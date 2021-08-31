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Новости Экономика
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Тренд высоких цен на сырьевые ресурсы в мире сменится падением, - эксперты

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Тренд высоких цен на сырьевые ресурсы в мире сменится падением, - эксперты

Тренд высоких цен на сырьевые ресурсы, в частности, газ, нефть, руду и продовольственные товары, который наблюдается последний год, вскоре сменится падением.

Об этом сообщает УНИАН.

Финансовые аналитики и экономисты затрудняются дать точные прогнозы, насколько длительным будет цикл высоких цен на сырьевые товары. Но некоторые отмечают, что уже есть тенденция к их снижению.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак отмечает, что уже несколько месяцев рост на товарных рынках замедлился. А по некоторым товарам даже отмечается снижение.

"Сейчас цены на сырьевые товары относительно стабильны. На мой взгляд, это, скорее, хорошая новость. Поскольку после очень быстрого роста весной существовали небезосновательные подозрения, что речь идет об очередном пузыре. Однако это не дает повода прогнозировать дальнейший рост или, наоборот, падение мировых цен на сырье. Даже малозаметная новость может привести к резким изменениям, поскольку психологический фактор играет очень существенную роль на биржевых торгах", - сказала Волуйчак.

В целом, эксперты считают, что не стоит ожидать длительный рост цен на мировых рынках.

Экономист Борис Кушнирук считает, что за трендом роста неизбежно наступит падение.

"Нужно понимать, что сырьевые товары имеют две особенности. Во-первых, они имеют определенные тренды, и за ростом неизбежно наступает падение цен, соответственно, за ними падает затем и украинская экономика. Потому обваливается экспорт, а импорт мы так сократить не можем, поэтому, соответственно, падают доходы предприятий, доходы бюджета и так далее ", - сказал он.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в мае мировые цены на продовольствие выросли на самую значительную величину за более чем десять лет: относительно прошлого года цены выросли почти на 40 процентов.

Одним из ключевых факторов стал резкий рост мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые, он достиг наивысшего значения с сентября 2011 года.

Говоря о непродовольственной группе товаров, в первом полугодии цена меди достигла 10 тысяч долларов за тонну впервые за последнее десятилетие, стоимость металла палладий превысила 3 тысячи долларов за унцию.

В тоже время, стоимость нефти выросла почти в три раза со времен начала пандемии и достигла уровня 65-70 долларов за баррель. А цена на газ на европейском рынке достигла рекордных 560 долларов за тысячу кубометров, впервые за последние 20 лет.

Также пошли вверх цены на руду черных и цветных металлов. Например, в конце прошлого года цена на железную руду перешагнула рекордную отметку в 164 доллара за тонну. По состоянию на 15 августа на азиатских рынках за тонну этого сырья дают больше двухсот долларов.

Наша страна в своем экспорте продолжает оставаться ориентированной на поставки на мировые рынки сырьевой продукции, поэтому нынешние высокие цены на сырье благоприятны для нашей экономики, что отмечают и украинские эксперты.
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І слава богу. Втім, це у світі. В Україні буде лише підвищення. Ніяк нувориші не нажеруться.
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31.08.2021 18:15 Ответить
какому б*гу?
вы реально достали, боголюбцы - ваш "бог" , славили егО в 32-33-х - и чем оно помогло то?
аж "бесит" это показательное боголюбство
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31.08.2021 18:17 Ответить
є класна книжка Ніла Геймана "Американські боги", серіал теж зняли, але він так собі, книжка краще.
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31.08.2021 20:19 Ответить
я тупо забив на читання - тупо не запам.ятовую, хоча прочитав книжок немало
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31.08.2021 20:37 Ответить
на, 11000 лет назад - кто там "божком" был то?
Тренд високих цін на сировинні ресурси в світі зміниться падінням, - експерти - Цензор.НЕТ 7450
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31.08.2021 18:19 Ответить
Вы сильно ошибаетесь. Обычно в те времена богов было поболее. Бог огня, Бог воды, Бог леса, Бог воздуха. И так далее по всем природным явлениям. Тренд високих цін на сировинні ресурси в світі зміниться падінням, - експерти - Цензор.НЕТ 4088 Сейчас о Боге больше говорят в качестве поговорки. Хотя, как сказать. Говорят во время войны даже самые ярые атеисты во время бомбежки креститься начинали.
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31.08.2021 19:40 Ответить
миф шо начинали, это тупо как - Наполеон хавал коня и делился с гренадерами, вы тоже читал об этом? так же как и я.
так вот - за шо мы спорим? за выдумку? или как?

и никак норм. атеист не будет мямлить шоб "спас" его тот, кто его собственно(очень добрый) в войну бросил то , так шо.... не знаю - думай то шо думаешь или как
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31.08.2021 19:56 Ответить
Я так понимаю Вы в годы второй мировой на фронте были? Я просто говорю, что рассказывают подобное. Ну и то что в древности богов поболее было даже вон в школе учат. Или там тоже все не так?
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31.08.2021 19:58 Ответить
не был, но католики и протестанты воевали против атеистов - что случилось?
католики помогли атеистам убивать католиков
так что плиз, завали прошу, клавиатуру, а?
ибо спорить я просто не хочу тупо, Псих, реально. да и Скайпа нету, шоб посраться реально то
вибачай
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31.08.2021 20:06 Ответить
а, я с Психом говорил, сори
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31.08.2021 20:07 Ответить
Я действительно наверное продолжать разговор не буду далее. Ибо какая-то несуразица отрывочная. Половины поста Вашего не понимаю.
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31.08.2021 20:13 Ответить
та нормально во шо смотрю
https://www.youtube.com/watch?v=oWrBkB1Ozb0
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31.08.2021 20:38 Ответить
Мда. Днище. Действительно "приехали". Даже до конца не стал смотреть. Сам факт противен. Нехер кацапам в Украине делать. Впрочем как и украинцам в казламордии также делать нечего.
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31.08.2021 21:08 Ответить
Если прыгнул очень высоко, то можно и упасть(Бубка)
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31.08.2021 18:15 Ответить
Значить епоха злиднів ще раз завітає до нашої хати. Ех, а тільки но почали жити па-багатаму.
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31.08.2021 18:16 Ответить
При цьому забувають про випущену на підтримку економіки під час пандемії надлишкову грошову масу. Гроші це еквівалент ресурсів та праці. Ресурсів більше не стало, оплата праці суттєво не змінилась. З якого дива зміна тренду, яку побачили "експерди"?
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31.08.2021 18:24 Ответить
Хочу быть экПердом, говоришь - после роста будет падение, а после падения будет рост, эксперды ***.
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31.08.2021 18:54 Ответить
Звиняйте, але цей комент до редактора Цензору ... вам не соромно від таких експердів ? Я вже практично не заходжу до вас на сайт ... Ви вже зовсім перейшли на гроші Ахметова та Порошенка ?
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31.08.2021 19:07 Ответить
Так, але ми бачемо шо ціна на газ ***** тільки піднімає...
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31.08.2021 19:54 Ответить
 
 