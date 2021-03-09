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Новости Закрытие каналов Медведчука
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Зеленский о блокировке каналов Медведчука: Работаем над тем, чтобы на YouTube они получили пожизненную блокировку. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть работает над тем, чтобы телеканалы "пула Медведчука" получили пожизненную блокировку на YouTube.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30. Культура, медиа, туризм".

По словам президента, "средства массовой дезинформации" прикрываются свободой слова.

"Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную настроечную таблицу. А в интернете, в частности на YouTube, они получили пожизненный бан", - отметил Зеленский.

Также читайте: "У меня нет никаких симпатий к Порошенко. Но я не подписал подозрение против него, которое было необоснованным", - Рябошапка

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Также народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак подал иск в Верховный Суд Украины, которым обжалуется решение СНБО о введении против него санкций.

В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.

Читайте: Мендель объяснила, почему пока не состоялся разговор Зеленского и Байдена: Президент США еще не сформировал свою администрацию - там половина людей не назначена

Автор: 

YouTube (105) Зеленский Владимир (20224) Медведчук Виктор (1788) блокирование (461) 112 Украина (174) Newsone (175) ZIK (122)


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Топ комментарии
+25
А над тем, чтобы зеленский с медведчуком получили пожизненную блокировку не только в youtube, но и в тюрьме, будет работать Порох. И не сомневайтесь, работа в этот раз будет проведена на совесть.
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09.03.2021 11:05
+11
Зеленський:
- Я хачу видеть Порошенко в тюрьме!!!
Порошенко:
- Тю на тебе, пришелепкуватого! Робить мені нічого, до всякого гімна зеленого на "свіданку" в тюрму ходить!...
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09.03.2021 12:34
+8
Кликуха у тебя крутая. Я только не понял, с чем ты согласен, если я говорил прямо противоположное...
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09.03.2021 11:28
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Правила форума Совет форумчан
ХО-РО-ШО....
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09.03.2021 11:03 Ответить
А над тем, чтобы зеленский с медведчуком получили пожизненную блокировку не только в youtube, но и в тюрьме, будет работать Порох. И не сомневайтесь, работа в этот раз будет проведена на совесть.
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09.03.2021 11:05 Ответить
Согласен, ПорАшенко вор, а вор должен сидеть в тюрьме.
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09.03.2021 11:25 Ответить
Кликуха у тебя крутая. Я только не понял, с чем ты согласен, если я говорил прямо противоположное...
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09.03.2021 11:28 Ответить
... яркий представитель безмозглого стада!!??? Лидер?
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09.03.2021 11:49 Ответить
Як погодка в Турції?
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09.03.2021 11:59 Ответить
..не жарко..Грицько...Тепленько ..але не жарко. Літачок зламався... відремонтують... то завтра плануємо повернутися в Украиїну!!! А ти все переживаєш? Не переживай.... Поки ремонтують... ось сижу у готелі та читаю пришелепкуватих. Але таких на Цензорі не так багато... Ти до якої групи схильний ...??
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09.03.2021 12:06 Ответить
Я тебе про погоду питав, а ти мені тут про якісь літачки та переживання строчиш.
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09.03.2021 12:16 Ответить
Day: 9th Time: 09:50 UTC Wind speed: 4kt Temperature: 7°C Dew point: -13°C Pressure: 1017 hPa Visibility: Sky and visibility OK Будь ласка..шановний!!! Думаю... прочитаєте!!!
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09.03.2021 12:17 Ответить
Все ти прекрасно зрозумів. Не треба тут дурника валяти...
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09.03.2021 12:30 Ответить
.. що..дурненьке... ніяк не можеш второпати, що людина може писати з Туреччини ..дійсно там знаходячись???? Ти невиїздний з України? А от скажи..недолуге!!?? От нащо мені писати ...як ти думаєш..з під VPN? Я своїх вподобань ні в Туреччині ..ні в Конго..ні в Україні не зміню!!! Для мене лідер Порошенко... Так нащо мені дурницями займатися? Трошечки сміття у своїй макітрі прошуруй!!!)))
