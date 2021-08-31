Подделать COVID-сертификат в "Дії" невозможно, - Минцифры

Купить сертификат с занесением в базу "Дія" нельзя. Приложение подтягивает информацию из электронной системы Минздрава.

Процесс подделки сертификата о вакцинации сложный, но возможный на уровне медицинских работников, которые заносят информацию о вакцинации в электронную систему, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если заплатить деньги врачу, и он вам сертификат подделает, то "Дія" его подтянет. Ведь приложение устроено так, что показывает данные из реестров. Мы не анализируем данные на правдивость, ведь за это отвечают определенные системы. Но купить сертификат с занесением в базу "Дії" нельзя. "Дія" показывает данные из электронной системы здравоохранения", - пояснил руководитель по развитию электронных услуг у Минцифры Мстислав Баник.

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Вместе с тем, как сказали в киберполиции, за подделку самого сертификата и печатей на нем можно получить до 3 лет ограничения свободы, а за повторное правонарушение или групповое преступление - есть риск сесть на 5 лет в тюрьму.

Кроме этого, за использование подделок в Украине предусмотрено наказание от 850 гривен штрафа до 2 лет за решеткой.

Вместе с тем внесение ложной информации в электронную систему Минздрава медикам будет стоить от 17 тысяч гривен штрафа до двух лет исправительных работ.

Если же в систему вмешался кто-то, кто по закону не имеет к ней доступа ему грозит до 5 лет ограничения свободы или до 3 лет в тюрьмы.

Сейчас в Украине работают над усилением ответственности за фальсификацию медицинских документов, в частности свидетельств и сертификатов о вакцинации.

Так, на одном из последних заседаний Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину разработать и направить в парламент соответствующий проект закона.