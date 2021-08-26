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COVID-сертификат содержит чувствительные медицинские данные о человеке, - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Общество

COVID-сертификат содержит чувствительные медицинские данные о человеке, - Минцифры

Среди других документов в приложения "Дія" ковидный сертификат содержит чувствительные медицинские данные о человеке, поэтому, по требованиям, необходимо согласие на обработку персональных данных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.

"Ковидный сертификат, в отличие от паспорта, от всего прочего, содержит чувствительные медицинские данные о человеке, поэтому для того, чтобы он появился, надо открыть раздел "меню-услуги", выбрать "ковидные сертификаты" и подтвердить согласие на передачу медицинских данных, потому что это такие требования и по правам человека, и по всей работе с персональными данными человека, и иначе быть не может", - отметил он.

Для того, чтобы пройти фото-ID, селфиться не нужно: "Есть зеленая рамка, четыре уголка. Вот обычно большинство обращений, когда к нам приходило, человек пытается туда вместить шею, прическу и тому подобное. Этого всего не нужно, то есть у нас в паспорте шея не играет никакой роли, то есть зеленая рамка должна быть от подбородка до лба, прическа - не важно, и желательно, чтобы фон был более или менее контрастным".

Также, по его словам, фон не обязательно должно быть белым, и неважно, носит ли человек очки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не имеющие гаджетов и доступа к интернету украинцы смогут получить услуги в "Дії" в спецместах в ЦНАПах, - Минцифры

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
😀 Сосед уже третий день в ту рамку попадает..
Уже и побрился...уже и зайчиком...и белочкой...а ему три дня пишут...наклони башку сюда...поверни туда..
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26.08.2021 13:13
+3
Півшостий так і казав.
COVID-сертифікат містить чутливі медичні дані про людину, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 5633
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26.08.2021 13:16
+3
Я обязательно передам эту ценную информацию своему соседу...может быть это ему поможет..😀
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26.08.2021 13:28
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мля .. это какой-то идиотизм!!! Сначала курица Рожкова (кста по сей день работает в НБУ) слила кацапам все данные с банковских карт бойцов что воевали в АТО, потом эти Айболиты слили все данные людей что вакцинировались, и теперь ожидает тоже самое с Ковид-сертификатом ..
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26.08.2021 13:07 Ответить
Півшостий так і казав.
COVID-сертифікат містить чутливі медичні дані про людину, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 5633
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26.08.2021 13:16 Ответить
Хакерам до фєні ваші заборони. Взнають все що потрібно.
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26.08.2021 13:08 Ответить
😀 Сосед уже третий день в ту рамку попадает..
Уже и побрился...уже и зайчиком...и белочкой...а ему три дня пишут...наклони башку сюда...поверни туда..
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26.08.2021 13:13 Ответить
Мы с женой минут пять на это потратили.
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26.08.2021 13:25 Ответить
Я обязательно передам эту ценную информацию своему соседу...может быть это ему поможет..😀
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26.08.2021 13:28 Ответить
Мож шею протянуло)
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26.08.2021 13:31 Ответить
Мозги у разработчиков этого с позволения сказать приложения протянуло...
У соседа есть загранпаспорт...следовательно есть отпечатки пальцев...что мешает сделать идентификацию по отпечатку??
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26.08.2021 13:34 Ответить
Я тридцять п'ять провозилася безрезультатно!
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26.08.2021 16:43 Ответить
Виключіть фільтри в Налаштуваннях. В мене знайомий - зебіл, кілька днів головою мотав, поки я не підсказав виключити обробку фотографій.
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26.08.2021 18:00 Ответить
Дякую, але вже вийшло без налаштувань. Виявилося, що потрібно сильно нахиляти або крутити голову, аж до моменту фіксації, а я намагалася її тримати рівно, як для фото.
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26.08.2021 18:10 Ответить
COVID-сертифікат містить чутливі медичні дані про людину, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 333 Минцифры
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26.08.2021 13:23 Ответить
Беда в том, что международный сертификат в Дие сделали, а распечатать его с QR кодом нельзя, например Египет принимает только бумажную версию с QR кодом. Может кто знает, как получить распечатку, то что выдаёт семейный врач с печатью некотируется.
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26.08.2021 13:28 Ответить
Точно так же как и ИНН...положить телефон на ксерокс...😀
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26.08.2021 13:32 Ответить
Мож лучше иплом приложить спецов, которые делают такие "международные" сертификаты. Прибалты сделали распечатку, а наши будут мусолить пока срок действия вакцинации не закончится.
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26.08.2021 13:36 Ответить
Попробовал зайти через компьютер https://diia.gov.ua/ . Оказалось, там тоже нет (!) сертификата. Это две разных Дии (!). Безумие. Как этим людям доверили цифровизацию страны? Только еще более безумные люди.
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26.08.2021 14:25 Ответить
COVID-сертифікат містить чутливі медичні дані про людину, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 8538 Посмішило про фотки ...

А на фіга вони ?
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27.08.2021 05:44 Ответить
 
 