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09.03.2021 12:42 Ответить
Ти звичайний хам. Ти думаєш, якщо, а може й брешеш, раз в житті доїхалО до Турції то вже тіпа вєсь мір у твоїх *** ног? Звичайно для мене Порох кращий президент ніж той шо зараз, але на то вона і демократія, що треба терпіти навіть таких недолугих та самовпевнених дикунів як ти.
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09.03.2021 13:43 Ответить
... Дурненьке... За ті роки ..що я літаю... я побачив весь світ... від Антарктиди до Антартики... І мені не потрібно тобі щось доводити...та доказувати. Твое то питання про погоду у Туреччині було провокаційним зразу. Розумна людина так бі не зробила. Я таких як ти... дурнуватеньких... бачу навіть у темноті!!!)))) І про літачок ..який поломався я тобі написав... розраховуючи...що дурненьке щось зкумекає... Але ні... Тут темний ліс. Давай Грицько....шуруй сміття у своїй макітрі.)))
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09.03.2021 15:13 Ответить
Тебе бидляко як накуй послати культурно чи вульгарно як ти любиш?
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09.03.2021 15:21 Ответить
Угу. Пять лет так работал, что никого не посадил. Смешной ты.
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09.03.2021 11:34 Ответить
..а сегодняшний всё что можно на Пороха вешает..старается..потеет...надеется...)))) А в результате только сцытся от незавидного будущего!!! Поезд с вагнеровцами уже выехал!!! И остановить не получается никак... Ни с машинистом договорится..ни с начальником паровозного депо... даже стрелочники нахер посылают...))
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09.03.2021 11:53 Ответить
У него было мало работы? Нет ,ее было с избытком. И она была на порядок более сложной. И он с ней справился. Народ не оценил и он заплатит за свою дурь. Это справедливо. После зеленского следующему президенту снова придется заниматься той же работой, что делал Порох. И так по кругу. Народу нравится. Цены не нравятся, тарифы, которые уже скоро станут еще больше. Но, как говорится, любишь смотреть, люби и платить.
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09.03.2021 11:55 Ответить
Так. За шоу треба платити...
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09.03.2021 12:01 Ответить
Вообще-то это - не его работа, а работа генпрокурора. Но Югик все резонансные дела слил. А кто его проталкивал на генпрокурора? Даже закон под него протолкнул. Так что не смеши мои тапки.
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09.03.2021 12:14 Ответить
Не с твоим чувством юмора смешить тебя, напрасен труд...
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09.03.2021 12:22 Ответить
Ты сам хоть понял, что сказать хотел? Я - нет.
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09.03.2021 12:39 Ответить
Да я вижу, что не понимаешь.
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09.03.2021 12:41 Ответить
А по теме что можешь сказать?
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09.03.2021 12:45 Ответить
Да тема, собственно, закрыта. Что еще здесь говорить? Продолжается представление от клоунов и других циркачей.
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09.03.2021 12:49 Ответить
Тут соглашусь. Для нас представление уже лет 30 крутят.
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09.03.2021 13:12 Ответить
Да. Был шанс с представлением закончить. Вместо этого его решили продлить, и оно рискует сильно затянуться.
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09.03.2021 13:14 Ответить
Якщо стосовно справ корупції категорії "А" - то це все ж таки відповідальність Ситника і САП, незалежних (в частині слідства) від ГПУ структур. По корупції категорії "Б" Луценко звітував неодноразово: Труба, Венедіктова і Бабіков вкупі (нагадаю, в 2019-му функції слідства перешли з ГПУ до ДБР) і десятої частини результатів Луценка не показали... 400тисяч гривень повернуто... смішно... Якщо стосовно справ Майдану - то всі претензії до Горбатюка, а також до активістів громадських організацій, адвокатів семей Героїв Небесної Сотні, які не давали Луценку можливості зняти Горбатюка за повільність.
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09.03.2021 12:26 Ответить
7 раз підряд жоден з 19 призначених Луценком прокурорів не з*явився на суд по справі Кернеса в Полтаві-ну заблукали десь під Полтавою.І суддя закрила справу.

