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Українці за день завоювали на Паралімпіаді 13 нагород

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Українці за день завоювали на Паралімпіаді 13 нагород

Україна перебуває на п'ятому місці в медальному заліку. За день у нас - 3 золотих, 6 срібних і 4 бронзових медалей.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України, інформує Цензор.НЕТ.

Золото виграли плавці Андрій Трусов (50 метрів вільним стилем) і Максим Кріпак (100 метрів батерфляєм), а також легкоатлет Максим Коваль (штовхання ядра).

Срібло виграли легкоатлети Оксана Ботурчук, Юлія Шуляр, Наталія Кобзар (біг 400 м), Олександр Яровий (штовхання ядра), велогонщик Єгор Дементьєв (велошосе, гонка з роздільним стартом) і плавець Максим Веракса (100 м вільним стилем).

Бронза в активі плавців Василя Крайника (200 м комплексом), Євгенія Богодайка (50 м вільним стилем) і Єлизавети Мерешко (100 м вільним стилем), а також збірної України з плавання в міксті (Марина Піддубна, Максим Веракса, Анна Стеценко і Кирило Гаращенко - 4×100 м вільним стилем).

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Отже, всього в нас 67 медалей. Серед усіх учасниць Паралімпіади Україна посідає п'яте місце.
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Топ коментарі
+10
Наші герої !!!
Украинцы за день завоевали на Паралимпиаде 13 наград - Цензор.НЕТ 5751
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31.08.2021 19:55
+9
Украинцы за день завоевали на Паралимпиаде 13 наград - Цензор.НЕТ 2117Украинцы за день завоевали на Паралимпиаде 13 наград - Цензор.НЕТ 2511

...
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31.08.2021 19:50
+6
Может пора параолимпийцев на нормальную олимпиаду отправить? Они и с медалями радуют и с русскими не фотографируются.
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31.08.2021 20:08
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Украинцы за день завоевали на Паралимпиаде 13 наград - Цензор.НЕТ 2117Украинцы за день завоевали на Паралимпиаде 13 наград - Цензор.НЕТ 2511

...
показати весь коментар
31.08.2021 19:50 Відповісти
Українці за день завоювали на Паралімпіаді 13 нагород - Цензор.НЕТ 8251
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31.08.2021 21:47 Відповісти
Наші герої !!!
Украинцы за день завоевали на Паралимпиаде 13 наград - Цензор.НЕТ 5751
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31.08.2021 19:55 Відповісти
Українці за день завоювали на Паралімпіаді 13 нагород - Цензор.НЕТ 8461
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31.08.2021 21:16 Відповісти

-Україна незалежна суверенна європейська демократична держава. До загарбницької війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками, і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу, територія становила - 603,549 тис. км2. Населення Української держави було - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, в асоціації с ЕС" і на порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами загарбниками )(уйла наші рідні українські території.
І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу. І не залишити проклятому московському ворогу окупанту навіть одного метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому !...........-
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31.08.2021 21:43 Відповісти
Українці за день завоювали на Паралімпіаді 13 нагород - Цензор.НЕТ 9086
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31.08.2021 21:50 Відповісти
Может пора параолимпийцев на нормальную олимпиаду отправить? Они и с медалями радуют и с русскими не фотографируются.
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31.08.2021 20:08 Відповісти
Ну вы дайоте! Вітаю!)
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31.08.2021 20:12 Відповісти
Были бы они так важны, кто бы им дал их завоевать? Иностранные инвалиды так не нуждаются в премиальных как наши...Может стыдиться надо, а не ликовать?
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31.08.2021 21:23 Відповісти
это просто фантастика.МОЛОДЦЫ!!!!!
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31.08.2021 22:29 Відповісти
Дякую за бойовий дух!
Це Україна!
Ви найкращі!
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31.08.2021 22:32 Відповісти
 
 