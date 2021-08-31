Подделать COVID-сертификат в "Дії" невозможно, - Минцифры
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Купить сертификат с занесением в базу "Дія" нельзя. Приложение подтягивает информацию из электронной системы Минздрава.
Процесс подделки сертификата о вакцинации сложный, но возможный на уровне медицинских работников, которые заносят информацию о вакцинации в электронную систему, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Если заплатить деньги врачу, и он вам сертификат подделает, то "Дія" его подтянет. Ведь приложение устроено так, что показывает данные из реестров. Мы не анализируем данные на правдивость, ведь за это отвечают определенные системы. Но купить сертификат с занесением в базу "Дії" нельзя. "Дія" показывает данные из электронной системы здравоохранения", - пояснил руководитель по развитию электронных услуг у Минцифры Мстислав Баник.
Вместе с тем, как сказали в киберполиции, за подделку самого сертификата и печатей на нем можно получить до 3 лет ограничения свободы, а за повторное правонарушение или групповое преступление - есть риск сесть на 5 лет в тюрьму.
Кроме этого, за использование подделок в Украине предусмотрено наказание от 850 гривен штрафа до 2 лет за решеткой.
Вместе с тем внесение ложной информации в электронную систему Минздрава медикам будет стоить от 17 тысяч гривен штрафа до двух лет исправительных работ.
Если же в систему вмешался кто-то, кто по закону не имеет к ней доступа ему грозит до 5 лет ограничения свободы или до 3 лет в тюрьмы.
Сейчас в Украине работают над усилением ответственности за фальсификацию медицинских документов, в частности свидетельств и сертификатов о вакцинации.
Так, на одном из последних заседаний Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину разработать и направить в парламент соответствующий проект закона.
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Потому шо за те деньги, шо антивакс готов заплатить - на тюрьму попадать даже стыдно как-то.
Читайте новый проект закона Про СБУ
А про персональные данные, хм могу поспорить что фото паспорта, уже давно в интернете гуляет.
Ну а я небезразличный к беспределу власти гражданин Украины, по совместимости налогоплательщик и потенциальная жертва корумпированных силовых структур и коррумпированных судов.
А схема рабочая...проверено..😀
В общем покормить покормить, но как кота на улице ( типа летняя площадка) , к людям в зал общий уже нельзя
Музей после сканирования посоветовали посещать онлайн
Вот такой волшебный сертификат у нас
И уж точно его покупать смысла нет
https://censor.net/ru/news/3285532/latviya_priznala_ukrainskie_tsifrovye_covidsertifikaty_posolstvo
Они и не должны были работать до этой даты
Где то вы приукрасили, не?