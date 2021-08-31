Українці за день завоювали на Паралімпіаді 13 нагород

Україна перебуває на п'ятому місці в медальному заліку. За день у нас - 3 золотих, 6 срібних і 4 бронзових медалей.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України, інформує Цензор.НЕТ.

Золото виграли плавці Андрій Трусов (50 метрів вільним стилем) і Максим Кріпак (100 метрів батерфляєм), а також легкоатлет Максим Коваль (штовхання ядра).

Срібло виграли легкоатлети Оксана Ботурчук, Юлія Шуляр, Наталія Кобзар (біг 400 м), Олександр Яровий (штовхання ядра), велогонщик Єгор Дементьєв (велошосе, гонка з роздільним стартом) і плавець Максим Веракса (100 м вільним стилем).

Бронза в активі плавців Василя Крайника (200 м комплексом), Євгенія Богодайка (50 м вільним стилем) і Єлизавети Мерешко (100 м вільним стилем), а також збірної України з плавання в міксті (Марина Піддубна, Максим Веракса, Анна Стеценко і Кирило Гаращенко - 4×100 м вільним стилем).

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Отже, всього в нас 67 медалей. Серед усіх учасниць Паралімпіади Україна посідає п'яте місце.