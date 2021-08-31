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Google может привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент для рекомендаций YouTube, - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Google может привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент для рекомендаций YouTube, - Минцифры

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и его заместитель по вопросам развития IT Александр Борняков встретились с вице-президентом Google по международным делам и общественной политики Караном Бхатия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На встрече обсудили возможность оптимизированная сотрудничества по приложения "Дія" и вопросы подбора и рекомендаций контента для главной страницы украинских YouTube Music и YouTube.

"Сейчас на стартовых страницах нашим пользователям предлагается российский контент, что недопустимо, когда в Украине идет война. Поэтому предложили Google привлечь независимых украинских редакторов, которые будут заниматься подбором контента", - говорится в сообщении.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
Это тех независимых, что за 200 баксов по указке из ОП удаляют новости?
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31.08.2021 22:46
+8
рекомендации ютуба для Украины просто говно. давно пора что-то менять. как пример, человек смотрит в ютубе только на украинском и английском языке, и тут ему бах - четвёртый и последующие ролики на русском языке...
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31.08.2021 22:56
+6
нарешті . може нарешті при відкритті ютубу на мене перестане висипатися куча російського сміття. Алілуя !
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31.08.2021 23:11
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Неужели мендель? Google может привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент для рекомендаций YouTube, - Минцифры - Цензор.НЕТ 21
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31.08.2021 22:45 Ответить
Это тех независимых, что за 200 баксов по указке из ОП удаляют новости?
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31.08.2021 22:46 Ответить
Ну всё - трындец... Если по американским канонам оптимизируют "Дiю", то в следующий раз для открытия банального сертификата нам придется вертеть перед камерой не только лицом, но и голой задницей... Можете скринить это пророчество. И делайте эпиляцию (бо иначе тупые алгоритмы распознавания будут глючить).
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31.08.2021 22:48 Ответить
Шо за трава?
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31.08.2021 22:53 Ответить
Дело вкуса, но Я думаю, передница более индивидуальна(алгоритмам будет проще)...
А вообще, успехов Вам в ванговании...😀
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31.08.2021 23:02 Ответить
Кстати , Дия вообще не работает . Кто-то пробовал зайти ? Она не узнаёт лица .
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31.08.2021 23:23 Ответить
Не может в силу отсутствия так называемых "независимых" экспертов. Изи них такие же независимые, как из зеленского - человек.
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31.08.2021 22:56 Ответить
рекомендации ютуба для Украины просто говно. давно пора что-то менять. как пример, человек смотрит в ютубе только на украинском и английском языке, и тут ему бах - четвёртый и последующие ролики на русском языке...
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31.08.2021 22:56 Ответить
Давно пора.
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01.09.2021 06:01 Ответить
і з рекламою треба щосі рішать. бо це капець, сидиш слухаєш українське українською, аж тут бац , з'являється блок російської реклами про чуже-непотрібне-нецікаве.
відразу злість спотворює настрій. неначе хтось так навмисно робить.
От навіщо так дурно марнувати бюджети. невже лише для того щоб подратувати.
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02.09.2021 10:57 Ответить
ага, саме так. Бо зараз гугл сприяє русифікаціїї

І терміново потрібно вирішувати щось з українською локалізацією комп'ютерних ігор
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02.09.2021 11:02 Ответить
в Україні через місяць ці нєзавісімі рєдактора будуть продавати місця в трендах ютуба
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31.08.2021 22:57 Ответить
це якщо зеленський створить комісію, яка їх обиратиме
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02.09.2021 11:04 Ответить
і без зебіла вся країна суцільних хабарників
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02.09.2021 11:39 Ответить
лід тронувся?
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31.08.2021 22:59 Ответить
Google может привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент для рекомендаций YouTube, - Минцифры - Цензор.НЕТ 3889
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31.08.2021 23:07 Ответить
нарешті . може нарешті при відкритті ютубу на мене перестане висипатися куча російського сміття. Алілуя !
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31.08.2021 23:11 Ответить
може нарешті в ютубі помітили що як тільки я заходжу то відразу починаю клацать виключаючи росіянські канали з пропонуємих рекомендацій
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31.08.2021 23:14 Ответить
В Гугле в Лондоне работает много украинских граждан . Минцыфры могло бы и знать об этом
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31.08.2021 23:13 Ответить
Минцифры 😀😀😀
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31.08.2021 23:14 Ответить
"Сейчас на стартовых страницах нашим пользователям предлагается российский контент, что недопустимо, когда в Украине идет война. Поэтому предложили Google привлечь независимых украинских редакторов Источник: https://censor.net/ru/n3285634"

