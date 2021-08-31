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Підробити COVID-сертифікат в "Дії" неможливо, - Мінцифри

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Підробити COVID-сертифікат в

Купити сертифікат із занесенням в базу "Дія" не можна. Застосунок підтягує інформацію з електронної системи МОЗ.

Процес підробки сертифіката про вакцинацію складний, але можливий на рівні медичних працівників, які заносять інформацію про вакцинацію в електронну систему, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Якщо заплатити гроші лікарю, і він вам сертифікат підробить, то "Дія" його підтягне. Адже застосунок влаштований так, що показує дані з реєстрів. Ми не аналізуємо дані на правдивість, адже за це відповідають певні системи. Але купити сертифікат із занесенням у базу "Дії" не можна. "Дія" показує дані з електронної системи охорони здоров’я", - пояснив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

Разом з тим, як сказали в кіберполіції, за підробку самого сертифіката і печаток на ньому можна отримати до 3 років обмеження волі, а за повторне правопорушення або груповий злочин - є ризик сісти на 5 років до в'язниці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-сертифікати в "Дії" згенерували майже 300 тис. українців, - Федоров

Крім цього, за використання підробок в Україні передбачено покарання від 850 гривень штрафу до 2 років за гратами.

Разом з тим внесення неправдивої інформації в електронну систему МОЗ медикам буде коштувати від 17 тисяч гривень штрафу до двох років виправних робіт.

Якщо ж в систему втрутився хтось, хто за законом не має до неї доступу йому загрожує до 5 років обмеження волі або до 3 років в тюрми.

Зараз в Україні працюють над посиленням відповідальності за фальсифікацію медичних документів, зокрема свідоцтв та сертифікатів про вакцинацію.

Так, на одному з останніх засідань Ради національної безпеки і оборони доручила Кабміну розробити і направити в парламент відповідний проєкт закону.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
ДИЕЙ пользуются только люди, которые не понимают что ДИЯ это троянский конь, который собирает персональные данные о человеке со всех баз данных плюс почта, плюс все аккаунты, плюс счета в банках плюс все соцсети, плюс твои контакты и звонки, местоположение, все твои фото, трафик, логи и т.д. Я уже не говорю про удаленную прослушку.
Читайте новый проект закона Про СБУ
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31.08.2021 09:48
+5
Но возможно купить Подделать COVID-сертификат в "Дії" невозможно, - Минцифры - Цензор.НЕТ 1159
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31.08.2021 09:44
+3
а зачем она нужна? паспорт или айду карту можно просто сфоткать. права от машины разве что. Записались все в очередь через дию и толку? Сертификат в распечатаном виде. Про сбор информации похоже. Пойду удалю, чтобы срани на телефоне не было
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31.08.2021 09:58
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Но возможно купить Подделать COVID-сертификат в "Дії" невозможно, - Минцифры - Цензор.НЕТ 1159
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31.08.2021 09:44 Відповісти
Можно, канешно, с врачиком порешунькать, но врачик должен быть как минимум близким родычем.
Потому шо за те деньги, шо антивакс готов заплатить - на тюрьму попадать даже стыдно как-то.
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31.08.2021 09:58 Відповісти
Так это проблема дии или все же проблема в том, что у нас в стране по сути можно купить почти все от малого до велика? Коррупционеры же сидят только там где то в Киеве, ага...
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31.08.2021 11:17 Відповісти
ДИЕЙ пользуются только люди, которые не понимают что ДИЯ это троянский конь, который собирает персональные данные о человеке со всех баз данных плюс почта, плюс все аккаунты, плюс счета в банках плюс все соцсети, плюс твои контакты и звонки, местоположение, все твои фото, трафик, логи и т.д. Я уже не говорю про удаленную прослушку.
Читайте новый проект закона Про СБУ
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31.08.2021 09:48 Відповісти
а зачем она нужна? паспорт или айду карту можно просто сфоткать. права от машины разве что. Записались все в очередь через дию и толку? Сертификат в распечатаном виде. Про сбор информации похоже. Пойду удалю, чтобы срани на телефоне не было
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31.08.2021 09:58 Відповісти
Бред, вы хотя-бы если сами верите, людей не запутывайте. Дія это не проект массонов, у Apple, Android OS есть четкие ограничения (со вторым там поменьше так как это опенсорс). Так вот, все что Дія хочет получить так или иначе требует подтверждения от пользователя, ничего тайного она не имеет, если вы сами не дали ей права на все.

