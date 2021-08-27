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COVID-сертификаты в "Дії" сгенерировали почти 300 тыс. украинцев, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии

COVID-сертификаты в

Сейчас министерство цифровой трансформации работает над тем, чтобы сертификат можно было сгенерировать на портале "Дія".

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Были проблемы, с которыми сталкивались некоторые пользователи. Технология новая, и, конечно, возникали вопросы при считывании биометрии лица из-за плохого освещения, объектов на фоне, перегрузки реестров. Ряд проблем из-за того, что врач не внёс корректно информацию про 2 дозы", - отметил он.

Федоров также посоветовал всем, кто участвовал в бета-тестировании, удалить тестовую версию приложения и скачать обновленную - это позволит сгенерировать сертификат.

Читайте: COVID-сертификат содержит чувствительные медицинские данные о человеке, - Минцифры

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы можно было сгенерировать сертификат и на портале Дія, используя другие виды электронной подписи", - добавил он.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
ТАКЕ НЕДОРОБЛЕНЕ ГІВНО ЯК І ЦЯ ВЛАДА COVID-сертификаты в "Дії" сгененрировали почти 300 тыс. украинцев, - Федоров - Цензор.НЕТ 8100
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27.08.2021 18:24
+6
почитав відгуки на ту "Дію" і вирішив почекати коли розстріляють декілька генерацій програмістів, що її клепали.
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27.08.2021 18:05
+4
Глючное до невозможности
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27.08.2021 18:10
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COVID-сертификаты в "Дії" сгененрировали почти 300 тыс. украинцев

ну нифига себе на что способны ковид сертеф каты
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27.08.2021 18:04 Ответить
почитав відгуки на ту "Дію" і вирішив почекати коли розстріляють декілька генерацій програмістів, що її клепали.
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27.08.2021 18:05 Ответить
Глючное до невозможности
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27.08.2021 18:10 Ответить
с пятой попытки ТАКИ ПОЛУЧИЛОСЬ
Це перемога !!!!
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28.08.2021 06:31 Ответить
Мой сосед три дня крутил башкой перед камерой смартфона...сто бы получить этот сертификат..на четвертый день у него получилось активировать подпись...но сертификата там не оказалось..
Он бедолага нажрался с горя..😀
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27.08.2021 18:12 Ответить
та ты уже вчера вроде казал за это, я хотел написать шо он бы мог и..... ну, не лицо туда им заслать.... COVID-сертификаты в "Дії" сгененрировали почти 300 тыс. украинцев, - Федоров - Цензор.НЕТ 6296
эээээ, не то шо подусали - не фото кота, а нос собаки, вот так вот..., правда я бы им послал..... ну, фото курсовой, а не то кто и шо подумал то COVID-сертификаты в "Дії" сгененрировали почти 300 тыс. украинцев, - Федоров - Цензор.НЕТ 9526
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27.08.2021 18:16 Ответить
Вчера он крутил башней...а сегодня уже нажрался..вон ходит по селу песни орет..😀
А вчера когда он ко мне пришел за помощью...меня рассмешило предложение этой дии активировать подпись другим способом...при этом способ там оказался всего один...это крутить башкой перед камерой..
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27.08.2021 18:21 Ответить
А может что-то в руках поправить? У меня и у жены и у всех кого знаю с установленной Дией - все норм.
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27.08.2021 21:44 Ответить
Почитайте ответы разрабов на возмущения в ПлейМаркете !!
Они тупо издеваются над пользователями смеясь над ними, отвечая в стиле - "где то заплакал одинокий программист" или что то вроде "не работает ? - Приятного использования ))"
А отзывы - сплошные возмущения!
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27.08.2021 18:14 Ответить
ТАКЕ НЕДОРОБЛЕНЕ ГІВНО ЯК І ЦЯ ВЛАДА COVID-сертификаты в "Дії" сгененрировали почти 300 тыс. украинцев, - Федоров - Цензор.НЕТ 8100
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27.08.2021 18:24 Ответить
Суцільні баги- хотів додати ковід сертифікат але після натискання на його іконку в меню додаток видав помилку, а пункт про ковід сертифікат- щез з меню і не з'являється навіть після перезагрузки додатка!

І це не перша бажина цього подєлія.
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27.08.2021 20:36 Ответить
В жопу їм ту Дію запхати.
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27.08.2021 21:01 Ответить
Звітуєте це своїм ботам, у них нема емпатії. А звичайні люди страждають від дискримінації через вашу ДіЯ (обмежені в своїх правах та свободах, ті хто відмовник від РНОКПП, бо ДІЯ їх не бачить) . Беріть за це відповідальність.
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24.11.2021 14:44 Ответить
 
 