І ще,Луценко:"У справі по вишках Бойка немає складу злочину".Ну суперпрокурва.
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09.03.2021 12:34 Ответить
якщо не доганяєш, то я поясню: суддя попався такий, який збирався виправдати Кернеса. Тому саме прокурори зривали засідання, щоб новий суддя першої інстанції розглядав справу.
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09.03.2021 13:02 Ответить
Да-да. Рафик нивинауат.
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09.03.2021 12:37 Ответить
И думаю,что небесплатно.
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09.03.2021 12:29 Ответить
а бояре та ничего? да?
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09.03.2021 17:37 Ответить
А чего бояре? Надо же помнить, что у него не было в распоряжении парламента. Была коалиция, с которой приходилось договариваться. В том числе и за счет того, чтобы не делать того, что нужно. Сейчас все под Зеленским, договариваться ни с кем не надо. Казалось бы, делай то, что нужно. Но нет, еще хуже стало. Грабят страну так, как никогда прежде.
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09.03.2021 17:46 Ответить
Ну комуналку росте при кожному президенту. Наступний її не знизить 100%, а от повисити запросто
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09.03.2021 18:55 Ответить
Не руйнуй вологі соєві мрії!)))
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09.03.2021 19:52 Ответить
так точно. порошенко відправить ведмедчука послом в Італію, щоб він вдавився каннолі.
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09.03.2021 11:35 Ответить
Зеленський:
- Я хачу видеть Порошенко в тюрьме!!!
Порошенко:
- Тю на тебе, пришелепкуватого! Робить мені нічого, до всякого гімна зеленого на "свіданку" в тюрму ходить!...
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09.03.2021 12:34 Ответить
Как работал Порошенко с Медведчуком мы уже видели. Именно Порошенко достал Медведчука из политического нафталина, отдал ему дизельную трубу, назначил переговорщиком с Россией, а также позволил прикупить телеканалы, по которым людям круглосуточно вливали пропаганду.

И если даже гипотетически представить, что все это происходило без участия Петра Алексеевича, то что помешало последнему ввести санкции против Медведчука, так как это сделал Зеленский? Ответ прост, Порошенко бизнесмен, и вводить санкции против партнера по бизнесу, это тоже самое что вводить санкции против себя
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09.03.2021 13:29 Ответить
Для дятлов , которые годами долбят про дружбу Петра с Мудачуком,
Мудачук сам вам отвечает:
"Я НЕ МОЖУ ПРЕДСТАВЛЯТИ ПОРОШЕНКА, ТОМУ ЩО БАГАТО РОКІВ (багато!!! років)
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО і підтримував іншого кандидата на виборах", -
ЗАЯВИВ МЕДВЕДЧУК.
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ya-ne-mozhu-predstavlyati-poroshenko-medvedchuk-vdpovv-shtabu-zelenskogo-na-propozicyu-provesti-debati-z-kolomoyskim-857491.html
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ya-ne-mozhu-predstavlyati-poroshenko-medvedchuk-vdpovv-shtabu-zelenskogo-na-propozicyu-provesti-debati-z-kolomoyskim-857491.html https://gordonua.com › Новини › ПОЛІТИКА
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09.03.2021 17:33 Ответить
СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ 2019, 23:30
Порошенко:
"Ни разу не было такого, чтобы кто-то обращался с просьбой
"У нас есть ОБОСНОВАННЫЕ обвинения по Медведчуку".
"Там, где были "Схемы" (https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/22/7199039/%20 расследование программы "Схемы) - я не видел там Медведчука".

Я никогда никому не говорил "Вы его не трогайте", - заявил Порошенко, комментируя вопрос о "легализации Медведчука Порошенко в украинской политике" .


