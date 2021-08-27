COVID-сертификаты в "Дії" сгенерировали почти 300 тыс. украинцев, - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии
Сейчас министерство цифровой трансформации работает над тем, чтобы сертификат можно было сгенерировать на портале "Дія".
Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Были проблемы, с которыми сталкивались некоторые пользователи. Технология новая, и, конечно, возникали вопросы при считывании биометрии лица из-за плохого освещения, объектов на фоне, перегрузки реестров. Ряд проблем из-за того, что врач не внёс корректно информацию про 2 дозы", - отметил он.
Федоров также посоветовал всем, кто участвовал в бета-тестировании, удалить тестовую версию приложения и скачать обновленную - это позволит сгенерировать сертификат.
"Мы сейчас работаем над тем, чтобы можно было сгенерировать сертификат и на портале Дія, используя другие виды электронной подписи", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
ну нифига себе на что способны ковид сертеф каты
Це перемога !!!!
Он бедолага нажрался с горя..😀
эээээ, не то шо подусали - не фото кота, а нос собаки, вот так вот..., правда я бы им послал..... ну, фото курсовой, а не то кто и шо подумал то
А вчера когда он ко мне пришел за помощью...меня рассмешило предложение этой дии активировать подпись другим способом...при этом способ там оказался всего один...это крутить башкой перед камерой..
Они тупо издеваются над пользователями смеясь над ними, отвечая в стиле - "где то заплакал одинокий программист" или что то вроде "не работает ? - Приятного использования ))"
А отзывы - сплошные возмущения!
І це не перша бажина цього подєлія.