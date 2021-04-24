YouTube заблокировал каналы Медведчука ZIK, "112" и Newsone на территории Украины
YouTube заблокировал каналы Виктора Медведчука ZIK, 112 и Newsone на территории Украины. При этом сами каналы не удалены и продолжают работать.
Об этом журналист Денис Казанский сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"YouTube заблокировал каналы Виктора Медведчука ZIK, "112" и Newsone на территории Украины. Теперь при попытке включения видео хостинг выдает вот такое сообщение. При этом сами каналы не удалены и продолжают работать. Если зайти через VPN, то они будут доступны.
Но даже в таком виде это серьезный удар по ютуб-империи Медведчука. Траффик из Украины теперь обвалится, так как не каждый будет заморачиваться с VPN. Кроме того, контент каналов Медведчука теперь не будет выдаваться в рекомендованых видео для украинских пользователей", - написал Казанский.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Украина официально обращалась в Youtube, чтобы заблокировать там пул так называемых "телеканалов Медведчука".
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