к международным полётам не допускаются. Кстати в рашке уже для экипажей начали закупать сертифицированные вакцины. Так что Ваше свободное передвижение по миру будет ограничено только Украиной!!!
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31.08.2021 10:26 Ответить
На самом деле сделать поддельный сертификат нельзя, так как там все упирается в математическую проблему, которая собственно и не дает взломать это. Только если получить сертификат без прививки
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31.08.2021 10:01 Ответить
ахахах! т.е. подписать петицию на сайте президента как Джо Байден можно? навесить на тебя кредитов, даже если Дія у тебя не стоит можно? а сраньій сертификат подделать нельзя? я ни чо не перепутал? Підробити COVID-сертифікат в "Дії" неможливо, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 594
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31.08.2021 10:11 Ответить
В Дії неможливо, а от за гроші внести дані начебто вакцинованої особи в базу даних, з якої Дія бере інформацію, можливо. В Україні нажаль все можливо(((
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31.08.2021 10:34 Ответить
Подделать невозможно! А написать эту Дию, как приложение - шо два пальца. И суй туда любой сертификат, генерируй любой код. Дело времени. Для людей, пишущих игрушки - Дия это смех.
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31.08.2021 11:19 Ответить
 
 