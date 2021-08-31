Українці за день завоювали на Паралімпіаді 13 нагород
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Україна перебуває на п'ятому місці в медальному заліку. За день у нас - 3 золотих, 6 срібних і 4 бронзових медалей.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України, інформує Цензор.НЕТ.
Золото виграли плавці Андрій Трусов (50 метрів вільним стилем) і Максим Кріпак (100 метрів батерфляєм), а також легкоатлет Максим Коваль (штовхання ядра).
Срібло виграли легкоатлети Оксана Ботурчук, Юлія Шуляр, Наталія Кобзар (біг 400 м), Олександр Яровий (штовхання ядра), велогонщик Єгор Дементьєв (велошосе, гонка з роздільним стартом) і плавець Максим Веракса (100 м вільним стилем).
Бронза в активі плавців Василя Крайника (200 м комплексом), Євгенія Богодайка (50 м вільним стилем) і Єлизавети Мерешко (100 м вільним стилем), а також збірної України з плавання в міксті (Марина Піддубна, Максим Веракса, Анна Стеценко і Кирило Гаращенко - 4×100 м вільним стилем).
Отже, всього в нас 67 медалей. Серед усіх учасниць Паралімпіади Україна посідає п'яте місце.
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-Україна незалежна суверенна європейська демократична держава. До загарбницької війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками, і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу, територія становила - 603,549 тис. км2. Населення Української держави було - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, в асоціації с ЕС" і на порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами загарбниками )(уйла наші рідні українські території.
І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу. І не залишити проклятому московському ворогу окупанту навіть одного метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому !...........-
Це Україна!
Ви найкращі!