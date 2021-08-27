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COVID-сертифікати в "Дії" згенерували майже 300 тис. українців, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Технології

COVID-сертифікати в

Зараз міністерство цифрової трансформації працює над тим, щоб сертифікат можна було згенерувати на порталі "Дія".

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Були проблеми, з якими стикалися деякі користувачі. Технологія нова, і, звичайно, виникали питання при зчитуванні біометрії особи через погане освітлення, об'єкти на тлі, перевантаження реєстрів. Низка проблем через те, що лікар не вніс коректно інформацію про 2 дози", - зазначив він.

Федоров також порадив усім, хто брав участь у бета-тестуванні, видалити тестову версію додатка і скачати оновлену - це дозволить згенерувати сертифікат.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб можна було згенерувати сертифікат і на порталі Дія, використовуючи інші види електронного підпису", - додав він.

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Топ коментарі
+8
ТАКЕ НЕДОРОБЛЕНЕ ГІВНО ЯК І ЦЯ ВЛАДА COVID-сертификаты в "Дії" сгененрировали почти 300 тыс. украинцев, - Федоров - Цензор.НЕТ 8100
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27.08.2021 18:24
+6
почитав відгуки на ту "Дію" і вирішив почекати коли розстріляють декілька генерацій програмістів, що її клепали.
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27.08.2021 18:05
+4
Глючное до невозможности
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27.08.2021 18:10
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COVID-сертификаты в "Дії" сгененрировали почти 300 тыс. украинцев

ну нифига себе на что способны ковид сертеф каты
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27.08.2021 18:04 Відповісти
почитав відгуки на ту "Дію" і вирішив почекати коли розстріляють декілька генерацій програмістів, що її клепали.
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27.08.2021 18:05 Відповісти
Глючное до невозможности
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27.08.2021 18:10 Відповісти
с пятой попытки ТАКИ ПОЛУЧИЛОСЬ
Це перемога !!!!
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28.08.2021 06:31 Відповісти
Мой сосед три дня крутил башкой перед камерой смартфона...сто бы получить этот сертификат..на четвертый день у него получилось активировать подпись...но сертификата там не оказалось..
Он бедолага нажрался с горя..😀
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27.08.2021 18:12 Відповісти
та ты уже вчера вроде казал за это, я хотел написать шо он бы мог и..... ну, не лицо туда им заслать.... COVID-сертификаты в "Дії" сгененрировали почти 300 тыс. украинцев, - Федоров - Цензор.НЕТ 6296
эээээ, не то шо подусали - не фото кота, а нос собаки, вот так вот..., правда я бы им послал..... ну, фото курсовой, а не то кто и шо подумал то COVID-сертификаты в "Дії" сгененрировали почти 300 тыс. украинцев, - Федоров - Цензор.НЕТ 9526
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27.08.2021 18:16 Відповісти
Вчера он крутил башней...а сегодня уже нажрался..вон ходит по селу песни орет..😀
А вчера когда он ко мне пришел за помощью...меня рассмешило предложение этой дии активировать подпись другим способом...при этом способ там оказался всего один...это крутить башкой перед камерой..
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27.08.2021 18:21 Відповісти
А может что-то в руках поправить? У меня и у жены и у всех кого знаю с установленной Дией - все норм.
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27.08.2021 21:44 Відповісти
Почитайте ответы разрабов на возмущения в ПлейМаркете !!
Они тупо издеваются над пользователями смеясь над ними, отвечая в стиле - "где то заплакал одинокий программист" или что то вроде "не работает ? - Приятного использования ))"
А отзывы - сплошные возмущения!
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27.08.2021 18:14 Відповісти
ТАКЕ НЕДОРОБЛЕНЕ ГІВНО ЯК І ЦЯ ВЛАДА COVID-сертификаты в "Дії" сгененрировали почти 300 тыс. украинцев, - Федоров - Цензор.НЕТ 8100
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27.08.2021 18:24 Відповісти
Суцільні баги- хотів додати ковід сертифікат але після натискання на його іконку в меню додаток видав помилку, а пункт про ковід сертифікат- щез з меню і не з'являється навіть після перезагрузки додатка!

І це не перша бажина цього подєлія.
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27.08.2021 20:36 Відповісти
В жопу їм ту Дію запхати.
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27.08.2021 21:01 Відповісти
Звітуєте це своїм ботам, у них нема емпатії. А звичайні люди страждають від дискримінації через вашу ДіЯ (обмежені в своїх правах та свободах, ті хто відмовник від РНОКПП, бо ДІЯ їх не бачить) . Беріть за це відповідальність.
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24.11.2021 14:44 Відповісти
 
 