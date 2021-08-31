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Энергетики просят НКРЭКУ не возвращать махинации на рынке электроэнергии, – ассоциация

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Энергетики просят НКРЭКУ не возвращать махинации на рынке электроэнергии, – ассоциация

Производители электроэнергии призывают НКРЭКУ воздержаться от отмены нижнего прайс-кепа, сдерживающего манипуляции трейдеров на рынке электроэнергии.

 Об этом говорится в письме Первой энергетической ассоциации Украины к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку.  "В условиях катастрофического падения цен реализации вырабатываемой ТЭС электроэнергии такое решение является алогичным,и других последствий, кроме вреда для участников рынка, не будет. Первая энергетическая ассоциация обращается к НКРЭКУ с просьбой воздержаться от принятия указанного решения до окончания осенне-зимнего периода 2021/2022", - говорится в письме ассоциации.

В ПЭАУ отметили, что преждевременное решение отменить нижний прайс-кем НКРЭКУ может принять уже 1 сентября. В Ассоциации подчеркнули, что последние время НКРЭКУ приняло ряд важных решений, которые улучшили ценообразование на рынке электроэнергии, что позволило генерирующим компаниям начать активно закупать топливо и проводить ремонты в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен, спровоцированного недобросовестными трейдерами-спекулянтами, ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась. Манипуляции трейдеров были прекращены и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.
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Энергетики просят НКРЭКУ не возвращать махинации на рынке электроэнергии, – ассоциация - Цензор.НЕТ 9103
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31.08.2021 14:58 Ответить
Махинации ? ))
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31.08.2021 15:00 Ответить
В Україні тепер новий спосіб "боротьби" з шахрайством, в подальшому зі злочинністю)
"Нада просто попросить...")))
Схоже найкращими "прохачами" є Коломойський, Ахметов, Фірташ)))
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31.08.2021 15:03 Ответить
у этой первой энергетической не хватает слова независимая )
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31.08.2021 15:04 Ответить
НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси .И поэтому: Тарифная комиссия НКРЭКУ с июля снова повышает себе зарплату на 50%. Но: Виновата зелёная энергетика. Все знают.
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31.08.2021 15:06 Ответить
вообще-то подключение дополнительных энергосистем очень полезное и может быть реально выгодным мероприятием, но не с нашими хапугами)
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31.08.2021 15:09 Ответить
вообще-то подключение дополнительных энергосистем очень полезное -Как же, как же.Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус/ Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского.
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31.08.2021 15:13 Ответить
За махінації треба не просити а саджати. Тільки в Україні мошенники в законі,тому нас ніде й не хочуть, ні в НАТО, ні в Євросоюзі, бо мошенник на мошеннику й мошенником поганяє.
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31.08.2021 15:50 Ответить
В смысле не возвращать? Чтобы что то вернуть, надо сначала убрать. Но, а когда такое было? Вроде ничего неминялось!
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31.08.2021 19:13 Ответить
 
 