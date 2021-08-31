Підробити COVID-сертифікат в "Дії" неможливо, - Мінцифри

Купити сертифікат із занесенням в базу "Дія" не можна. Застосунок підтягує інформацію з електронної системи МОЗ.

Процес підробки сертифіката про вакцинацію складний, але можливий на рівні медичних працівників, які заносять інформацію про вакцинацію в електронну систему, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Якщо заплатити гроші лікарю, і він вам сертифікат підробить, то "Дія" його підтягне. Адже застосунок влаштований так, що показує дані з реєстрів. Ми не аналізуємо дані на правдивість, адже за це відповідають певні системи. Але купити сертифікат із занесенням у базу "Дії" не можна. "Дія" показує дані з електронної системи охорони здоров’я", - пояснив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

Разом з тим, як сказали в кіберполіції, за підробку самого сертифіката і печаток на ньому можна отримати до 3 років обмеження волі, а за повторне правопорушення або груповий злочин - є ризик сісти на 5 років до в'язниці.

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Крім цього, за використання підробок в Україні передбачено покарання від 850 гривень штрафу до 2 років за гратами.

Разом з тим внесення неправдивої інформації в електронну систему МОЗ медикам буде коштувати від 17 тисяч гривень штрафу до двох років виправних робіт.

Якщо ж в систему втрутився хтось, хто за законом не має до неї доступу йому загрожує до 5 років обмеження волі або до 3 років в тюрми.

Зараз в Україні працюють над посиленням відповідальності за фальсифікацію медичних документів, зокрема свідоцтв та сертифікатів про вакцинацію.

Так, на одному з останніх засідань Ради національної безпеки і оборони доручила Кабміну розробити і направити в парламент відповідний проєкт закону.