"Правоохранительные органы и суды должны быть независимыми от президента.
Если у нас президент будет указующим перстом и говорить "этого посадить, а этого отпустить" - это не демократическая страна", - добавил он.
"Роль Медведчука - Я ТРИЖДЫ ЭТО ПОДЧЕРКИВАЮ - он не представлял Украину (на переговорах с РФ).
Единственный, кого представлял Медведчук в составе гуманитарной подгруппы ТКГ - Путин.
Этому есть неопровержимая и большое количество доказательств".
И заявил, что российская сторона делала определенные шаги, чтобы "альтернативы Медведчуку не было".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/09/21/7226982/
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09.03.2021 17:48 Ответить
про эффект барбары стрейзанд зенелох видимо не слышал
ну ну. чем бы дитя не тешилось лишь бы не беременело
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09.03.2021 11:08 Ответить
Кто бутет заниматься распространением? Ватники? Да им пох.
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09.03.2021 11:21 Ответить
вова, а шо як тебе послухать то боротьба з корупцією в Україні складаєть тільки з закриття каналів мертвечука? і все? аплодуйте який я красивий? ну по перше то не твоє здобуття а Байдена. а подруге а шо іньші "чесні українці" типу фірташа, каломийского, рабіновіча, фєльдмана, корбана, фукса, розєнблата, ахметки та інш. хай собі живуть спокійнесенько? а хто буде уворовані гроші в держказну повертати а вова? не зарано ти заспокоївся? ти ще нічого не зробив взагалі!
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09.03.2021 11:32 Ответить
не роби нєрви йому зранку, друже)
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09.03.2021 11:34 Ответить
Возомнил себя Байденом. Будет запрещать еще и на Ютьюбе.)
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09.03.2021 11:41 Ответить
Немного убив времени ребята айшники просканировали ряд групп на Фейсбуке топящих за Земразь!! Это что то действительно комическое. Мало того, что 90 процентов фото поклонниц бальзаковского возраста и стабильно постящих одни смайлики и признания и восхваления...так лупят всё это с двух-трёх IP адресов.. и вообще полный треш в использовании VPN. Бабки с Бердичева..Купянска, Попельни все как одна шуруют послания то с малазийского, то с сингарпурского ..то с финского IPадреса. Наверное это и есть **конец бедности!!??**. Признание в любви...найвеличнейшему... и смайлики..смайлики ..смайлики. Одна группа 78 тысяч участников....))))) Вот это **размах народной любви** к **народному президенту** )))))
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09.03.2021 11:46 Ответить
Весна на дворе а о посадке тишина...Остался устаревший репертуар понтов и пенисуальная игра на пианино ...
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09.03.2021 12:02 Ответить
спасибо Байдену за порванную жопу этого клоуна, хвала и почёт!!!
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09.03.2021 12:12 Ответить
тебе жопу порвали? Поздравляю
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09.03.2021 13:09 Ответить
Читать умеешь? "жопу этого клоуна"
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09.03.2021 17:43 Ответить
а ти про гетьмана? вибач, не зрозуміла
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10.03.2021 16:21 Ответить
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/gerasim-yuk-pro-novoyaz-kanaliv-medvedchuka-radio-petra-poroshenka-novini-ukrajini-50144823.html?code=5d654fbe-fe97-452d-b03a-70876fa4994f&fbclid=************************************************************* Голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк в інтерв'ю НВ заявила, що проблемою "Прямого" телеканалу є "партійна пропаганда" і "ми вже мали би його давно закрити".
"Його проблема - "однопартійність" мовлення, партійна пропаганда. На жаль, це так. Вони обстоюють дивну позицію: оскільки вони патріоти, то їм можна те, що іншим заборонено - лаятися в ефірі, матюкатися, подавати необ'єктивну інформацію. Я категорично не підтримую таку позицію. Однак вони практикують таку стилістику", - сказала Герасим'юк.
За її словами, канал обрав роль "переслідуваного", який "вдає з себе жертву".
"До речі, жоден раз не запросили до ефіру, впродовж довгого часу раз по раз піднімаючи крик, що Нацрада зробила крок до їхнього закриття. Якщо порахувати ці всі "дзвіночки", то ми вже мали би їх давно "закрити". Що стосується санкцій щодо "Прямого" - у них одне попередження…Поярков матюкався в ефірі. Глядача привчають до того, що такий рівень мовлення є нормальним. Діти перед телевізором переймають таку стилістику спілкування. Але, бачите, політична мотивація переважає розуміння токсичності таких ефірів", - заявила Герасим'юк.
Вона додала, що стосовно "Прямого" була застосована санкція, бо канал мав регіональні ліцензії на радіо, які нібито не використовувалися.
"Напевне, про це ніхто й не чув, яке не було запущено вчасно - порушили терміни і доводили нам, що воно працює. На київській хвилі вони транслюють - але в ефір виходить аудіодоріжка телепередач. Зараз санкція оскаржується в суді, як і самі призначення перевірок. Більше нічого немає", - підкреслила Герасим'юк.
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09.03.2021 12:13 Ответить
Быстро же Зеленский стал Порохоботом
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09.03.2021 12:26 Ответить
