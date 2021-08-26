УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5554 відвідувача онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
6 613 18
карантин (16095) сертифікат (213) Мінцифри (366) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

COVID-сертифікат містить чутливі медичні дані про людину, - Мінцифри

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

COVID-сертифікат містить чутливі медичні дані про людину, - Мінцифри

Серед інших документів у застосунку "Дія" ковідний сертифікат містить чутливі медичні дані про людину, тому, за вимогами, необхідна згода на обробку персональних даних.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це заявив керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифри Мстислав Банік.

"Ковідний сертифікат, на відміну від паспорта, від всього іншого, містить найчутливіші медичні дані про людину, тому для того, щоб він з’явився, треба відкрити розділ "меню-послуги", обрати "ковідні сертифікати" і підтвердити згоду на передачу медичних даних, тому що це такі вимоги і щодо прав людини і щодо всієї роботи з персональними даними людини, і інакше бути не може".

Для того, щоб пройти фото-ID, селфитися не потрібно, каже Мстислав Банік: "Є зелена рамка, чотири куточки. От зазвичай більшість звернень, коли до нас приходило, людина намагається туди вмістити шию, зачіску, тощо. Цього всього не потрібно, тобто у нас в паспорті шия не відіграє ніякої ролі, тобто зелена рамка має бути від підборіддя до лоба, зачіска — не важливо, і бажано, щоб фон був більш менш контрастним".

Також, за його словами, фон не обов’язково має бути білим, і не важливо, чи людина носить окуляри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У вакцинованих у лютому закінчується термін дії COVID-сертифікатів: МОЗ вивчає питання їхнього продовження, - Ляшко

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
😀 Сосед уже третий день в ту рамку попадает..
Уже и побрился...уже и зайчиком...и белочкой...а ему три дня пишут...наклони башку сюда...поверни туда..
показати весь коментар
26.08.2021 13:13
+3
Півшостий так і казав.
COVID-сертифікат містить чутливі медичні дані про людину, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 5633
показати весь коментар
26.08.2021 13:16
+3
Я обязательно передам эту ценную информацию своему соседу...может быть это ему поможет..😀
показати весь коментар
26.08.2021 13:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мля .. это какой-то идиотизм!!! Сначала курица Рожкова (кста по сей день работает в НБУ) слила кацапам все данные с банковских карт бойцов что воевали в АТО, потом эти Айболиты слили все данные людей что вакцинировались, и теперь ожидает тоже самое с Ковид-сертификатом ..
показати весь коментар
26.08.2021 13:07 Відповісти
Півшостий так і казав.
COVID-сертифікат містить чутливі медичні дані про людину, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 5633
показати весь коментар
26.08.2021 13:16 Відповісти
Хакерам до фєні ваші заборони. Взнають все що потрібно.
показати весь коментар
26.08.2021 13:08 Відповісти
😀 Сосед уже третий день в ту рамку попадает..
Уже и побрился...уже и зайчиком...и белочкой...а ему три дня пишут...наклони башку сюда...поверни туда..
показати весь коментар
26.08.2021 13:13 Відповісти
Мы с женой минут пять на это потратили.
показати весь коментар
26.08.2021 13:25 Відповісти
Я обязательно передам эту ценную информацию своему соседу...может быть это ему поможет..😀
показати весь коментар
26.08.2021 13:28 Відповісти
Мож шею протянуло)
показати весь коментар
26.08.2021 13:31 Відповісти
Мозги у разработчиков этого с позволения сказать приложения протянуло...
У соседа есть загранпаспорт...следовательно есть отпечатки пальцев...что мешает сделать идентификацию по отпечатку??
показати весь коментар
26.08.2021 13:34 Відповісти
Я тридцять п'ять провозилася безрезультатно!
показати весь коментар
26.08.2021 16:43 Відповісти
Виключіть фільтри в Налаштуваннях. В мене знайомий - зебіл, кілька днів головою мотав, поки я не підсказав виключити обробку фотографій.
показати весь коментар
26.08.2021 18:00 Відповісти
Дякую, але вже вийшло без налаштувань. Виявилося, що потрібно сильно нахиляти або крутити голову, аж до моменту фіксації, а я намагалася її тримати рівно, як для фото.
показати весь коментар
26.08.2021 18:10 Відповісти
COVID-сертифікат містить чутливі медичні дані про людину, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 333 Минцифры
показати весь коментар
26.08.2021 13:23 Відповісти
Беда в том, что международный сертификат в Дие сделали, а распечатать его с QR кодом нельзя, например Египет принимает только бумажную версию с QR кодом. Может кто знает, как получить распечатку, то что выдаёт семейный врач с печатью некотируется.
показати весь коментар
26.08.2021 13:28 Відповісти
Точно так же как и ИНН...положить телефон на ксерокс...😀
показати весь коментар
26.08.2021 13:32 Відповісти
Мож лучше иплом приложить спецов, которые делают такие "международные" сертификаты. Прибалты сделали распечатку, а наши будут мусолить пока срок действия вакцинации не закончится.
показати весь коментар
26.08.2021 13:36 Відповісти
Попробовал зайти через компьютер https://diia.gov.ua/ . Оказалось, там тоже нет (!) сертификата. Это две разных Дии (!). Безумие. Как этим людям доверили цифровизацию страны? Только еще более безумные люди.
показати весь коментар
26.08.2021 14:25 Відповісти
COVID-сертифікат містить чутливі медичні дані про людину, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 8538 Посмішило про фотки ...

А на фіга вони ?
показати весь коментар
27.08.2021 05:44 Відповісти
 
 