Сейчас что, "зависимые" россияне формируют стартовые страницы? Видимо, все происходит по запросу самих зрителей, самые популярные запросы Ютуб ставит выше, а теперь вместо народа будут какие то петухи решать, что должно быть популярно? От кого "независимые" будут редакторы? Самый независимый - Шарий, его назначим? Классно смотреть, как Украина погружается в советскую свободу слова на всех парах.
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31.08.2021 23:16 Ответить
\\все происходит по запросу самих зрителей, самые популярные запросы Ютуб ставит выше\\

ранжування відбувається не людьми і не за мовою, а тупо ШІ/алгоритмом за кириличним шрифтом. а в російськомовному сегменті бот ботом поганяє, сплошні накручування і маніпуляції. Відкрийте будь-якого російського блогера мільйонника і почитайте коменти. Ну видно ж що 90 % дописів нелюдські ...
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01.09.2021 21:36 Ответить
А чем россияне отличаются от всех прочих? Если есть возможность получить прибыль определенным образом, то почему они ею пользуются, а украинцы и американцы не пользуются? Неужели миром правят высокие идеалы?
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02.09.2021 10:09 Ответить
маніпуляції , накручування це шахрайство. і у всьому цивілізованому світі такий спосіб ведення справ не тільки протизаконний але й засуджується суспільством . реально засуджується! з такими справ не ведуть і руки не потискають.
Погано що ви цього не розумієте, хоча є надія, що ви просто ватник з під проксі. Тоді норм - кидайте там один одного і далі. живіть по законам джунглів, жеріть одне одного.
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02.09.2021 10:50 Ответить
а забийте один і той же пошуковий запит російською і англійською. У видачі англійською будуть дійно реальні рекомендації і освітлення питання, у російській видачі не буде нічого вартого

як кажуть мама учит дочь
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02.09.2021 11:08 Ответить
періодично так і роблю, але це не варіант бо неможна завжди терпіти і викручуватись у всьому. Це типу щоб не стати росіянином - стану англійцем. А мені потрібне своє, щоб з українським інтерфейсом, з українською видачею, українською рекламою. Щоб все це гармонізувало між собою перебуваючи в українському контексті. А не підривало мозок перемиканнями кожні 10 хвилин між різними контекстами .
Україна великий медіаринок який наразі окупований рашкою при мовчазній підтримці самого Гугла. Думаю це сталося так як Гугл просто забив на нас, бо йому нецікаво і невигідно розбивати і без того куций огризок кириличного сигменту ще на дрібніші частинки.
Але доведеться! бо ми зараз в ситуації прямого протистояння цих частинок одна одній.
Більше того , російська частинка агресивна і брехлива. таку взагалі потрібно забанити до моменту її виправлення, тобто до моменту зміни влади в самій рашці.
інакше ніяк. бо ватна інфекція отруює здорові частини: нас та інші країни колишнього СРСР, а Білорусь взагалі отруїла вкрай і перетворила її в білорашку.
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02.09.2021 12:03 Ответить
Пиши больше! Пока мир мало знает про высокое благородство буржуазии золотого миллиарда и про низость буржуазии всего остального, подлого мира.
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02.09.2021 11:59 Ответить
Вопрос к минцыфры - ДО КАКОГО СТОЛЕТИЯ В больничных учереждениях будут бумажные карточки больного ??!! Шо, трудно все это завязать в компьютер , чтобы человек не таскал за собой карточку , анализы, результаты ?

Ведь гораздо удобнее , когда врач внёс все в комп и , кстати, всегда может и другой врач проверить диагноз и назначения. А это сразу ответственность
Конечно не секрет , что врачи лоббируют лекарства за финансовый стимул - припомощи компа наведётся порядок в назначениях
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31.08.2021 23:19 Ответить
Так уже. В нашей больнице карточки - электронные. Бумажные карточки раздали пациентам , а регистратуру закрыли. Теперь только один человек сидит и по телефону записывает на прием к семейному врачу.
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01.09.2021 06:05 Ответить
А электронной записи разве нет ?
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01.09.2021 10:05 Ответить
Давно пора...ибо если заходишь на ютуб без аккаунта - не рекомендации страшно смотреть...
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31.08.2021 23:26 Ответить
"Сейчас на стартовых страницах нашим пользователям предлагается российский контент, что недопустимо, когда в Украине идет война. Поэтому предложили Google привлечь независимых украинских редакторов, которые будут заниматься подбором контента",Источник: https://censor.net/ru/n3285634

І який контент там буде? Альона Альона?
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31.08.2021 23:27 Ответить
Независимых редакторов не бывает.
Тем более у GOOGLE
Приготовьтесь к еще большей цензуре
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31.08.2021 23:28 Ответить
Набрать-то наберут. Но все равно основной тренд будет определять руководство Гугл. В русском ютьюбе например в рекомендациях всегда Навальный и прочая оппозиция.
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01.09.2021 01:18 Ответить
 
 