Просто схеми Порошенка класні і нічого видумувати не потрібно.Чого вартий тільки "вРоттердам +",коли вугілля з копанок Королевської ввозили по 500 гривень за тонну,а в тариф на електроенергію закладали по 3000.Навар у 2 500 оцінили і урки Зеленського і тому закрили справу-500% навару,ну який же це "злочин"?
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09.03.2021 12:41 Ответить
так даже прокуратура Венедкитовой закрыло официально это дело за отсутствием состава преступления. Т.е. было доказано что тема была раздута пропагандисткими каналами.
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09.03.2021 13:11 Ответить
А тут все просто-вони самі хотіли скористатись цими схемами.А потім схаменулись і справу ВІДНОВИЛИ.
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09.03.2021 14:19 Ответить
дело закрыто, ничего не восстанавливали, скиньте ссылку или будем считать это вашим фейк вбросом что оно открыто
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09.03.2021 14:44 Ответить
Мне плевать на то,что ты будешь считать.
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3179428-nabu-podtverdilo-vozobnovlenie-dela-rotterdam-i-obratilos-k-venediktovoj.html
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09.03.2021 14:55 Ответить
всё понятно, ты полный дебил, если черпаешь новости из помоек с ресурсов мордора .RU
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09.03.2021 14:58 Ответить
Лапоть ты убогий.Дело опять ВОЗОБНОВИЛИ несмотря на блокировку его этой тварью Венедиктовой и ее кодляком,которая хочет продолжить грабить Украину вместо Порошенка и Ахметова.
https://biz.liga.net/all/all/novosti/rotterdam-sap-snova-vozobnovila-proizvodstvo-po-delu
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09.03.2021 18:02 Ответить
https://bin.ua/news/economics/faec/259838-nabu-podtverdilo-vozobnovlenie-dela-rotterdam-i.html
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09.03.2021 18:05 Ответить
номер делопроизводства!!! номер производства должен быть! а его нету!! твои фейковые ссылки никого не интересуют
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09.03.2021 19:05 Ответить
шо то не припомню, чтоб парашенко делал что то подобное
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09.03.2021 13:10 Ответить
Порошенко закрыл все телеканалы россии ещё в 14м, говнокласники, вкантактики, яндексы и т.д. или ты тогда ещё в ясли ходил и не знаешь об этом?
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09.03.2021 13:12 Ответить
Получить доступ к этим ресурсам может любой дурак, так что блокировка для галочки. А вот каналы действительно закрыты.
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09.03.2021 13:31 Ответить
но ведь факт того что каналы агрессора закрыты есть Порошенком, то, что кто то умеет обходить блокировки то молодец, пенсионеры в целом такого не умеют.
А каналы медведчука Порох планировал закрыть ещё в 2018м, но тогда начались выборы и он не смог этого сделать.
Вопрос, если всё было готово, то почему Зеленский за 2 года это не сделал, а только после того, как пришёл Байден и дал ему пинка?
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09.03.2021 14:43 Ответить
Ты эту байку впаривай недоумкам твоего уровня.Не дополз Порошенко до каналов этих уродов,по-пластунски полз.чтобы замок повесить.А как бы он тогда вывел против себя этого урода-вышечника Бойка,но туту выпрыгнул это Зеленый Телепень и испортил всю малину.Юрбон прокурваторский заявлял,что в действиях Бойка нет криминала,т.е. это нормально нагреть украинский бюджет на полмиллиарда баксов.
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09.03.2021 18:10 Ответить
Придурок ты.А вместо них запустил антиукраинское дерьмо Мудачука и Мураева да и Интер никуда не делся.
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09.03.2021 18:04 Ответить
всё удивляюсь, где такие дебилы берутся вроде тебя.. из каких ****** вылазите?? Причём тут Интер к Порошенко? Это Фирташа канал уже кучу лет..
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09.03.2021 19:47 Ответить
Ты интеллектуальный инвалид-Порошенко вместе с Лёвочкиным и Кличком ездил весной 2014 к Фирташу в Вену и тот распределил между ними роли-кому в президенты,а кому в мэры,а кому в жопу.
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15.03.2021 13:43 Ответить
это такие бредовые фантазии у тебя после амфетамина появляются или чего то потяжелее ?
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15.03.2021 13:50 Ответить
Видно у Порошенко напряг с деньгами или он очень жадный,що наймає таких йолопів,як ти.
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17.03.2021 16:27 Ответить
сейчас только конфетами платит, причём исключительно карамельками
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17.03.2021 16:32 Ответить
То есть вам не известно, что такое VPN и что любой детсадовец им пользуется?
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10.03.2021 16:24 Ответить
Каналы закрыть. Медведсуку- повесить. Курвячу танцівницю випердолити в москвацькі болота пасти кіз.
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09.03.2021 13:15 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3487687.html Ой, а Вовочка только сегодня заявил, что будет бороться с дезинформацией. Свою Мендель бороть будет?

