Підробити COVID-сертифікат в "Дії" неможливо, - Мінцифри
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Купити сертифікат із занесенням в базу "Дія" не можна. Застосунок підтягує інформацію з електронної системи МОЗ.
Процес підробки сертифіката про вакцинацію складний, але можливий на рівні медичних працівників, які заносять інформацію про вакцинацію в електронну систему, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Якщо заплатити гроші лікарю, і він вам сертифікат підробить, то "Дія" його підтягне. Адже застосунок влаштований так, що показує дані з реєстрів. Ми не аналізуємо дані на правдивість, адже за це відповідають певні системи. Але купити сертифікат із занесенням у базу "Дії" не можна. "Дія" показує дані з електронної системи охорони здоров’я", - пояснив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.
Разом з тим, як сказали в кіберполіції, за підробку самого сертифіката і печаток на ньому можна отримати до 3 років обмеження волі, а за повторне правопорушення або груповий злочин - є ризик сісти на 5 років до в'язниці.
Крім цього, за використання підробок в Україні передбачено покарання від 850 гривень штрафу до 2 років за гратами.
Разом з тим внесення неправдивої інформації в електронну систему МОЗ медикам буде коштувати від 17 тисяч гривень штрафу до двох років виправних робіт.
Якщо ж в систему втрутився хтось, хто за законом не має до неї доступу йому загрожує до 5 років обмеження волі або до 3 років в тюрми.
Зараз в Україні працюють над посиленням відповідальності за фальсифікацію медичних документів, зокрема свідоцтв та сертифікатів про вакцинацію.
Так, на одному з останніх засідань Ради національної безпеки і оборони доручила Кабміну розробити і направити в парламент відповідний проєкт закону.
Будь ласка, зачекайте...
Потому шо за те деньги, шо антивакс готов заплатить - на тюрьму попадать даже стыдно как-то.
Читайте новый проект закона Про СБУ
А про персональные данные, хм могу поспорить что фото паспорта, уже давно в интернете гуляет.
Ну а я небезразличный к беспределу власти гражданин Украины, по совместимости налогоплательщик и потенциальная жертва корумпированных силовых структур и коррумпированных судов.
А схема рабочая...проверено..😀
В общем покормить покормить, но как кота на улице ( типа летняя площадка) , к людям в зал общий уже нельзя
Музей после сканирования посоветовали посещать онлайн
Вот такой волшебный сертификат у нас
И уж точно его покупать смысла нет
https://censor.net/ru/news/3285532/latviya_priznala_ukrainskie_tsifrovye_covidsertifikaty_posolstvo
Они и не должны были работать до этой даты
Где то вы приукрасили, не?