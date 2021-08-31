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Енергетики просять НКРЕКП не повертати махінації на ринку електроенергії, - асоціація

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Енергетики просять НКРЕКП не повертати махінації на ринку електроенергії, - асоціація

Виробники електроенергії закликають НКРЕКП утриматися від скасування нижнього прайскепа, стримуючого маніпуляції трейдерів на ринку електроенергії.

Про це йдеться в листі Першої енергетичної асоціації України до глави НКРЕКП Валерію Тарасюку. "В умовах катастрофічного падіння цін реалізації вироблюваної ТЕС електроенергії таке рішення є алогічним, і інших наслідків, крім шкоди для учасників ринку, не буде. Перша енергетична асоціація звертається до НКРЕКП з проханням утриматися від прийняття зазначеного рішення до закінчення осінньо-зимового періоду 2021/2022", - йдеться в листі асоціації.

У ПЕАУ зазначили, що передчасне рішення скасувати нижній прайс-кем НКРЕКП може прийняти вже 1 вересня. В Асоціації підкреслили, що останній час НКРЕКП прийняло ряд важливих рішень, які поліпшили ціноутворення на ринку електроенергії, що дозволило генеруючим компаніям почати активно закуповувати паливо і проводити ремонти в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду. Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін, спровокованого недобросовісними трейдерами-спекулянтами, ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася. Маніпуляції трейдерів були припинені і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі з імпорту.

Автор: Анастасія Потіха
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Энергетики просят НКРЭКУ не возвращать махинации на рынке электроэнергии, – ассоциация - Цензор.НЕТ 9103
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31.08.2021 14:58 Відповісти
Махинации ? ))
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31.08.2021 15:00 Відповісти
В Україні тепер новий спосіб "боротьби" з шахрайством, в подальшому зі злочинністю)
"Нада просто попросить...")))
Схоже найкращими "прохачами" є Коломойський, Ахметов, Фірташ)))
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31.08.2021 15:03 Відповісти
у этой первой энергетической не хватает слова независимая )
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31.08.2021 15:04 Відповісти
НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси .И поэтому: Тарифная комиссия НКРЭКУ с июля снова повышает себе зарплату на 50%. Но: Виновата зелёная энергетика. Все знают.
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31.08.2021 15:06 Відповісти
вообще-то подключение дополнительных энергосистем очень полезное и может быть реально выгодным мероприятием, но не с нашими хапугами)
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31.08.2021 15:09 Відповісти
вообще-то подключение дополнительных энергосистем очень полезное -Как же, как же.Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус/ Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского.
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31.08.2021 15:13 Відповісти
За махінації треба не просити а саджати. Тільки в Україні мошенники в законі,тому нас ніде й не хочуть, ні в НАТО, ні в Євросоюзі, бо мошенник на мошеннику й мошенником поганяє.
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31.08.2021 15:50 Відповісти
В смысле не возвращать? Чтобы что то вернуть, надо сначала убрать. Но, а когда такое было? Вроде ничего неминялось!
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31.08.2021 19:13 Відповісти
 
 