Оказывается, Байден не звонит Вове потому, что он "ещё не сформировал свою администрацию"!
Автор этой теории - пресс-секретарша преЗЕдента, Юлия Мендель.
Для справки: по состоянию на 08 марта 2021 года, Президент США Джо Байден уже провел личные переговоры с главами 29 стран мира.
tZE inform
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Зеленський: "Українців треба вчити відрізняти правду від фейків: у школі мають бути уроки медіаграмотності. Тих, хто давно не учень, маємо навчити, що таке інформаційна гігієна".
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Інформаційна гігієна? ОК, поїхали:

- "Порошенко вбив свого брата"
- "Україна - порноактриса"
- Термос замість Томоса
- Питання на стадіоні
- "Доктор смерть"
- Роттердам+
- Липецька фабрика
- Керченська протока
- Закінчення війни
- Кумовство
- Офшори
- Рівність перед законом
- Зарплата вчителям
- Зниження тарифів
- Коломойський
- "Ботоферма" Порошенко
- Справа Шеремета
- Єрмак
- Оман
- Вагнеровці
- Антоненко
- Журавель
- Татаров
- Мендель
- Нескоромний
- Арестович
- Подоляк
- Вакцина
- Г+Г
- "$100 млрд, виведених з України П`ятим президентом".

Питання: де з боку Зе-команди були використані тотальна брехня та фейки? А коли бумеранг почав стрімко повертатись, хтось заверещав, як різане порося.
Як впізнати, що Зе-команда бреше? Дуже просто: коли відкриває рота.
Але якби люди вміли відрізняти кіно від життя, блазнів - від патріотів та фейки - від правди, ти, Вова, ніколи б не став президентом.
Клавіши проти роялю, Буратіно проти папи Карло, собака проти кістки, киця проти валер`янки, 95 квартал проти Г+Г. Прикольно...
Helgi Sharp
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09.03.2021 14:45 Ответить
Россия провела мощную PsyOp против населения Донбасса при помощи своих СМИ, ботов, политиков, агентов, политологов, и т.д. Людям лапшу навешали на уши и на голову вообще котел лапши высыпали. А в реальности все ровно наоборот им сделалось. Украина виновна в том, что раньше русские каналы не отключила и не уничтожила агентов врага, которые это готовили годами. Потому что СМИ - это оружие, агенты - это оружие, и враг его использует и оно мощнее снарядов, потому что оно захватывает мозги и гипнотизирует и создает у человека в его сфере опыта те знания, которые иллюзия и ради этой иллюзии люди, как крысы идут за дудочником манипулирующим и который заведет крыс в море и утопит. Обычные люди не понимают, что такое психологическая война, а задача государства - это защищать людей от такого и потому нужно арестовать всех агентов и нужно закрыть все СМИ контролируемые из Кремля и арестовать всех политологов работающих на Кремль. И нужно добиваться закрытия в ютубе всех Российских Федеральных каналов на которых ведется агрессивная пропаганда и психологическая война. Федеральные каналы России - это оружие массового поражения и это не СМИ. Украине нужно добиваться санкций США против Федеральных каналов России на американской платформе Ютуб.
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09.03.2021 15:24 Ответить
Массово жалуемся в администрацию Ютуб по поводу ватных помоек Медведчука. Чем больше будет поток жалоб - тем надежнее их прикроют.
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09.03.2021 18:33 Ответить
"Вони нас обдурили": Богуслаєв поскаржився на китайських інвесторів "Мотор Січ"

Китайські інвестори https://lb.ua/tag/5418_motor_sich.html "Мотор Січ" не виконали умови інвестиційної програми, передбачені відповідними угодами. Про це заявив президент компанії "Мотор Січ" https://lb.ua/file/person/629_boguslaev_vyacheslav_aleksandrovich.html В'ячеслав Богуслаєв на засіданні Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки в четвер, 4 березня.
Відео з засідання комітету у Facebook оприлюднив журналіст Ігор Соловей.
"Ніякого договору про інвестиції з боку китайських товаришів (в Мотор Січ - ред.) - немає. Вони нас обдурили", - сказав Богуслаєв.
За словами президента компанії, він регулярно проводить телемости з китайською стороною і закликає їх не порушувати українське законодавство.
"Ні китайських інвесторів, ні китайської інвестпрограми. Обіцянки є: в договорі придбання акцій записано, що в 2018 році повинні $100 млн і $150 млн - всього $250 млн. Ні копійки!", - сказав Богуслаєв. Він також зазначив, що з китайською стороною є договір позики, згідно з яким "Мотор Січ" повинна в 2026 році повернути $100 млн.
Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в Верховну Раду внесуть законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січ" .
https://lb.ua/pravo/2021/03/04/479203_voni_obdurili_boguslaiev.html
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09.03.2021 21:38 Ответить
 
 