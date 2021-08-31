Украинцы за день завоевали на Паралимпиаде 13 наград
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Украина находится на пятом месте в медальном зачете. За день у нас - 3 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медалей.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Золото выиграли пловцы Андрей Трусов (50 метров вольным стилем) и Максим Крипак (100 метров баттерфляем), а также легкоатлет Максим Коваль (толкание ядра).
Серебро выиграли легкоатлеты Оксана Ботурчук, Юлия Шуляр, Наталия Кобзарь (бег 400 м), Александр Яровой (толкание ядра), велогонщик Егор Дементьев (велошоссе, гонка с раздельным стартом) и пловец Максим Веракса (100 м вольным стилем).
Бронза в активе пловцов Василя Крайника (200 м комплексом), Евгения Богодайко (50 м вольным стилем) и Елизаветы Мерешко (100 м вольным стилем), а также сборной Украины по плаванию в миксте (Марина Поддубная, Максим Веракса, Анна Стеценко и Кирилл Гаращенко — 4×100 м вольным стилем).
Таким образом, всего у нас 67 медалей. Среди всех участниц Паралимпиады Украина занимает пятое место.
Пожалуйста, подождите...
...
-Україна незалежна суверенна європейська демократична держава. До загарбницької війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками, і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу, територія становила - 603,549 тис. км2. Населення Української держави було - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, в асоціації с ЕС" і на порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами загарбниками )(уйла наші рідні українські території.
І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу. І не залишити проклятому московському ворогу окупанту навіть одного метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому !...........-
Це Україна!
Ви найкращі!