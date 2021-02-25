Козак обжаловал в Верховном Суде введение против него санкции
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак подал иск в Верховный Суд Украины, которым обжалуется решение СНБО о введении против него санкций.
Об этом говорится в сообщении на странице в сети Facebook Верховного Суда, информирует Цензор.НЕТ.
24 февраля 2021 в Кассационный административный суда в составе Верховного Суда поступил иск, которым обжалуется Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021" О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", а именно приложения № 1, согласно которому применены санкции к истцу Тарасу Козаку.
Иску, который поступил в суд, присвоен регистрационный номер дела - № 9901/39/21.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.
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Думаю, "возрождать" те, предыдущие - он не будет.
Штепу отпустили под домашний арест 19.09.2017 г.
Одиозная Неля Штепа вышла на волю 16.01.2018 г.
https://24tv.ua/ru/odioznaja_nelja_shtepa_vyshla_na_volju_n914399
ти хоча б сам читав посилання які наводишь - слідство продовжується! закінчився термін домашнього арешту
А всё, дело закрыто, потому как максимальный срок за той статьёй перекрыт содержанием под стражей по закону Савченко.
Или ты думаешь она с незакрытой судимостью в меры Славянска в прошлом году пхалась?
при Пороху її і чути не було - була під слідством і не гула!
а тут всі факти про фінансування терроризму і нічого зєбарани - в чому справа?
не соответствует содержимому 24 февраля 2021 в Кассационный административный суда в составе Верховного Суда поступил иск, которым обжалуется Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 Источник: https://censor.net/ru/n3249972
В заголовке прошедшее время, в тексте будущее.