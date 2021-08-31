Google может привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент для рекомендаций YouTube, - Минцифры
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и его заместитель по вопросам развития IT Александр Борняков встретились с вице-президентом Google по международным делам и общественной политики Караном Бхатия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На встрече обсудили возможность оптимизированная сотрудничества по приложения "Дія" и вопросы подбора и рекомендаций контента для главной страницы украинских YouTube Music и YouTube.
"Сейчас на стартовых страницах нашим пользователям предлагается российский контент, что недопустимо, когда в Украине идет война. Поэтому предложили Google привлечь независимых украинских редакторов, которые будут заниматься подбором контента", - говорится в сообщении.
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А вообще, успехов Вам в ванговании...😀
відразу злість спотворює настрій. неначе хтось так навмисно робить.
От навіщо так дурно марнувати бюджети. невже лише для того щоб подратувати.
І терміново потрібно вирішувати щось з українською локалізацією комп'ютерних ігор
Сейчас что, "зависимые" россияне формируют стартовые страницы? Видимо, все происходит по запросу самих зрителей, самые популярные запросы Ютуб ставит выше, а теперь вместо народа будут какие то петухи решать, что должно быть популярно? От кого "независимые" будут редакторы? Самый независимый - Шарий, его назначим? Классно смотреть, как Украина погружается в советскую свободу слова на всех парах.
ранжування відбувається не людьми і не за мовою, а тупо ШІ/алгоритмом за кириличним шрифтом. а в російськомовному сегменті бот ботом поганяє, сплошні накручування і маніпуляції. Відкрийте будь-якого російського блогера мільйонника і почитайте коменти. Ну видно ж що 90 % дописів нелюдські ...
Погано що ви цього не розумієте, хоча є надія, що ви просто ватник з під проксі. Тоді норм - кидайте там один одного і далі. живіть по законам джунглів, жеріть одне одного.
як кажуть мама учит дочь
Україна великий медіаринок який наразі окупований рашкою при мовчазній підтримці самого Гугла. Думаю це сталося так як Гугл просто забив на нас, бо йому нецікаво і невигідно розбивати і без того куций огризок кириличного сигменту ще на дрібніші частинки.
Але доведеться! бо ми зараз в ситуації прямого протистояння цих частинок одна одній.
Більше того , російська частинка агресивна і брехлива. таку взагалі потрібно забанити до моменту її виправлення, тобто до моменту зміни влади в самій рашці.
інакше ніяк. бо ватна інфекція отруює здорові частини: нас та інші країни колишнього СРСР, а Білорусь взагалі отруїла вкрай і перетворила її в білорашку.
Ведь гораздо удобнее , когда врач внёс все в комп и , кстати, всегда может и другой врач проверить диагноз и назначения. А это сразу ответственность
Конечно не секрет , что врачи лоббируют лекарства за финансовый стимул - припомощи компа наведётся порядок в назначениях
І який контент там буде? Альона Альона?
Тем более у GOOGLE
Приготовьтесь к еще большей цензуре