А про персональные данные, хм могу поспорить что фото паспорта, уже давно в интернете гуляет.
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31.08.2021 10:00 Відповісти
...только вопрос.... Кому Вы нахер нужны? Великий политический деятель или террорист?..))))
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31.08.2021 10:13 Відповісти
Сразу видно что ты никто и тебя зовут никак. У нас в Украине таких называют быдлом.
Ну а я небезразличный к беспределу власти гражданин Украины, по совместимости налогоплательщик и потенциальная жертва корумпированных силовых структур и коррумпированных судов.
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31.08.2021 10:23 Відповісти
... Повторно повторю.... Более чётко..чтобы дошло!!! Кому ТЫ нахер нужен? Если тобой заняться... то через 10 минут те кому надо будет знать о тебе всё... не говоря уж о какой то там почте.. местоположении и прочем и прочем. Ну а если ты потенциальная жертва... то что ж тут скажешь. Судя по бреду и откровенному профанизму... написанному выше... тут не поспоришь!!!)))
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31.08.2021 10:32 Відповісти
Ты дебил, пересмотревший фантастических боевиков. Підробити COVID-сертифікат в "Дії" неможливо, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 1066
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31.08.2021 11:00 Відповісти
... тузик... Ты даже не смешон!!! Ты реально Русский Алкаш !! Видимо в угаре регистрировался!? Сам то писал..что Дия..(простейшая услуга) способна всё информационное взять ... А вот по одному идиоту... зная его ФИО узнать невозможно )))) Фантастический боевик говоришь? Реально дорогой ..успокойся!!! Ты реально НАХЕР никому не нужен. )))
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31.08.2021 11:14 Відповісти
какой кошмар, такого страшного наркобарона упустили и он раскрыл хитрый план основанный на дии...
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31.08.2021 11:18 Відповісти
Врачу ничего не грозит...доказать ввел он прививку или нет не возможно..
А схема рабочая...проверено..😀
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31.08.2021 09:51 Відповісти
Так а зачем? Он кроме мин цифры больше никому не нужен Вчера вернулся из поездки. Балтийские страны. Сертификат спрашивают на каждом углу - магазины, рестораны, музеи, гостиницы. Сканируют наш QR код и у них сразу алярм, экран красный, запрет.
В общем покормить покормить, но как кота на улице ( типа летняя площадка) , к людям в зал общий уже нельзя
Музей после сканирования посоветовали посещать онлайн
Вот такой волшебный сертификат у нас
И уж точно его покупать смысла нет
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31.08.2021 09:55 Відповісти
... странно!! А у меня в Литве никаких проблем. Где сканировали..всё работает и милости просим. Сейчас в Малайзии аналогично. Никаких проблем.... Обыкновенный Самсунг с Андроидом.... Может Уважаемый.... подбрехнули так... слегка!!???
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31.08.2021 10:17 Відповісти
Оказалось что только с 31 августа прибалты признали наши сертификаты
https://censor.net/ru/news/3285532/latviya_priznala_ukrainskie_tsifrovye_covidsertifikaty_posolstvo

Они и не должны были работать до этой даты
Где то вы приукрасили, не?
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31.08.2021 15:07 Відповісти
РАБОТАЮТ... и без вопросов. 21 числа работали и всё открывалось. Кстати никакого красного алярма и близко не было. Открывался документ... и интересующийся его прекрасно видел. Аналогично в Малайзии. И кстати даже не интересовался..что за вакцина. Достаточно открывшегося документа с Вашими данными. Ну так ..как там красный свет..сильно в глаза резал?)))
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31.08.2021 15:12 Відповісти
..Кстати...попробуйте найти различия в странах с названиями Латвия и Литва!!!)))
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31.08.2021 15:15 Відповісти
Вау!!
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31.08.2021 09:55 Відповісти
хорошая попытка, но нет. этого говноприложения на моем смарте не будет
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31.08.2021 09:56 Відповісти
..ну через некоторое время смысла Вам пытаться поехать за границу не будет. Даже авиационный комитет ИКАО внёс предложение допуска пассажиров к перевозке авиационным транспортом только при наличии вакцинации. С 1 января все без исключения члены лётных экипажей , которые не будут вакцинированы к международным полётам не допускаются. Кстати в рашке уже для экипажей начали закупать сертифицированные вакцины. Так что Ваше свободное передвижение по миру будет ограничено только Украиной!!!
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31.08.2021 10:26 Відповісти
На самом деле сделать поддельный сертификат нельзя, так как там все упирается в математическую проблему, которая собственно и не дает взломать это. Только если получить сертификат без прививки
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31.08.2021 10:01 Відповісти
ахахах! т.е. подписать петицию на сайте президента как Джо Байден можно? навесить на тебя кредитов, даже если Дія у тебя не стоит можно? а сраньій сертификат подделать нельзя? я ни чо не перепутал? Підробити COVID-сертифікат в "Дії" неможливо, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 594
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31.08.2021 10:11 Відповісти
В Дії неможливо, а от за гроші внести дані начебто вакцинованої особи в базу даних, з якої Дія бере інформацію, можливо. В Україні нажаль все можливо(((
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31.08.2021 10:34 Відповісти
Подделать невозможно! А написать эту Дию, как приложение - шо два пальца. И суй туда любой сертификат, генерируй любой код. Дело времени. Для людей, пишущих игрушки - Дия это смех.
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31.08.2021 11:19 Відповісти
 
 