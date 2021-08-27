COVID-сертифікати в "Дії" згенерували майже 300 тис. українців, - Федоров
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Зараз міністерство цифрової трансформації працює над тим, щоб сертифікат можна було згенерувати на порталі "Дія".
Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Були проблеми, з якими стикалися деякі користувачі. Технологія нова, і, звичайно, виникали питання при зчитуванні біометрії особи через погане освітлення, об'єкти на тлі, перевантаження реєстрів. Низка проблем через те, що лікар не вніс коректно інформацію про 2 дози", - зазначив він.
Федоров також порадив усім, хто брав участь у бета-тестуванні, видалити тестову версію додатка і скачати оновлену - це дозволить згенерувати сертифікат.
"Ми зараз працюємо над тим, щоб можна було згенерувати сертифікат і на порталі Дія, використовуючи інші види електронного підпису", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
ну нифига себе на что способны ковид сертеф каты
Це перемога !!!!
Он бедолага нажрался с горя..😀
эээээ, не то шо подусали - не фото кота, а нос собаки, вот так вот..., правда я бы им послал..... ну, фото курсовой, а не то кто и шо подумал то
А вчера когда он ко мне пришел за помощью...меня рассмешило предложение этой дии активировать подпись другим способом...при этом способ там оказался всего один...это крутить башкой перед камерой..
Они тупо издеваются над пользователями смеясь над ними, отвечая в стиле - "где то заплакал одинокий программист" или что то вроде "не работает ? - Приятного использования ))"
А отзывы - сплошные возмущения!
І це не перша бажина цього подєлія.