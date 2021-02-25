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Козак обжаловал в Верховном Суде введение против него санкции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Козак обжаловал в Верховном Суде введение против него санкции

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак подал иск в Верховный Суд Украины, которым обжалуется решение СНБО о введении против него санкций.

Об этом говорится в сообщении на странице в сети Facebook Верховного Суда, информирует Цензор.НЕТ.

24 февраля 2021 в Кассационный административный суда в составе Верховного Суда поступил иск, которым обжалуется Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021" О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", а именно приложения № 1, согласно которому применены санкции к истцу Тарасу Козаку.

Иску, который поступил в суд, присвоен регистрационный номер дела - № 9901/39/21.

Также читайте: Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

Читайте: ВС объяснил, почему не может рассматривать кассацию по делу "ПриватБанка": Печерский райсуд не передает материалы

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
санкции это хорошо а где рядовое уголовное дело по факту измены родине терроризма и прочих?? бегал бы Крозак в ВСУ по поводу санкций счась он бы решал вопрос чтобы не приземлили у параши или вовсе сбежал бы в родную говень Кремлядска...
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25.02.2021 09:56
+6
Какая прелесть...дерьмо обвиненное в терроризме презом,спокойно разгуливает и судится...
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25.02.2021 10:07
+6
І не кажіть, он Штепа яку за п'ять років навіть осудити не змогли, не погано себе почуває.
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25.02.2021 10:09
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Интрига... Козак обжаловал в Верховном Суде введение против него санкции - Цензор.НЕТ 5198
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25.02.2021 09:55 Ответить
Интрига будет, когда в ЕСПЧ. А пока это всё подготовительные процедуры с ожидаемым результатом.
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25.02.2021 09:56 Ответить
В ЕСПЧ как раз интрига вряд-ли будет, а вот у нас интрига всегда.
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25.02.2021 10:04 Ответить
Нагадало..."Я не такая, я жду трамвая" ...
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25.02.2021 09:56 Ответить
санкции это хорошо а где рядовое уголовное дело по факту измены родине терроризма и прочих?? бегал бы Крозак в ВСУ по поводу санкций счась он бы решал вопрос чтобы не приземлили у параши или вовсе сбежал бы в родную говень Кремлядска...
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25.02.2021 09:56 Ответить
"вы же наповал меня бьёте этим вопросом" (с)

Козак обжаловал в Верховном Суде введение против него санкции - Цензор.НЕТ 6602
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25.02.2021 09:59 Ответить
Та який він "Козак" - кізяк парашенський.
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25.02.2021 10:00 Ответить
То есть он одновременно подал иск о снятии санкций + "его бывшие сотрудники" создали юр. лицо, которое собирается купить один из львовских телеканалов.
Думаю, "возрождать" те, предыдущие - он не будет.
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25.02.2021 10:02 Ответить
Почему не будет? Одно другому не мешает. В любом случае у него +1 канал...
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25.02.2021 10:06 Ответить
Какая прелесть...дерьмо обвиненное в терроризме презом,спокойно разгуливает и судится...
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25.02.2021 10:07 Ответить
І не кажіть, он Штепа яку за п'ять років навіть осудити не змогли, не погано себе почуває.
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25.02.2021 10:09 Ответить
Так штепа тоже гулять пошла при зекретине,не надо скромничать))))
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25.02.2021 10:14 Ответить
Ой да ладно, что вы заслуги "Сивочолого ГЕТЬмана" преуменьшаете!

Штепу отпустили под домашний арест 19.09.2017 г.
Одиозная Неля Штепа вышла на волю 16.01.2018 г.

https://24tv.ua/ru/odioznaja_nelja_shtepa_vyshla_na_volju_n914399
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25.02.2021 13:32 Ответить
"чукча не чітатєль, чукча - пісатель"?
ти хоча б сам читав посилання які наводишь - слідство продовжується! закінчився термін домашнього арешту
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25.02.2021 17:39 Ответить
А ты горе на даты посмотрело?
А всё, дело закрыто, потому как максимальный срок за той статьёй перекрыт содержанием под стражей по закону Савченко.
Или ты думаешь она с незакрытой судимостью в меры Славянска в прошлом году пхалась?
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25.02.2021 20:58 Ответить
штепа почала активну медіа кампанію вже при зєкритині!
при Пороху її і чути не було - була під слідством і не гула!
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25.02.2021 11:31 Ответить
Ну да при Пепо просто отпустили ее на все четыре стороны.
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25.02.2021 13:33 Ответить
Антоненко засадили просто за збіг ходи та відео з якимось товстозадим чуваком!

а тут всі факти про фінансування терроризму і нічого Козак оскаржив у Верховному Суді запровадження проти нього санкцій - Цензор.НЕТ 437 зєбарани - в чому справа?
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25.02.2021 11:33 Ответить
А твой ГЕТЬман пять лет был слепо-глухо-немой. Ничего не видел, не слышал, не гавкал на Метверчину и КО
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25.02.2021 13:39 Ответить
так мєртвєчина сиділа нижче трави тихіше води! це вона при зєбаранах почуває себе панами
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25.02.2021 17:19 Ответить
А что ему гавкать на хозяина было. Пепо его же защищал, называл "единственным каналом коммуникации с Хутиным"
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25.02.2021 17:27 Ответить
ну то ж ти визначься що для тебе важливо - щоб мєртвєчук срав на голову своєю пропагандою, чи щоб сидів тихіше води
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25.02.2021 17:36 Ответить
Как то заголовок Козак обжаловал в Верховном Суде введение против него санкции
не соответствует содержимому 24 февраля 2021 в Кассационный административный суда в составе Верховного Суда поступил иск, которым обжалуется Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 Источник: https://censor.net/ru/n3249972

В заголовке прошедшее время, в тексте будущее.
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25.02.2021 10:07 Ответить
доречі це не вперше.
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25.02.2021 10:14 Ответить
Это г-но не санкции должно обаловать, а обжаловать (безуспешно, априори) пожизенное ( а лучше исключительную меру)...
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25.02.2021 10:12 Ответить
Це він що, на найвеличнішого надумав "бочку котити"? Забув, що може бути дзвінок Баканову, "гонителю" чортів.
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25.02.2021 10:25 Ответить
Якщо у літінанта Баканова з доказухи лише один оцей запис (чи навіть купа записів такого змісту) - то санкції суд мусить зняти...
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25.02.2021 10:36 Ответить
Альо,петріоти-обсераючі діючу владу ви допомагаете ворогу....дивись доктрину герасімова про гібридну війну.....
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25.02.2021 11:33 Ответить
стапе це як він в обход. окружного суду потім апеляції зразу в верховний попав?
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25.02.2021 10:50 Ответить
Істоті -абидно,понимаешь.... Козак оскаржив у Верховному Суді запровадження проти нього санкцій - Цензор.НЕТ 2285
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25.02.2021 11:34 Ответить
Верховний суд прийняв цей позов і мабуть запросить на засідання цивільну наречену Козака і Медведчука. Цим він остаточно дискредитує українське судочинство і зганьбить Зеленського.
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25.02.2021 13:20 Ответить
 
 