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Новини Економіка
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Тренд високих цін на сировинні ресурси в світі зміниться падінням, - експерти

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Тренд високих цін на сировинні ресурси в світі зміниться падінням, - експерти

Тренд високих цін на сировинні ресурси, зокрема, газ, нафту, руду і продовольчі товари, який спостерігається останній рік, незабаром зміниться падінням.

Про це повідомляє УНІАН.

Фінансовим аналітикам і економістам важко дати точні прогнози, наскільки тривалим буде цикл високих цін на сировинні товари. Але деякі відзначають, що вже є тенденція до їхнього зниження.

Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Волуйчак зазначає, що вже кілька місяців зростання на товарних ринках сповільнилося. А по деяких товарах навіть відзначається зниження.

"Зараз ціни на сировинні товари відносно стабільні. На мій погляд, це, скоріше, хороша новина. Оскільки після дуже швидкого зростання навесні існували небезпідставні підозри, що мова йде про чергову бульбашку. Однак це не дає приводу прогнозувати подальше зростання або, навпаки, падіння світових цін на сировину. Навіть малопомітна новина може призвести до різких змін, оскільки психологічний фактор відіграє дуже істотну роль на біржових торгах", - сказала Волуйчак.

У цілому експерти вважають, що не варто очікувати тривалого зростання цін на світових ринках.

Економіст Борис Кушнірук вважає, що за трендом зростання неминуче настане падіння.

"Потрібно розуміти, що сировинні товари мають дві особливості. По-перше, вони мають певні тренди, і за зростанням неминуче настає падіння цін, відповідно, за ними падає потім і українська економіка. Тому обвалюється експорт, а імпорт ми так скоротити не можемо, тому, відповідно, падають доходи підприємств, доходи бюджету і так далі", - сказав він.

Згідно з даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН у травні світові ціни на продовольство зросли на найзначнішу величину за більш ніж десять років: відносно минулого року ціни збыльшилися майже на 40 відсотків.

Одним із ключових факторів стало різке зростання світових цін на рослинні олії, цукор і зернові, він досяг найвищого значення з вересня 2011 року.

Говорячи про непродовольчу групу товарів, у першому півріччі ціна міді досягла 10 тисяч доларів за тонну вперше за останнє десятиліття, вартість металу Паладій перевищила 3 тисячі доларів за унцію.

Водночас вартість нафти зросла майже втричі з часів початку пандемії і досягла рівня 65-70 доларів за барель. А ціна на газ на європейському ринку досягла рекордних 560 доларів за тисячу кубометрів, вперше за останні 20 років.

Також пішли вгору ціни на руду чорних і кольорових металів. Наприклад, наприкінці минулого року ціна на залізну руду переступила рекордну позначку в 164 долари за тонну. Станом на 15 серпня на азійських ринках за тонну цієї сировини дають понад двісті доларів.

Наша країна в своєму експорті продовжує залишатися орієнтованою на поставки на світові ринки сировинної продукції, тому нинішні високі ціни на сировину сприятливі для нашої економіки, що відзначають і українські експерти.
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І слава богу. Втім, це у світі. В Україні буде лише підвищення. Ніяк нувориші не нажеруться.
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31.08.2021 18:15 Відповісти
какому б*гу?
вы реально достали, боголюбцы - ваш "бог" , славили егО в 32-33-х - и чем оно помогло то?
аж "бесит" это показательное боголюбство
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31.08.2021 18:17 Відповісти
є класна книжка Ніла Геймана "Американські боги", серіал теж зняли, але він так собі, книжка краще.
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31.08.2021 20:19 Відповісти
я тупо забив на читання - тупо не запам.ятовую, хоча прочитав книжок немало
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31.08.2021 20:37 Відповісти
на, 11000 лет назад - кто там "божком" был то?
Тренд високих цін на сировинні ресурси в світі зміниться падінням, - експерти - Цензор.НЕТ 7450
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31.08.2021 18:19 Відповісти
Вы сильно ошибаетесь. Обычно в те времена богов было поболее. Бог огня, Бог воды, Бог леса, Бог воздуха. И так далее по всем природным явлениям. Тренд високих цін на сировинні ресурси в світі зміниться падінням, - експерти - Цензор.НЕТ 4088 Сейчас о Боге больше говорят в качестве поговорки. Хотя, как сказать. Говорят во время войны даже самые ярые атеисты во время бомбежки креститься начинали.
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31.08.2021 19:40 Відповісти
миф шо начинали, это тупо как - Наполеон хавал коня и делился с гренадерами, вы тоже читал об этом? так же как и я.
так вот - за шо мы спорим? за выдумку? или как?

и никак норм. атеист не будет мямлить шоб "спас" его тот, кто его собственно(очень добрый) в войну бросил то , так шо.... не знаю - думай то шо думаешь или как
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31.08.2021 19:56 Відповісти
Я так понимаю Вы в годы второй мировой на фронте были? Я просто говорю, что рассказывают подобное. Ну и то что в древности богов поболее было даже вон в школе учат. Или там тоже все не так?
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31.08.2021 19:58 Відповісти
не был, но католики и протестанты воевали против атеистов - что случилось?
католики помогли атеистам убивать католиков
так что плиз, завали прошу, клавиатуру, а?
ибо спорить я просто не хочу тупо, Псих, реально. да и Скайпа нету, шоб посраться реально то
вибачай
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31.08.2021 20:06 Відповісти
а, я с Психом говорил, сори
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31.08.2021 20:07 Відповісти
Я действительно наверное продолжать разговор не буду далее. Ибо какая-то несуразица отрывочная. Половины поста Вашего не понимаю.
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31.08.2021 20:13 Відповісти
та нормально во шо смотрю
https://www.youtube.com/watch?v=oWrBkB1Ozb0
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31.08.2021 20:38 Відповісти
Мда. Днище. Действительно "приехали". Даже до конца не стал смотреть. Сам факт противен. Нехер кацапам в Украине делать. Впрочем как и украинцам в казламордии также делать нечего.
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31.08.2021 21:08 Відповісти
Если прыгнул очень высоко, то можно и упасть(Бубка)
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31.08.2021 18:15 Відповісти
Значить епоха злиднів ще раз завітає до нашої хати. Ех, а тільки но почали жити па-багатаму.
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31.08.2021 18:16 Відповісти
При цьому забувають про випущену на підтримку економіки під час пандемії надлишкову грошову масу. Гроші це еквівалент ресурсів та праці. Ресурсів більше не стало, оплата праці суттєво не змінилась. З якого дива зміна тренду, яку побачили "експерди"?
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31.08.2021 18:24 Відповісти
Хочу быть экПердом, говоришь - после роста будет падение, а после падения будет рост, эксперды ***.
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31.08.2021 18:54 Відповісти
Звиняйте, але цей комент до редактора Цензору ... вам не соромно від таких експердів ? Я вже практично не заходжу до вас на сайт ... Ви вже зовсім перейшли на гроші Ахметова та Порошенка ?
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31.08.2021 19:07 Відповісти
Так, але ми бачемо шо ціна на газ ***** тільки піднімає...
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31.08.2021 19:54 Відповісти
 
 